https://ria.ru/20230913/kndr-1896096048.html

В Госдуме анонсировали визит парламентской делегации в КНДР

В Госдуме анонсировали визит парламентской делегации в КНДР - РИА Новости, 13.09.2023

В Госдуме анонсировали визит парламентской делегации в КНДР

Осенью состоится визит делегации Госдумы в КНДР, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина, заявил РИА Новости первый РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:51

2023-09-13T13:51

2023-09-13T13:58

госдума рф

политика

россия

казбек тайсаев

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Осенью состоится визит делегации Госдумы в КНДР, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев (КПРФ).Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль."У нас группа дружбы очень активно работает… осенью состоится визит делегации Государственной думы туда (в КНДР – ред.), а делегацию парламента Корейской Народно-Демократической Республики мы пригласим обязательно посетить Российскую Федерацию… Я уверен, что на самом высоком уровне парламент России будет представлен в Корее… Я уверен, они очень ждут приезд (Вячеслава – ред.) Володина, наши коллеги, депутаты парламента. Я уверен, что Вячеслав Викторович обязательно полетит", - сказал он.По словам депутата, между странами, в том числе на парламентском уровне, обсуждается много вопросов, связанных с образованием, культурой и развитием сельского хозяйства.Тайсаев отметил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел на очень высоком уровне. "На очень высоком уровне это все прошло… достаточно теплые, добрые, хорошие и дружеские отношения между двумя лидерами… Уверен, что сейчас по всем направлениям, о которых говорил президент, тоже мы получим серьезные сдвиги", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230912/vizity-1895672276.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

госдума рф, политика, россия, казбек тайсаев, кндр (северная корея)