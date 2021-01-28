https://ria.ru/20210128/zoya-1594860293.html

Фильм "Зоя" о подвиге партизанки вышел в российский прокат

Фильм "Зоя" о подвиге партизанки вышел в российский прокат

В российский прокат вышел фильм о подвиге Зои Космодемьянской, созданный кинокомпания "Триикс Медиа" на киностудии имени М. Горького. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:37

2021-01-28T11:37

2021-01-28T11:37

российское военно-историческое общество (рвио)

киностудия имени м. горького

культура

кино и сериалы

новости культуры

зоя космодемьянская

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В российский прокат вышел фильм о подвиге Зои Космодемьянской, созданный кинокомпания "Триикс Медиа" на киностудии имени М. Горького.Режиссеры ленты Леонид Пляскин и Максим Бриус посвятили свой проект памяти Зои Космодемьянской — первой из 89 женщин Героев Советского Союза, кому было присвоено это звание в годы Великой Отечественной войны. Действие картины разворачивается осенью 1941 года. Главная героиня почти со школьной скамьи идет добровольцем на фронт. При выполнении задания она оказывается в тылу врага и попадает в засаду. Несмотря на страшные пытки, она ничего не рассказывает немцам о планах партизанских отрядов. Они даже не могут добиться от нее, как ее зовут."Лента о легендарной Зое Космодемьянской, на которой киностудия имени Горького стала сопродюсером, снимался в течение нескольких лет. Мы рады, что к 80-летию подвига партизанки выходит в свет первый с 1944 года игровой фильм о ее судьбе" — отметила генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, Главную роль в фильме сыграла Анастасия Мишина.В деревне Петрищево Рузского района Московской области сохранился дом, в котором девушка провела последнюю ночь перед казнью. В 2017 году там был открыт музейный комплекс "Зоя"."Во время съемок все было очень непросто, но меня спасали люди, потому что каждый человек на площадке вложил свою душу в этот фильм. Были моменты, когда на двенадцатый дубль какой-то сложной сцены уже было трудно дышать и меня просто буквально приводили в чувство", — добавила Анастасия Мишина. Кроме нее в картине снимались Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Ирина Пегова, Анна Уколова, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и другие.Фильм снят при поддержке Российского военно-исторического общества и министерства культуры России.

https://ria.ru/20210124/fellini-1593809187.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское военно-историческое общество (рвио), киностудия имени м. горького, кино и сериалы, новости культуры, зоя космодемьянская