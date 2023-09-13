https://ria.ru/20230913/kontakty-1895995282.html

Захарова заявила о роли контактов России и КНДР

Захарова заявила о роли контактов России и КНДР - РИА Новости, 13.09.2023

Захарова заявила о роли контактов России и КНДР

Предстоящие переговоры лидеров РФ и КНДР важны на фоне происходящих в мире геополитических перемен, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:21

2023-09-13T05:21

2023-09-13T05:21

россия

корейский полуостров

мария захарова

брикс

кндр (северная корея)

вэф-2023

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Предстоящие переговоры лидеров РФ и КНДР важны на фоне происходящих в мире геополитических перемен, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, одна из основных тем сегодняшней повестки дня – это, "безусловно, геополитические изменения, которые не просто в теории проходят, а которые имеют конкретные очертания". В качестве примеров Захарова привела "проявленную "двадцаткой" синергию", расширение БРИКС, процессы дедолларизации в мире и перехода на расчеты в национальных валютах "как выход из тех бесконечных кризисов, которые создают США". "Конечно, на этом фоне очень важны двусторонние контакты. И ситуация на Корейском полуострове, безусловно, имеет важнейшее значение для безопасности и стабильности в регионе", - сказала она в кулуарах ВЭФ-2023. Захарова отметила, что двустороннее сотрудничество РФ и КНДР, прерванное из-за пандемии коронавируса, "уже восстанавливается". "Постепенно жизнь возвращается в прежнее русло. Есть и остаются еще вопросы, которые требуют решения, но мы исходим из того, что поэтому и встречаются и дипломаты, и руководители стран различного уровня, для того чтобы все это преодолевать и решать все во взаимоуважительном, как мы обычно это и делаем, ключе", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

россия

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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россия, корейский полуостров, мария захарова, брикс, кндр (северная корея), вэф-2023, в мире