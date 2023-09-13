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Глава Магаданской области заявил, что мост через Алдан обеспечит перевозки - РИА Новости, 13.09.2023
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18:22 13.09.2023 (обновлено: 18:31 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/most-1896183557.html
Глава Магаданской области заявил, что мост через Алдан обеспечит перевозки
Глава Магаданской области заявил, что мост через Алдан обеспечит перевозки - РИА Новости, 13.09.2023
Глава Магаданской области заявил, что мост через Алдан обеспечит перевозки
Строительства моста через реку Алдан в Якутии обеспечит бесперебойные транспортные перевозки в Магаданской области, заявил журналистам губернатор региона Сергей РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:22
2023-09-13T18:31
жкх
общество
магаданская область
россия
владимир путин
сергей носов
алдан
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МАГАДАН, 6 сен - РИА Новости. Строительства моста через реку Алдан в Якутии обеспечит бесперебойные транспортные перевозки в Магаданской области, заявил журналистам губернатор региона Сергей Носов.На совещании по развитию дальневосточных городов президент Владимир Путин назвал формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России одной из важнейших задач. Президент РФ напомнил, что для этого предстоит построить мост через реку Лена, также планируется реконструкция федеральной автодороги "Колыма", еще один мост в Якутии должен быть возведен через реку Алдан, он обеспечит круглогодичное движение по трассе "Колыма"."Вопрос изменений на трассе "Колыма" продвигается достаточно тяжело. Мы знаем, что этот процесс был инициирован несколько лет назад. И кое-что на трассе изменилось у нас … Очень важно, что прозвучало поручение строительства моста через Алдан, что позволяет нам избавиться от переправы и обеспечить автомобильное сообщение, перевозки по трассе", - сказал Носов.Сейчас большую часть грузов в Магаданскую область доставляют морем, что довольно долго, а в зимний период и очень затратно из-за необходимости оплачивать работу ледокола.
магаданская область
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жкх, общество, магаданская область, россия, владимир путин, сергей носов, алдан
ЖКХ, Общество, Магаданская область, Россия, Владимир Путин, Сергей Носов, Алдан
Глава Магаданской области заявил, что мост через Алдан обеспечит перевозки

Носов: мост через Алдан обеспечит бесперебойные перевозки в Магаданской области

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкВид на город Магадан и бухту Нагаево
Вид на город Магадан и бухту Нагаево - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Вид на город Магадан и бухту Нагаево. Архивное фото
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МАГАДАН, 6 сен - РИА Новости. Строительства моста через реку Алдан в Якутии обеспечит бесперебойные транспортные перевозки в Магаданской области, заявил журналистам губернатор региона Сергей Носов.
На совещании по развитию дальневосточных городов президент Владимир Путин назвал формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России одной из важнейших задач. Президент РФ напомнил, что для этого предстоит построить мост через реку Лена, также планируется реконструкция федеральной автодороги "Колыма", еще один мост в Якутии должен быть возведен через реку Алдан, он обеспечит круглогодичное движение по трассе "Колыма".
"Вопрос изменений на трассе "Колыма" продвигается достаточно тяжело. Мы знаем, что этот процесс был инициирован несколько лет назад. И кое-что на трассе изменилось у нас … Очень важно, что прозвучало поручение строительства моста через Алдан, что позволяет нам избавиться от переправы и обеспечить автомобильное сообщение, перевозки по трассе", - сказал Носов.
Сейчас большую часть грузов в Магаданскую область доставляют морем, что довольно долго, а в зимний период и очень затратно из-за необходимости оплачивать работу ледокола.
 
ЖКХОбществоМагаданская областьРоссияВладимир ПутинСергей НосовАлдан
 
 
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