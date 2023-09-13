https://ria.ru/20230913/markirovka-1896148209.html

Закон о маркировке рекламы в интернете 2023: новые правила и штрафы

Маркировка рекламы в интернете 2023: новый закон, штрафы и изменения

Закон о маркировке рекламы в интернете 2023: новые правила и штрафы

С 1 сентября 2023 года вступил в силу новый закон о маркировке рекламы в интернете. Требования направлены на защиту интересов потребителей и создание прозрачной РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:32

2023-09-13T17:32

2023-09-13T17:32

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

реклама

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. С 1 сентября 2023 года вступил в силу новый закон о маркировке рекламы в интернете. Требования направлены на защиту интересов потребителей и создание прозрачной среды для онлайн-рекламы. Что обязательно нужно помечать и как это делать, правила оформления и отчета, размер штрафов и как их избежать, – в материале "РИА Новости".Маркировка рекламы в интернете 2023С 1 сентября 2023 года все рекламные материалы, размещаемые в онлайн-пространстве, должны быть четко маркированы и отличимы от обычного контента.“Это позволяет пользователям точно определять, что они видят рекламу, а не информацию или контент, который несет иное назначение”, - поясняет Арсений Снедков, генеральный директор агентства медицинского маркетинга Enjoy Digital. Отсутствие маркировки или нарушение установленных правил влечет за собой значительные штрафы.Новый закон и изменения с 1 сентябряИзменения в законе “О рекламе” от 13.03.2006 N 38-ФЗ, предусматривающие введение нового понятия "маркировка рекламы" действуют еще с 1 сентября 2022 года. В ФЗ-38 была введена новая статья 18.1. Анна Салютина, адвокат филиала № 1 Ленинского района г. Ростова-на-Дону областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова поясняет, что бизнесу и физическим лицам было дано время на адаптацию к новым правилам, а с 1 сентября 2023 года введена шкала штрафов за нарушение маркировки рекламы.Для чего нуженЗакон необходим для того, чтобы упорядочить рекламу в интернет-сфере, как для физических, так и для юридических лиц, а также обеспечить прозрачность и защиту пользователей от навязчивой и скрытой рекламы. Нововведения необходимы для разделения понятий коммерческая и социальная реклама, также маркировка важна для отслеживания отчетности в ФНС.Что нужно маркироватьНеобходимо маркировать все виды рекламных материалов, включая баннеры, посты в социальных сетях, контекстную рекламу и видеоролики, которые будут видеть пользователи в сети интернет на территории РФ, в том числе:Нюансы для SEO-статей и пресс-релизовПо словам Анны Салютиной, если пресс-релизы содержат информационно-ознакомительный характер (без выделения конкретной услуги или товара), то маркировать не требуется. В иных случаях сведения о них подлежат общему закону о рекламе — вне зависимости от того, как они распространяются (на платной или безвозмездной основе).“Оценка информации на предмет отнесения к рекламе осуществляется ФАС России в каждом конкретном случае, исходя из ее содержания и всех обстоятельств размещения”, - комментирует Владимир Куранов, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края. - По поводу рекламы в мессенджерах позиции ФАС только формируются, но базируются они на общем подходе к тому, что является рекламой, а что нет".Что касается SEO-текстов, Роскомнадзор говорит, что “если SEO-статья и арендные ссылки являются рекламой согласно закону, то тогда она должна регистрироваться в ОРД (у оператора рекламных данных)”. Если материал носит справочно-информационный характер, аналитический (обзоры рынков, результаты исследований) или содержит характеристики продуктов, то маркировать его не надо.“Получается, что маркировка любых контентных интеграций зависит от содержания — исследования, общественно значимые пресс-релизы и информационные статьи публиковать можно без отметки о рекламе”, - отмечает Арсений Снедков.Что можно не маркироватьМаркировать не нужно:Штрафы за отсутствие маркировкиАнна Салютина уточняет, что если до 1 сентября 2023 года за отсутствие маркировки рекламы не штрафовали, то теперь суммы достигают нескольких сотен тысяч рублей за одно нарушение:Нарушение взаимодействия с ЕРИР (единым реестром интернет-рекламы).Нарушения, связанные с идентификатором рекламы ID – токен.Невыполнение обязанностей со стороны ОРД (штрафы касаются только операторов).Кого касается законАрсений Снедков отмечает, что закон о маркировке рекламы в интернете касается всех участников рекламного процесса, включая рекламодателей, рекламные агентства, платформы и сети, а также создателей контента. И физические, и юридические лица обязаны соблюдать требования закона.Как маркировать рекламу в интернетеАнна Салютина поясняет, что для этих целей используется специальный уникальный буквенно-цифровой ID – токен. Любому креативу (рекламному контенту) в интернете присваивается специальная метка. Путь ID -токена прослеживается специальными сервисами надзорного контроля.Реклама считается промаркированной, если на ней указаны:Что такое токен (идентификатор ERID)Это уникальный буквенно-цифровой код для отслеживания. В ID – токене зашифрованы идентификатор ОРД и креатива, присвоенный оператором. Каждый рекламный материал должен содержать уникальный идентификатор ERID, который позволяет однозначно идентифицировать рекламу. Размещение осуществляется в специальной кликовой ссылке в формате ://site.ru/?erid=XXX или в меню adChoice.Что такое ОРД и как с ними работатьОРД (оператор рекламных данных) – это специальные организации, которые сначала регистрируют креативы, а потом собирают по ним статистику и денежные расходы. Далее вся информация перераспределяется в соответствии с утвержденной формулой взаимодействия.Правила оформленияПримерная схема запуска рекламы выглядит так:"Если с контекстной и таргетированной рекламой передача данных происходит автоматически, то для более сложных форматов вроде статей, пресс-релизов, материалов на собственных сайтах и интеграций у блогеров нужно все делать вручную", - говорит Арсений Снедков.Особенности размещения токена в зависимости от форматаВ зависимости от формата токен может располагаться в ссылке, в начале рекламного сообщения или на креативе. Арсений Снедков говорит, что токен для материала можно оформить вручную, например, в "ВКонтакте", Ozon и у других операторов рекламных данных и рекомендует размещать его в видимой части объявления так, чтобы пользователь мог скопировать перед переходом на сайт рекламодателя.Пример маркировки рекламыЗапись должна выглядеть так: "Реклама. ООО "", ИНН 000000, ERID (вставка токена, который выдали ОРД).Отчетность по маркированной рекламеСогласно текущим правилам, маркировать необходимо каждую публикацию в каждом конкретном источнике. Арсений Снедков уточняет, если одна новость расходится на 10 источников, то компания должна промаркировать каждую публикацию и передать информацию в РКН.За что и где нужно отчитыватьсяПо словам Анны Салютиной, вся информация о рекламных кампаниях будет храниться в ЕРИР - едином реестре интернет-рекламы.Какие данные должны быть предоставлены:Правила подачи отчетов по маркировке:“Отчет о статистике по показам рекламы передается только один раз тем участником цепочки, который проводил регистрацию рекламных креативов и получил токен от ОРД. Этот участник должен подать акт и статистику в тот же ОРД, где он получил токен”, - уточняет эксперт.СрокиСдача отчетности по статистике показов рекламы осуществляется ежемесячно. В течение 30 дней, следующих за месяцем запуска рекламы, ответственное лицо направляет отчеты оператору рекламных данных.

https://ria.ru/20220407/google-1782319181.html

https://ria.ru/20230624/reklama-1880235597.html

https://ria.ru/20230901/vkontakte-1893631550.html

https://ria.ru/20230901/reformy-1893444577.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), реклама