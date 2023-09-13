https://ria.ru/20230913/kosmodemyanskaya-1895612040.html

Биография Зои Космодемьянской

Биография Зои Космодемьянской - РИА Новости, 13.09.2023

Биография Зои Космодемьянской

Партизанка Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Кирсановского... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T02:15

2023-09-13T02:15

2023-09-13T02:15

справки

зоя космодемьянская

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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Партизанка Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Кирсановского уезда Тамбовской губернии (сейчас Гавриловский район Тамбовской области). Ее отец Анатолий Космодемьянский (1900-1933) происходил из духовного сословия и в юности учился в семинарии, мать Любовь Космодемьянская (1900-1978) была учителем. Брат Александр Космодемьянский (1925-1945) – гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза (1945, посмертно).Когда Зое Космодемьянской было пять лет, ее семья переехала в Сибирь – в село Шиткино Иркутской области.Через год, в 1930 году, семья Космодемьянских переехала в Москву. В Москве Зоя Космодемьянская училась в школе № 201 (в 1956 году школе были присвоены имена Зои и Александра Космодемьянских), в 1938 году вступила в комсомол.С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) Зоя Космодемьянская, будучи учащейся 10 класса, помогала трудовому фронту: шила вещмешки и петлицы для плащ-палаток, вместе с классом собирала картошку, была штамповщицей-учетчицей на заводе "Борец". В конце октября 1941 года добровольцем вступила в Красную армию и была направлена в распоряжение разведывательного отдела штаба Западного фронта. В течение трех дней Зою Космодемьянскую в числе других добровольцев обучали навыкам разведывательной работы, умению минировать и взрывать, перерезать проводную связь, совершать поджоги, добывать информацию. После обучения была зачислена в партизанскую часть № 9903 штаба Западного фронта.4 ноября 1941 года группа разведчиков, в том числе и Космодемьянская, получив первое задание по устройству минных заграждений в районе Волоколамска (Московская область), отправилась в тыл немцев. Они заминировали дороги и 8 ноября благополучно вернулись в расположение части.Вскоре командирам диверсионных групп воинской части № 9903 было дано задание в течение пяти-семи дней сжечь в тылу противника десять населенных пунктов в Подмосковье, в число которых входила деревня Петрищево Верейского района (сейчас Рузский округ). Такая задача была поставлена перед партизанами в соответствии с приказом Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, изданным 17 ноября 1941 года. Для выполнения приказа были сформированы две группы – Павла Проворова, в состав которой входила Зоя Космодемьянская, и Бориса Крайнова. 19 ноября (по другим данным, в ночь на 22 ноября) они отправились в тыл к немцам. Недалеко от деревни Головково разведчики попали в засаду. Потери оказались ощутимыми – часть бойцов погибли на месте, часть попала в плен. Несколько оставшихся бойцов объединились в одну группу под руководством Бориса Крайнова. Они отсиделись в лесу, а потом приняли решение выполнить задание.27 ноября Борис Крайнов, Василий Клубков и Зоя Космодемьянская подошли к деревне Петрищево, которая использовалась фашистами как транспортная развязка. Космодемьянская подожгла три дома. В одном из них находился узел связи, в других расположились немцы, ожидавшие отправки на фронт. От ее рук погибли также 20 лошадей, предназначенных для фронта.Партизаны договорились собраться в условленном месте, чтобы скоординировать дальнейшие действия. На место встречи пришел Крайнов, но никого не дождался, и отправился обратно в лагерь. Клубков попал в плен, Зоя Космодемьянская продолжила выполнять задание – одна. Вечером 28 ноября, когда девушка пыталась поджечь сарай, ее заметил староста села Петрищево и доложил о ее появлении германским солдатам. Космодемьянская была схвачена. Несмотря на пытки и издевательства, не выдала никого из своих товарищей, не сказала номер части и не дала никаких других сведений, составлявших в то время военную тайну. Она не назвала даже своего имени, сказав на допросе, что ее зовут Таней.29 ноября Зоя Космодемьянская была повешена оккупантами. Только 1 января 1942 года тело партизанки было предано земле за околицей деревни. В 1942 году Космодемьянская была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.Зоя Космодемьянская – первая женщина, получившая в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза (1942, посмертно). В том же году была посмертно награждена орденом Ленина. О ее судьбе стало широко известно из статей военного корреспондента Петра Лидова "Таня" и "Кто была Таня", опубликованных 27 января и 18 февраля 1942 года в газете "Правда".Жизнь и подвиг юной партизанки вдохновили многих писателей, композиторов и кинорежиссеров. Маргарита Алигер, Роберт Рождественский, Агния Барто, Юлия Друнина и другие прозаики и поэты посвящали свои произведения Зое Космодемьянской.В 1950 году вышла "Повесть о Зое и Шуре", написанная их матерью Любовью Космодемьянской (в литературной обработке Фриды Вигдоровой). Судьбе Зое Космодемьянской посвящены музыкальные произведения: опера "Таня" Василия Дехтерева (1943), балет на музыку Александра Крейна "Татьяна" (поставлен в 1947 году), оркестровая сюита "Зоя" (1955) и опера "Зоя" (1963) Нины Макаровой и др.В 1944 году режиссером Лео Арнштамом был снят фильм "Зоя", музыку к которому написал Дмитрий Шостакович. В 2018 году режиссером Ольгой Товма был снят фильм "Зоя". В 2021 году в российский прокат вышел фильм режиссеров Леонида Пляскина и Максима Бриуса "Зоя". Лента была создана при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства культуры России. Память о героической комсомолке также увековечена в многочисленных памятниках, бюстах, монументах. Ее имя носят улицы и площади ряда городов.В 1969 году в селе Осино-Гай был открыт Музей боевой славы Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. В 1971 году в селе Шиткино был открыт Дом-музей Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. В 2020 году в Московской области открыли мультимедийный музей, посвященный Зое Космодемьянской. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, зоя космодемьянская, общество, великая отечественная война (1941-1945)