https://ria.ru/20230913/kosmodrom-1896010882.html
Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный
Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместного посещения космодрома Восточный ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:16
2023-09-13T08:16
2023-09-13T08:33
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместного посещения космодрома Восточный ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя "Ангара", а также с характеристиками ракеты-носителя "Союз- 2", северокорейский лидер по окончании осмотра цеха оставил краткую запись в книге почетных гостей космодрома. Путин и Ким Чен Ын посетили монтажно-испытательный корпус, где одно из технических помещений полностью модернизировано для сборки "Ангары". Лидеры двух стран выслушали краткие пояснения о технических характеристиках ракет-носителей "Союз-2" и семейства "Ангара". Ким Чен Ын и прибывшие с ним военные внимательно слушали, лидер КНДР задавал много вопросов: его интересовали характеристики топлива для ракеты, куда падают ее отработавшие ступени, принципы движения РН. Лидеров сопровождают вице-премьер - полпред в ДФО Юрий Трутнев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Николай Нестечук. Они пообещали главе КНДР показать строящийся стартовый стол для "Ангары". По окончании осмотра цеха Ким Чен Ын на Восточном оставил краткую запись в книге почетных гостей.
https://ria.ru/20230913/kim-1895982609.html
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Экскурсия по космодрому Восточный для Ким Чен Ына
Ким Чен Ыну рассказали об особенностях стартового комплекса космодрома Восточный и о традиции обходить ракету против часовой стрелки на старте
2023-09-13T08:16
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, россия, ким чен ын, владимир путин, юрий трутнев, роскосмос, цэнки, кндр (северная корея)
Космос - РИА Наука, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Юрий Трутнев, Роскосмос, ЦЭНКИ, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный
Ким Чен Ын осмотрел космодром Восточный и оставил запись в книге почетных гостей
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместного посещения космодрома Восточный ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя "Ангара", а также с характеристиками ракеты-носителя "Союз- 2", северокорейский лидер по окончании осмотра цеха оставил краткую запись в книге почетных гостей космодрома.
Путин и Ким Чен Ын посетили монтажно-испытательный корпус, где одно из технических помещений полностью модернизировано для сборки "Ангары".
Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией
Лидеры двух стран выслушали краткие пояснения о технических характеристиках ракет-носителей "Союз-2" и семейства "Ангара".
Ким Чен Ын и прибывшие с ним военные внимательно слушали, лидер КНДР задавал много вопросов: его интересовали характеристики топлива для ракеты, куда падают ее отработавшие ступени, принципы движения РН.
Лидеров сопровождают вице-премьер - полпред в ДФО Юрий Трутнев
, глава Роскосмоса Юрий Борисов
и генеральный директор АО "ЦЭНКИ
" Николай Нестечук.
Они пообещали главе КНДР показать строящийся стартовый стол для "Ангары".
По окончании осмотра цеха Ким Чен Ын на Восточном оставил краткую запись в книге почетных гостей.
Межгосударственные отношения России и КНДР