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Глава Магаданской области заявил, что мост через Алдан обеспечит перевозки

Глава Магаданской области заявил, что мост через Алдан обеспечит перевозки - РИА Новости, 13.09.2023

Глава Магаданской области заявил, что мост через Алдан обеспечит перевозки

Строительства моста через реку Алдан в Якутии обеспечит бесперебойные транспортные перевозки в Магаданской области, заявил журналистам губернатор региона Сергей РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:22

2023-09-13T18:22

2023-09-13T18:31

жкх

общество

магаданская область

россия

владимир путин

сергей носов

алдан

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МАГАДАН, 6 сен - РИА Новости. Строительства моста через реку Алдан в Якутии обеспечит бесперебойные транспортные перевозки в Магаданской области, заявил журналистам губернатор региона Сергей Носов.На совещании по развитию дальневосточных городов президент Владимир Путин назвал формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России одной из важнейших задач. Президент РФ напомнил, что для этого предстоит построить мост через реку Лена, также планируется реконструкция федеральной автодороги "Колыма", еще один мост в Якутии должен быть возведен через реку Алдан, он обеспечит круглогодичное движение по трассе "Колыма"."Вопрос изменений на трассе "Колыма" продвигается достаточно тяжело. Мы знаем, что этот процесс был инициирован несколько лет назад. И кое-что на трассе изменилось у нас … Очень важно, что прозвучало поручение строительства моста через Алдан, что позволяет нам избавиться от переправы и обеспечить автомобильное сообщение, перевозки по трассе", - сказал Носов.Сейчас большую часть грузов в Магаданскую область доставляют морем, что довольно долго, а в зимний период и очень затратно из-за необходимости оплачивать работу ледокола.

магаданская область

россия

алдан

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жкх, общество, магаданская область, россия, владимир путин, сергей носов, алдан