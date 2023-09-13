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Анкара и Москва обсуждают переход в нацвалюты, рассказал источник - РИА Новости, 13.09.2023
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06:10 13.09.2023 (обновлено: 07:36 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/natsvalyuty-1895997837.html
Анкара и Москва обсуждают переход в нацвалюты, рассказал источник
Анкара и Москва обсуждают переход в нацвалюты, рассказал источник - РИА Новости, 13.09.2023
Анкара и Москва обсуждают переход в нацвалюты, рассказал источник
Турция и Россия начали активное обсуждение расширения сфер для перехода в национальные валюты при взаиморасчетах, сообщил РИА Новости источник в администрации... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:10
2023-09-13T07:36
в мире
россия
турция
владимир путин
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 13 сен — РИА Новости. Турция и Россия начали активное обсуждение расширения сфер для перехода в национальные валюты при взаиморасчетах, сообщил РИА Новости источник в администрации Рэджепа Тайипа Эрдогана. "Мы сейчас активно обсуждаем с нашими российскими партнерами те сферы, в которых мы можем перейти в нацвалюты. Вы знаете, что процесс начался в энергетическом секторе, в нашем взаимодействии по газовым закупкам. Экономические отношения двух стран развиваются во всех областях, и мы соответственно выполняем поручения наших лидеров, которые указали на эффективность данного шага. Процесс будет непростым, но главное, что есть политическая воля и конкретные задачи", — рассказал собеседник агентства. В начале сентября президент Владимир Путин после переговоров с турецким лидером заявлял о появлении тенденции к использованию национальных валют в расчетах между двумя странами и снижении доли расчетов в долларах и евро. Эрдоган также указал на важность перехода на рубли и лиры в двустороннем взаимодействии.Как сообщала газета Aydınlık, турецкий бизнес наращивает торговые операции через российские компании электронной коммерции, осуществляя рублевые расчеты: за семь месяцев этого года оплата экспортных поставок на сумму 428,8 миллиона долларов прошла в рублях.По данным СМИ, к началу сентября общий объем экспорта Турции в Россию составил 7,465 миллиарда долларов. Импорт за тот же период достиг 31,804 миллиарда долларов. Россия входит в тройку стран, с которыми Турция имеет наибольший объем внешней торговли.
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в мире, россия, турция, владимир путин, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Турция, Владимир Путин, Зерновая сделка, Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара и Москва обсуждают переход в нацвалюты, рассказал источник

Анкара и Москва активно обсуждают расширение сфер для перехода в нацвалюты

© Depositphotos.com / yskandagТурецкие лиры
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Depositphotos.com / yskandag
Турецкие лиры. Архивное фото
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АНКАРА, 13 сен — РИА Новости. Турция и Россия начали активное обсуждение расширения сфер для перехода в национальные валюты при взаиморасчетах, сообщил РИА Новости источник в администрации Рэджепа Тайипа Эрдогана.
"Мы сейчас активно обсуждаем с нашими российскими партнерами те сферы, в которых мы можем перейти в нацвалюты. Вы знаете, что процесс начался в энергетическом секторе, в нашем взаимодействии по газовым закупкам. Экономические отношения двух стран развиваются во всех областях, и мы соответственно выполняем поручения наших лидеров, которые указали на эффективность данного шага. Процесс будет непростым, но главное, что есть политическая воля и конкретные задачи", — рассказал собеседник агентства.
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В начале сентября президент Владимир Путин после переговоров с турецким лидером заявлял о появлении тенденции к использованию национальных валют в расчетах между двумя странами и снижении доли расчетов в долларах и евро. Эрдоган также указал на важность перехода на рубли и лиры в двустороннем взаимодействии.
Как сообщала газета Aydınlık, турецкий бизнес наращивает торговые операции через российские компании электронной коммерции, осуществляя рублевые расчеты: за семь месяцев этого года оплата экспортных поставок на сумму 428,8 миллиона долларов прошла в рублях.
По данным СМИ, к началу сентября общий объем экспорта Турции в Россию составил 7,465 миллиарда долларов. Импорт за тот же период достиг 31,804 миллиарда долларов. Россия входит в тройку стран, с которыми Турция имеет наибольший объем внешней торговли.
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