https://ria.ru/20230913/oblomki-1896221210.html
Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА
Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА - РИА Новости, 13.09.2023
Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА
Министерство обороны Румынии утверждает, что обнаруженные в среду на территории страны новые обломки беспилотника якобы аналогичны тем, что использует Россия. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:52
2023-09-13T22:52
2023-09-13T22:52
румыния
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Румынии утверждает, что обнаруженные в среду на территории страны новые обломки беспилотника якобы аналогичны тем, что использует Россия. Ранее в среду министерство обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча были обнаружены обломки, которые могут быть частями дрона. "Совместная проверочно-исследовательская группа выехала сегодня, 13 сентября, в район, расположенный примерно в 1,5 км к востоку от города Нуфэру, уезд Тулча, и собрала образцы с места для анализа и технической экспертизы. Из первых переданных данных выяснилось, что речь идет о фрагментах беспилотника, аналогичных тем, которые используются в российской армии", - сообщается на странице министерства обороны в Facebook*.В министерстве уточняется, что эксперты должны установить точные причины и обстоятельства происшествия, в результате чего обломки попали на территорию Румынии. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. Солдаты обустраивают бетонные убежища для жителей граничащих с Украиной сел, где они могут переждать воздушную тревогу. В ночь на среду инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии по просьбе минобороны впервые предупредил граждан о рисках падения обломков беспилотников. Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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румыния, в мире, россия, йенс столтенберг, клаус йоханнис, нато, бухарест
Румыния, В мире, Россия, Йенс Столтенберг, Клаус Йоханнис, НАТО, Бухарест
Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА
МО Румынии заявила, что найденные обломки похожи на части используемых РФ БПЛА
КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Румынии утверждает, что обнаруженные в среду на территории страны новые обломки беспилотника якобы аналогичны тем, что использует Россия.
Ранее в среду министерство обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча были обнаружены обломки, которые могут быть частями дрона.
Захарова прокомментировала инцидент с обломками БПЛА в Румынии
"Совместная проверочно-исследовательская группа выехала сегодня, 13 сентября, в район, расположенный примерно в 1,5 км к востоку от города Нуфэру, уезд Тулча, и собрала образцы с места для анализа и технической экспертизы. Из первых переданных данных выяснилось, что речь идет о фрагментах беспилотника, аналогичных тем, которые используются в российской армии", - сообщается на странице министерства обороны в Facebook*.
В министерстве уточняется, что эксперты должны установить точные причины и обстоятельства происшествия, в результате чего обломки попали на территорию Румынии.
Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной
из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. Солдаты обустраивают бетонные убежища для жителей граничащих с Украиной сел, где они могут переждать воздушную тревогу. В ночь на среду инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии по просьбе минобороны впервые предупредил граждан о рисках падения обломков беспилотников.
Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис
потребовал срочного расследования.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.
В НАТО заявили, что не видят признаков российской военной угрозы в Румынии
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.