https://ria.ru/20230913/natsvalyuty-1895997837.html

Анкара и Москва обсуждают переход в нацвалюты, рассказал источник

Анкара и Москва обсуждают переход в нацвалюты, рассказал источник - РИА Новости, 13.09.2023

Анкара и Москва обсуждают переход в нацвалюты, рассказал источник

Турция и Россия начали активное обсуждение расширения сфер для перехода в национальные валюты при взаиморасчетах, сообщил РИА Новости источник в администрации... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:10

2023-09-13T06:10

2023-09-13T07:36

в мире

россия

турция

владимир путин

зерновая сделка

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 13 сен — РИА Новости. Турция и Россия начали активное обсуждение расширения сфер для перехода в национальные валюты при взаиморасчетах, сообщил РИА Новости источник в администрации Рэджепа Тайипа Эрдогана. "Мы сейчас активно обсуждаем с нашими российскими партнерами те сферы, в которых мы можем перейти в нацвалюты. Вы знаете, что процесс начался в энергетическом секторе, в нашем взаимодействии по газовым закупкам. Экономические отношения двух стран развиваются во всех областях, и мы соответственно выполняем поручения наших лидеров, которые указали на эффективность данного шага. Процесс будет непростым, но главное, что есть политическая воля и конкретные задачи", — рассказал собеседник агентства. В начале сентября президент Владимир Путин после переговоров с турецким лидером заявлял о появлении тенденции к использованию национальных валют в расчетах между двумя странами и снижении доли расчетов в долларах и евро. Эрдоган также указал на важность перехода на рубли и лиры в двустороннем взаимодействии.Как сообщала газета Aydınlık, турецкий бизнес наращивает торговые операции через российские компании электронной коммерции, осуществляя рублевые расчеты: за семь месяцев этого года оплата экспортных поставок на сумму 428,8 миллиона долларов прошла в рублях.По данным СМИ, к началу сентября общий объем экспорта Турции в Россию составил 7,465 миллиарда долларов. Импорт за тот же период достиг 31,804 миллиарда долларов. Россия входит в тройку стран, с которыми Турция имеет наибольший объем внешней торговли.

https://ria.ru/20230913/khab-1895997696.html

https://ria.ru/20230912/sdelka-1895717240.html

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в мире, россия, турция, владимир путин, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган