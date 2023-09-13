Закон о маркировке рекламы в интернете 2023: новые правила и штрафы
© iStock.com / PinkypillsМаркировка рекламы
© iStock.com / Pinkypills
Оглавление
- Маркировка рекламы в интернете 2023
- Новый закон и изменения с 1 сентября
- Что нужно маркировать
- Что можно не маркировать
- Штрафы за отсутствие маркировки
- Кого касается закон
- Как маркировать рекламу в интернете
- Что такое токен (идентификатор ERID)
- Что такое ОРД и как с ними работать
- Правила оформления
- Пример маркировки рекламы
- Отчетность по маркированной рекламе
- За что и где нужно отчитываться
- Сроки
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. С 1 сентября 2023 года вступил в силу новый закон о маркировке рекламы в интернете. Требования направлены на защиту интересов потребителей и создание прозрачной среды для онлайн-рекламы. Что обязательно нужно помечать и как это делать, правила оформления и отчета, размер штрафов и как их избежать, – в материале "РИА Новости".
Маркировка рекламы в интернете 2023
С 1 сентября 2023 года все рекламные материалы, размещаемые в онлайн-пространстве, должны быть четко маркированы и отличимы от обычного контента.
“Это позволяет пользователям точно определять, что они видят рекламу, а не информацию или контент, который несет иное назначение”, - поясняет Арсений Снедков, генеральный директор агентства медицинского маркетинга Enjoy Digital. Отсутствие маркировки или нарушение установленных правил влечет за собой значительные штрафы.
© iStock.com / oatawaДевушка смотрит рекламу магазина в смартфоне
© iStock.com / oatawa
Девушка смотрит рекламу магазина в смартфоне
Новый закон и изменения с 1 сентября
Изменения в законе “О рекламе” от 13.03.2006 N 38-ФЗ, предусматривающие введение нового понятия "маркировка рекламы" действуют еще с 1 сентября 2022 года. В ФЗ-38 была введена новая статья 18.1. Анна Салютина, адвокат филиала № 1 Ленинского района г. Ростова-на-Дону областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова поясняет, что бизнесу и физическим лицам было дано время на адаптацию к новым правилам, а с 1 сентября 2023 года введена шкала штрафов за нарушение маркировки рекламы.
Для чего нужен
Закон необходим для того, чтобы упорядочить рекламу в интернет-сфере, как для физических, так и для юридических лиц, а также обеспечить прозрачность и защиту пользователей от навязчивой и скрытой рекламы. Нововведения необходимы для разделения понятий коммерческая и социальная реклама, также маркировка важна для отслеживания отчетности в ФНС.
Что нужно маркировать
Необходимо маркировать все виды рекламных материалов, включая баннеры, посты в социальных сетях, контекстную рекламу и видеоролики, которые будут видеть пользователи в сети интернет на территории РФ, в том числе:
- таргетированную;
- контекстную;
- медийную;
- саморекламу (исключая информацию о товарах или услугах на своем сайте и в группах в соцсетях, которая подается единообразно и не выделяет какие-либо товары);
- SEO-статьи;
- публикации СМИ;
- публикации у блогеров.
Нюансы для SEO-статей и пресс-релизов
По словам Анны Салютиной, если пресс-релизы содержат информационно-ознакомительный характер (без выделения конкретной услуги или товара), то маркировать не требуется. В иных случаях сведения о них подлежат общему закону о рекламе — вне зависимости от того, как они распространяются (на платной или безвозмездной основе).
“Оценка информации на предмет отнесения к рекламе осуществляется ФАС России в каждом конкретном случае, исходя из ее содержания и всех обстоятельств размещения”, - комментирует Владимир Куранов, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края. - По поводу рекламы в мессенджерах позиции ФАС только формируются, но базируются они на общем подходе к тому, что является рекламой, а что нет".
Что касается SEO-текстов, Роскомнадзор говорит, что “если SEO-статья и арендные ссылки являются рекламой согласно закону, то тогда она должна регистрироваться в ОРД (у оператора рекламных данных)”. Если материал носит справочно-информационный характер, аналитический (обзоры рынков, результаты исследований) или содержит характеристики продуктов, то маркировать его не надо.
“Получается, что маркировка любых контентных интеграций зависит от содержания — исследования, общественно значимые пресс-релизы и информационные статьи публиковать можно без отметки о рекламе”, - отмечает Арсений Снедков.
© iStock.com / RossHelenДевушка записывает рекламу для блога
© iStock.com / RossHelen
Девушка записывает рекламу для блога
Что можно не маркировать
Маркировать не нужно:
- собственные товары;
- информацию о продукте на своем сайте (исключение самореклама);
- анонсы мероприятий на своих площадках;
- новостной пресс-релиз;
- объявление на классифайдах (онлайн-сервисах, где собраны объявления от частных лиц и компаний);
- услуги в рассылках E-mail (собственная база);
- PUSH-уведомления (социальная реклама);
- ссылки на свой контент на других ресурсах;
- призывы на подписки на свои ресурсы;
- призыв на подписку на чат-боты (рассылка) – здесь не маркируется самореклама, но маркируется реклама чужих продуктов.
Штрафы за отсутствие маркировки
Анна Салютина уточняет, что если до 1 сентября 2023 года за отсутствие маркировки рекламы не штрафовали, то теперь суммы достигают нескольких сотен тысяч рублей за одно нарушение:
Нарушение взаимодействия с ЕРИР (единым реестром интернет-рекламы).
- физлицо – от 10 до 30 тыс. руб.;
- юрлицо – от 200 до 500 тыс. руб.;
- должностное лицо – от 30 до 100 тыс. руб.
