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В Румынии предупредили граждан о рисках падения обломков беспилотников - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/oblomki-1896086659.html
В Румынии предупредили граждан о рисках падения обломков беспилотников
В Румынии предупредили граждан о рисках падения обломков беспилотников - РИА Новости, 13.09.2023
В Румынии предупредили граждан о рисках падения обломков беспилотников
Министерство обороны Румынии через инспекторат по чрезвычайным ситуациям в ночь на среду передало предупреждения гражданам, живущим в граничащих с Украиной... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:11
2023-09-13T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
украина
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Румынии через инспекторат по чрезвычайным ситуациям в ночь на среду передало предупреждения гражданам, живущим в граничащих с Украиной районах, о рисках падения обломков беспилотников. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. "В среду, 13 сентября, министерство национальной обороны в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку в зонах ответственности. В результате обнаружения групп дронов, направляющихся в сторону украинских портов, МО в 00.45 (совпадает с мск) уведомило Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о конкретных районах в округах Тулча и Галац, расположенных поблизости, которые могут быть потенциально затронуты в связи с этой ситуацией", - сообщается на сайте Минобороны. Предупреждение было передано жителям районов, режим предварительной тревоги прекратил действовать в 05.00. Минобороны получила информацию о возможном падении дронов или их обломков в нескольких местах, туда были отправлены для проверки группы специалистов. Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвару сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Йенса Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что если Румыния обеспокоена безопасностью региона, ей следует изменить поведение: не "поджигать" ситуацию в Молдавии, не заниматься провокациями на пространстве своего региона, а также не поддерживать политически и материально режим Владимира Зеленского, "который только и делает, что подрывает стабильность и безопасность в регионе".
https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894866988.html
https://ria.ru/20230907/konflikt-1894769217.html
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в мире, румыния, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Украина
В Румынии предупредили граждан о рисках падения обломков беспилотников

МО Румынии в ночь на среду предупредило граждан о рисках падения обломков БПЛА

CC0 / Rakoon / Здание Министерства обороны Румынии
Здание Министерства обороны Румынии - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
CC0 / Rakoon /
Здание Министерства обороны Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Румынии через инспекторат по чрезвычайным ситуациям в ночь на среду передало предупреждения гражданам, живущим в граничащих с Украиной районах, о рисках падения обломков беспилотников.
Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Блинкен обсудил с главой МИД Румынии инцидент с БПЛА у границы с Украиной
8 сентября, 00:30
«
"В среду, 13 сентября, министерство национальной обороны в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку в зонах ответственности. В результате обнаружения групп дронов, направляющихся в сторону украинских портов, МО в 00.45 (совпадает с мск) уведомило Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о конкретных районах в округах Тулча и Галац, расположенных поблизости, которые могут быть потенциально затронуты в связи с этой ситуацией", - сообщается на сайте Минобороны.
Предупреждение было передано жителям районов, режим предварительной тревоги прекратил действовать в 05.00.
Минобороны получила информацию о возможном падении дронов или их обломков в нескольких местах, туда были отправлены для проверки группы специалистов.
Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвару сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Йенса Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что если Румыния обеспокоена безопасностью региона, ей следует изменить поведение: не "поджигать" ситуацию в Молдавии, не заниматься провокациями на пространстве своего региона, а также не поддерживать политически и материально режим Владимира Зеленского, "который только и делает, что подрывает стабильность и безопасность в регионе".
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