https://ria.ru/20230913/oblomki-1896102728.html

В Румынии сообщили об обнаружении новых обломков БПЛА

В Румынии сообщили об обнаружении новых обломков БПЛА - РИА Новости, 13.09.2023

В Румынии сообщили об обнаружении новых обломков БПЛА

Министерство обороны Румынии сообщает в среду об обнаружении в уезде Тулча обломков, которые могут быть частями беспилотника, на место отправлена группа... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:15

2023-09-13T14:15

2023-09-13T14:15

в мире

румыния

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894044044_1230:509:3033:1523_1920x0_80_0_0_de3ab769fcc7327853221e18f038e2e1.jpg

КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщает в среду об обнаружении в уезде Тулча обломков, которые могут быть частями беспилотника, на место отправлена группа специалистов для проверки. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. Солдаты обустраивают бетонные убежища для жителей граничащих с Украиной сел, где они могут переждать воздушную тревогу. В ночь на среду инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии по просьбе минобороны впервые предупредил граждан о рисках падения обломков беспилотников. "Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы "Михаил Когэлничану", опознал в среду, 13 сентября, в районе городов Нуфэрул и Виктория, уезда Тулча, обломки, которые могли отлететь от дрона, они разлетелись на площади в несколько десятков метров", - сообщается на странице Минобороны в социальной сети Facebook*. В министерстве уточнили, что в этот район был отправлен еще один вертолет ВВС Румынии с 90-й авиатранспортной базы в Отопень со специализированной командой на борту. Специалисты должны будут провести предварительные исследования на месте обнаружения обломков и собрать пробы для экспертиз. Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230913/rumyniya-1896089229.html

https://ria.ru/20230907/konflikt-1894769217.html

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, украина