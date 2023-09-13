https://ria.ru/20230913/musulmane-1896145994.html

Мусульмане России поддержат диалог суннитов и шиитов, заявил муфтий

Мусульмане России поддержат диалог суннитов и шиитов, заявил муфтий - РИА Новости, 13.09.2023

Мусульмане России поддержат диалог суннитов и шиитов, заявил муфтий

Российские мусульманские организации готовы оказать всестороннюю поддержку процессу улаживания взаимоотношений суннитов и шиитов на фоне восстановление... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:21

2023-09-13T16:21

2023-09-13T16:23

религия

россия

иран

саудовская аравия

альбир крганов

русская православная церковь

санкт-петербургский государственный университет

религия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские мусульманские организации готовы оказать всестороннюю поддержку процессу улаживания взаимоотношений суннитов и шиитов на фоне восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией, сообщил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов."Восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией - это значимое событие для всех мусульман. Россия приветствует данное сближение двух ключевых государств исламского мира. Мы надеемся, что оно послужит укреплению стабильности и сотрудничества. Российские мусульманские организации готовы оказать всестороннюю поддержку процессу улаживания взаимоотношений братьев суннитов и шиитов", - заявил в среду муфтий Альбир Крганов на II Петербургском международном религиозной форуме "Религиозные ценности в современном мире".По его словам, на международном форуме должны обсуждаться не только вопросы религии и конфессиональные отношения."Наша цель - рассмотрение межгосударственных отношений. В данном случае особенно важно подчеркнуть, что Россия приветствует налаживание отношений Саудовской Аравии и Ирана, поскольку эти две страны являются партнерами РФ в политической, экономической и других сферах. Мусульмане нашей страны также должны выразить свою точку зрения. Мы поддерживаем диалог суннитов и шиитов", - рассказал РИА Новости муфтий Крганов.Он отметил, что отечественное научно-богословское сообщество может предложить Ирану и Саудовской Аравии площадки для выработки совместных подходов в конфессиональной сфере и по линии исламских организаций."Россия всегда выступала за мир и сотрудничество. Мы продолжаем эти традиции", - отметил муфтий Альбир Крганов.Организаторами конференции выступили ДСМР и Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ, соорганизаторы - Русская православная церковь, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт восточных рукописей Санкт-Петербурга, Российский государственный педагогический университет имени Герцена.Саудовская Аравия и Иран объявили в марте, что при посредничестве Китая достигли соглашения о восстановлении дипломатических отношений после семи лет отсутствия официальных связей между странами. В соответствии с этим документом, Эр-Рияд и Тегеран договорились вновь открыть посольства и консульства, а также вернуться к реализации соглашений о безопасности и экономическом сотрудничестве, которые были подписаны более 20 лет назад.

https://ria.ru/20230911/kadyrov-1895682153.html

https://ria.ru/20230904/blagodarnost-1894170273.html

https://ria.ru/20230818/koran-1890902524.html

россия

иран

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, иран, саудовская аравия, альбир крганов, русская православная церковь, санкт-петербургский государственный университет, религия