https://ria.ru/20230913/oblomki-1896086659.html

В Румынии предупредили граждан о рисках падения обломков беспилотников

В Румынии предупредили граждан о рисках падения обломков беспилотников - РИА Новости, 13.09.2023

В Румынии предупредили граждан о рисках падения обломков беспилотников

Министерство обороны Румынии через инспекторат по чрезвычайным ситуациям в ночь на среду передало предупреждения гражданам, живущим в граничащих с Украиной... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:11

2023-09-13T13:11

2023-09-13T13:11

специальная военная операция на украине

в мире

румыния

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894044044_1230:509:3033:1523_1920x0_80_0_0_de3ab769fcc7327853221e18f038e2e1.jpg

КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Румынии через инспекторат по чрезвычайным ситуациям в ночь на среду передало предупреждения гражданам, живущим в граничащих с Украиной районах, о рисках падения обломков беспилотников. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. "В среду, 13 сентября, министерство национальной обороны в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку в зонах ответственности. В результате обнаружения групп дронов, направляющихся в сторону украинских портов, МО в 00.45 (совпадает с мск) уведомило Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о конкретных районах в округах Тулча и Галац, расположенных поблизости, которые могут быть потенциально затронуты в связи с этой ситуацией", - сообщается на сайте Минобороны. Предупреждение было передано жителям районов, режим предварительной тревоги прекратил действовать в 05.00. Минобороны получила информацию о возможном падении дронов или их обломков в нескольких местах, туда были отправлены для проверки группы специалистов. Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвару сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Йенса Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что если Румыния обеспокоена безопасностью региона, ей следует изменить поведение: не "поджигать" ситуацию в Молдавии, не заниматься провокациями на пространстве своего региона, а также не поддерживать политически и материально режим Владимира Зеленского, "который только и делает, что подрывает стабильность и безопасность в регионе".

https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894866988.html

https://ria.ru/20230907/konflikt-1894769217.html

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, украина