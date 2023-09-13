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Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА - РИА Новости, 13.09.2023
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22:52 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/oblomki-1896221210.html
Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА
Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА - РИА Новости, 13.09.2023
Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА
Министерство обороны Румынии утверждает, что обнаруженные в среду на территории страны новые обломки беспилотника якобы аналогичны тем, что использует Россия. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:52
2023-09-13T22:52
румыния
в мире
россия
йенс столтенберг
клаус йоханнис
нато
бухарест
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Румынии утверждает, что обнаруженные в среду на территории страны новые обломки беспилотника якобы аналогичны тем, что использует Россия. Ранее в среду министерство обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча были обнаружены обломки, которые могут быть частями дрона. "Совместная проверочно-исследовательская группа выехала сегодня, 13 сентября, в район, расположенный примерно в 1,5 км к востоку от города Нуфэру, уезд Тулча, и собрала образцы с места для анализа и технической экспертизы. Из первых переданных данных выяснилось, что речь идет о фрагментах беспилотника, аналогичных тем, которые используются в российской армии", - сообщается на странице министерства обороны в Facebook*.В министерстве уточняется, что эксперты должны установить точные причины и обстоятельства происшествия, в результате чего обломки попали на территорию Румынии. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. Солдаты обустраивают бетонные убежища для жителей граничащих с Украиной сел, где они могут переждать воздушную тревогу. В ночь на среду инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии по просьбе минобороны впервые предупредил граждан о рисках падения обломков беспилотников. Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230913/bpla-1896031688.html
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румыния, в мире, россия, йенс столтенберг, клаус йоханнис, нато, бухарест
Румыния, В мире, Россия, Йенс Столтенберг, Клаус Йоханнис, НАТО, Бухарест
Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА

МО Румынии заявила, что найденные обломки похожи на части используемых РФ БПЛА

© Depositphotos.com / kanumanБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Depositphotos.com / kanuman
Бухарест. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Румынии утверждает, что обнаруженные в среду на территории страны новые обломки беспилотника якобы аналогичны тем, что использует Россия.
Ранее в среду министерство обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча были обнаружены обломки, которые могут быть частями дрона.
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"Совместная проверочно-исследовательская группа выехала сегодня, 13 сентября, в район, расположенный примерно в 1,5 км к востоку от города Нуфэру, уезд Тулча, и собрала образцы с места для анализа и технической экспертизы. Из первых переданных данных выяснилось, что речь идет о фрагментах беспилотника, аналогичных тем, которые используются в российской армии", - сообщается на странице министерства обороны в Facebook*.
В министерстве уточняется, что эксперты должны установить точные причины и обстоятельства происшествия, в результате чего обломки попали на территорию Румынии.
Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. Солдаты обустраивают бетонные убежища для жителей граничащих с Украиной сел, где они могут переждать воздушную тревогу. В ночь на среду инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии по просьбе минобороны впервые предупредил граждан о рисках падения обломков беспилотников.
Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.
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