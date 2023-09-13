https://ria.ru/20230913/obmen-1896039454.html

В МИД опровергли данные о включении Навального в обмен заключенных

В МИД опровергли данные о включении Навального в обмен заключенных - РИА Новости, 13.09.2023

В МИД опровергли данные о включении Навального в обмен заключенных

Информация издания Wall Street Journal о возможном включении Алексея Навального в обмен заключенных с США является спекуляцией, сообщила официальный... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:34

2023-09-13T10:34

2023-09-13T11:25

сша

россия

алексей навальный

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

игнат артеменко

московский городской суд

владимирская область

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Информация издания Wall Street Journal о возможном включении Алексея Навального в обмен заключенных с США является спекуляцией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я даже представить себе не могу, откуда WSJ это взяли. Я считаю, что это спекуляция, которая не требует ни комментария официального, ни обсуждения неформального" , - заявила она на брифинге в рамках Восточного экономического форума.Ранее Мосгорсуд рассмотрел новое дело Навального на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. Навальный признан виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима.Ещё один фигурант дела – Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального, которому вменяется финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистском сообществе. Он получил 8 дет колонии.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20230911/navalnyy-1895543423.html

https://ria.ru/20230911/prigovor-1895614140.html

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владимирская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, алексей навальный, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, игнат артеменко, московский городской суд, владимирская область, происшествия