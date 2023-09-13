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Американская НКО рассказала о разжигающих ненависть постах в соцсети X

Американская НКО рассказала о разжигающих ненависть постах в соцсети X - РИА Новости, 13.09.2023

Американская НКО рассказала о разжигающих ненависть постах в соцсети X

Модераторы социальной сети X (бывшая Twitter) оставили около 86% постов, на которые поступили жалобы как на записи, разжигающие ненависть, следует из... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:38

2023-09-13T15:38

2023-09-13T15:41

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Модераторы социальной сети X (бывшая Twitter) оставили около 86% постов, на которые поступили жалобы как на записи, разжигающие ненависть, следует из опубликованного в среду отчета некоммерческой организации "Центр противодействия цифровой ненависти" (Center for Countering Digital Hate, CCDH). Отмечается, что работники центра взяли выборку из 300 сообщений из 100 аккаунтов, которые были отнесены к категории разжигающих ненависть. Среди них были записи, пропагандирующие антисемитизм, прославляющие нацистов, разжигающие ненависть в отношении меньшинств, а также расистские мемы. Было обнаружено, что 259 из 300 сообщений все еще оставались на платформе через неделю после того, как о них сообщили модераторам. "Новое исследование CCDH показывает, что X (бывшая Twitter) продолжает размещать почти 86% из 300 сообщений, разжигающих ненависть, спустя неделю с тех пор, как мы о них сообщили", - говорится в отчете. В феврале "Центр противодействия цифровой ненависти" опубликовал доклад о деятельности тогда еще Twitter после решения Илона Маска "объявить амнистию" и восстановить ранее заблокированные аккаунты. НКО отмечало, что решение Маска было продиктовано "отчаянной погоней за доходами". Позднее Twitter подала в суд на организацию за ложное описание компании, а также за неправомерное получение доступа к данным на платформе для своих исследований.

https://ria.ru/20230909/zakon-1895245243.html

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в мире, технологии, илон маск, twitter