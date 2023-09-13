https://ria.ru/20230913/mongoliya-1895996387.html

Цыденов рассказал о давлении США на Монголию

Цыденов рассказал о давлении США на Монголию - РИА Новости, 13.09.2023

Цыденов рассказал о давлении США на Монголию

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме, что в Монголии, являющейся одним из стратегических партнеров для... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:47

2023-09-13T05:47

2023-09-13T05:47

сша

монголия

украина

алексей цыденов

виктория нуланд

дальневосточный федеральный университет

в мире

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864234798_0:474:2730:2010_1920x0_80_0_0_5b3d58797cdcf296aa87eda86636e249.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме, что в Монголии, являющейся одним из стратегических партнеров для Бурятии, США пытаются устроить переворот по сценарию Украины, но потомки Чингисхана должны справиться с этим давлением. "Та же (замглавы госдепа США – ред.) Виктория Нуланд, которая устраивала переворот на Украине сейчас пытается обрабатывать монгольский народ, пытается раскачать молодежь… Сейчас очень тяжелая ситуация в Монголии. Вся эта лицемерная политика США, которую они проводят там, где им нужно", - сказал Цыденов. Он уверен, что руководство, все жители Монголии, включая молодежь, понимают, когда их просто пытаются использовать, ими манипулировать. "Надеюсь, что у них хватит сил противостоять этому, чтобы остаться самостоятельным, независимым государством, а не стать марионеткой США. Монголы – люди сильные. Чингисхан в свое время это доказал. Когда был Чингисхан, США еще не было. Если бы США в то время были, думаю, Чингисхан и США бы взял. Думаю, и сейчас монголы справятся", - резюмировал Цыденов. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

сша

монголия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, монголия, украина, алексей цыденов, виктория нуланд, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2023