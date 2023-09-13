https://ria.ru/20230913/obmen-1896039454.html
В МИД опровергли данные о включении Навального в обмен заключенных
В МИД опровергли данные о включении Навального в обмен заключенных - РИА Новости, 13.09.2023
В МИД опровергли данные о включении Навального в обмен заключенных
Информация издания Wall Street Journal о возможном включении Алексея Навального в обмен заключенных с США является спекуляцией, сообщила официальный... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:34
2023-09-13T10:34
2023-09-13T11:25
сша
россия
алексей навальный
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
игнат артеменко
московский городской суд
владимирская область
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Информация издания Wall Street Journal о возможном включении Алексея Навального в обмен заключенных с США является спекуляцией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я даже представить себе не могу, откуда WSJ это взяли. Я считаю, что это спекуляция, которая не требует ни комментария официального, ни обсуждения неформального" , - заявила она на брифинге в рамках Восточного экономического форума.Ранее Мосгорсуд рассмотрел новое дело Навального на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. Навальный признан виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима.Ещё один фигурант дела – Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального, которому вменяется финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистском сообществе. Он получил 8 дет колонии.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20230911/navalnyy-1895543423.html
https://ria.ru/20230911/prigovor-1895614140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, алексей навальный, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, игнат артеменко, московский городской суд, владимирская область, происшествия
США, Россия, Алексей Навальный, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Игнат Артеменко, Московский городской суд, Владимирская область, Происшествия
В МИД опровергли данные о включении Навального в обмен заключенных
В МИД назвали данные о включении Навального в обмен заключенных спекуляцией
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Информация издания Wall Street Journal о возможном включении Алексея Навального в обмен заключенных с США является спекуляцией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я даже представить себе не могу, откуда WSJ это взяли. Я считаю, что это спекуляция, которая не требует ни комментария официального, ни обсуждения неформального" , - заявила она на брифинге в рамках Восточного экономического форума.
Песков отказался обсуждать судьбу Навального
Ранее Мосгорсуд
рассмотрел новое дело Навального на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области
в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. Навальный признан виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима.
Ещё один фигурант дела – Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального, которому вменяется финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистском сообществе. Он получил 8 дет колонии.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы
приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
- по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
Апелляционный суд оценит законность приговора Навальному