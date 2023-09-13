https://ria.ru/20230913/oblomki-1896221210.html

Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА

Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА - РИА Новости, 13.09.2023

Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА

Министерство обороны Румынии утверждает, что обнаруженные в среду на территории страны новые обломки беспилотника якобы аналогичны тем, что использует Россия. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T22:52

2023-09-13T22:52

2023-09-13T22:52

румыния

в мире

россия

йенс столтенберг

клаус йоханнис

нато

бухарест

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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Румынии утверждает, что обнаруженные в среду на территории страны новые обломки беспилотника якобы аналогичны тем, что использует Россия. Ранее в среду министерство обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча были обнаружены обломки, которые могут быть частями дрона. "Совместная проверочно-исследовательская группа выехала сегодня, 13 сентября, в район, расположенный примерно в 1,5 км к востоку от города Нуфэру, уезд Тулча, и собрала образцы с места для анализа и технической экспертизы. Из первых переданных данных выяснилось, что речь идет о фрагментах беспилотника, аналогичных тем, которые используются в российской армии", - сообщается на странице министерства обороны в Facebook*.В министерстве уточняется, что эксперты должны установить точные причины и обстоятельства происшествия, в результате чего обломки попали на территорию Румынии. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. Солдаты обустраивают бетонные убежища для жителей граничащих с Украиной сел, где они могут переждать воздушную тревогу. В ночь на среду инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии по просьбе минобороны впервые предупредил граждан о рисках падения обломков беспилотников. Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230913/bpla-1896031688.html

https://ria.ru/20230911/nato-1895607258.html

румыния

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бухарест

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румыния, в мире, россия, йенс столтенберг, клаус йоханнис, нато, бухарест