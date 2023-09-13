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Путин пока не планирует ответного визита в КНДР

Путин пока не планирует ответного визита в КНДР - РИА Новости, 13.09.2023

Путин пока не планирует ответного визита в КНДР

Ответный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам состоявшихся в среду... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:56

2023-09-13T16:56

2023-09-13T17:39

кндр (северная корея)

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Ответный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам состоявшихся в среду переговоров лидеров двух стран."Нет, пока не планируется. Пока таких планов нет. Но еще раз повторяю, что это наш сосед, в наших интересах развивать те отношения, которые соответствуют нашим интересам", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, планируется ли ответный визит президента РФ в Северную Корею.

кндр (северная корея)

россия

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Кирилл Волков

кндр (северная корея), политика, россия, дмитрий песков, владимир путин