Нарушения, связанные с идентификатором рекламы ID – токен.
- физлицо – от 30 до 100 тыс. руб.;
- юрлицо – от 200 до 500 тыс. руб.;
- должностное лицо – от 100 до 200 тыс. руб.
Невыполнение обязанностей со стороны ОРД (штрафы касаются только операторов).
- юрлицо – от 300 до 700 тыс. руб.;
- должностное лицо – от 100 до 200 тыс. руб.
Кого касается закон
Арсений Снедков отмечает, что закон о маркировке рекламы в интернете касается всех участников рекламного процесса, включая рекламодателей, рекламные агентства, платформы и сети, а также создателей контента. И физические, и юридические лица обязаны соблюдать требования закона.
Как маркировать рекламу в интернете
Анна Салютина поясняет, что для этих целей используется специальный уникальный буквенно-цифровой ID – токен. Любому креативу (рекламному контенту) в интернете присваивается специальная метка. Путь ID -токена прослеживается специальными сервисами надзорного контроля.
Молодые люди со смартфонами
Реклама считается промаркированной, если на ней указаны:
- слово "Реклама";
- сведения о рекламодателе;
- идентификатор ERID (токен ID).
Что такое токен (идентификатор ERID)
Это уникальный буквенно-цифровой код для отслеживания. В ID – токене зашифрованы идентификатор ОРД и креатива, присвоенный оператором. Каждый рекламный материал должен содержать уникальный идентификатор ERID, который позволяет однозначно идентифицировать рекламу. Размещение осуществляется в специальной кликовой ссылке в формате ://site.ru/?erid=XXX или в меню adChoice.
Что такое ОРД и как с ними работать
ОРД (оператор рекламных данных) – это специальные организации, которые сначала регистрируют креативы, а потом собирают по ним статистику и денежные расходы. Далее вся информация перераспределяется в соответствии с утвержденной формулой взаимодействия.
Правила оформления
Примерная схема запуска рекламы выглядит так:
- 1.Креатив отправляется одному из операторов ОРД, одобренных Роскомнадзором:
— Яндекс ОРД;
— Озон ОРД;
— ОРД-А;
— Лаборатория разработки, Сбер;
— Первый ОРД;
— ВК рекламные технологии;
— МедиаСкаут.
- 2.После заключается договор и получается ID–токен. Если требуется создать кампанию, необходимо определить ее тип, цели, бюджет, аудиторию и расписание показов. Выбрать формат рекламного объявления - текст, изображение или видео и внести информацию об участниках рекламной цепочки, с которыми заключены договоры (с наименованием и ИНН всех контрагентов). По каждому контрагенту указать:
— номер договора (иного документа), дату заключения;
— тип услуг;
— предмет соглашения;
— стоимость (сумма договора).
- 3.Рекламное объявление передается на модерацию для проверки соответствия требованиям оператора. После чего его можно запустить в рамках рекламной кампании, при этом обязательно соблюдая маркировку, - добавить на разработанный (утвержденный) креатив слово "Реклама". Указать полное наименование рекламодателя и данные ID-токена.
- 4.Оператору ОРД передается информация о креативе (полные идентификационные данные) и о рекламодателе (название организации, ИНН, ОГРН - для юрлица, сведения о физическом лице).
"Если с контекстной и таргетированной рекламой передача данных происходит автоматически, то для более сложных форматов вроде статей, пресс-релизов, материалов на собственных сайтах и интеграций у блогеров нужно все делать вручную", - говорит Арсений Снедков.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Особенности размещения токена в зависимости от формата
В зависимости от формата токен может располагаться в ссылке, в начале рекламного сообщения или на креативе. Арсений Снедков говорит, что токен для материала можно оформить вручную, например, в "ВКонтакте", Ozon и у других операторов рекламных данных и рекомендует размещать его в видимой части объявления так, чтобы пользователь мог скопировать перед переходом на сайт рекламодателя.
Пример маркировки рекламы
Запись должна выглядеть так: "Реклама. ООО "", ИНН 000000, ERID (вставка токена, который выдали ОРД).
Отчетность по маркированной рекламе
Согласно текущим правилам, маркировать необходимо каждую публикацию в каждом конкретном источнике. Арсений Снедков уточняет, если одна новость расходится на 10 источников, то компания должна промаркировать каждую публикацию и передать информацию в РКН.
За что и где нужно отчитываться
По словам Анны Салютиной, вся информация о рекламных кампаниях будет храниться в ЕРИР - едином реестре интернет-рекламы.
Какие данные должны быть предоставлены:
- ИНН всех участников сделки;
- информация о финансовой стороне контрактов;
- информация о креативе (макеты, охватываемые площадки, участники цепочки).
Правила подачи отчетов по маркировке:
- Все участники рекламной цепочки обязаны отправить отчет о своих доходных актах.
- Каждый акт подается всего один раз — только одним из участников рекламной цепочки.
- Участник цепочки может передать обязанность по подаче актов другому лицу. Но при этом юридическая ответственность за подачу данных остается на том, кто выпустил акт.
“Отчет о статистике по показам рекламы передается только один раз тем участником цепочки, который проводил регистрацию рекламных креативов и получил токен от ОРД. Этот участник должен подать акт и статистику в тот же ОРД, где он получил токен”, - уточняет эксперт.
© iStock.com / ridvan_celikМужчина просматривает документы
© iStock.com / ridvan_celik
Мужчина просматривает документы
Сроки
Сдача отчетности по статистике показов рекламы осуществляется ежемесячно. В течение 30 дней, следующих за месяцем запуска рекламы, ответственное лицо направляет отчеты оператору рекламных данных.