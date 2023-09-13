https://ria.ru/20230913/kosmodrom-1896010882.html

Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный

Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместного посещения космодрома Восточный ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:16

2023-09-13T08:16

2023-09-13T08:33

космос - риа наука

россия

ким чен ын

владимир путин

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роскосмос

цэнки

кндр (северная корея)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместного посещения космодрома Восточный ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя "Ангара", а также с характеристиками ракеты-носителя "Союз- 2", северокорейский лидер по окончании осмотра цеха оставил краткую запись в книге почетных гостей космодрома. Путин и Ким Чен Ын посетили монтажно-испытательный корпус, где одно из технических помещений полностью модернизировано для сборки "Ангары". Лидеры двух стран выслушали краткие пояснения о технических характеристиках ракет-носителей "Союз-2" и семейства "Ангара". Ким Чен Ын и прибывшие с ним военные внимательно слушали, лидер КНДР задавал много вопросов: его интересовали характеристики топлива для ракеты, куда падают ее отработавшие ступени, принципы движения РН. Лидеров сопровождают вице-премьер - полпред в ДФО Юрий Трутнев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Николай Нестечук. Они пообещали главе КНДР показать строящийся стартовый стол для "Ангары". По окончании осмотра цеха Ким Чен Ын на Восточном оставил краткую запись в книге почетных гостей.

https://ria.ru/20230913/kim-1895982609.html

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

россия

кндр (северная корея)

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Экскурсия по космодрому Восточный для Ким Чен Ына Ким Чен Ыну рассказали об особенностях стартового комплекса космодрома Восточный и о традиции обходить ракету против часовой стрелки на старте 2023-09-13T08:16 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, ким чен ын, владимир путин, юрий трутнев, роскосмос, цэнки, кндр (северная корея)