В Госдуме анонсировали визит парламентской делегации в КНДР

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Осенью состоится визит делегации Госдумы в КНДР, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев (КПРФ).Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль."У нас группа дружбы очень активно работает… осенью состоится визит делегации Государственной думы туда (в КНДР – ред.), а делегацию парламента Корейской Народно-Демократической Республики мы пригласим обязательно посетить Российскую Федерацию… Я уверен, что на самом высоком уровне парламент России будет представлен в Корее… Я уверен, они очень ждут приезд (Вячеслава – ред.) Володина, наши коллеги, депутаты парламента. Я уверен, что Вячеслав Викторович обязательно полетит", - сказал он.По словам депутата, между странами, в том числе на парламентском уровне, обсуждается много вопросов, связанных с образованием, культурой и развитием сельского хозяйства.Тайсаев отметил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел на очень высоком уровне. "На очень высоком уровне это все прошло… достаточно теплые, добрые, хорошие и дружеские отношения между двумя лидерами… Уверен, что сейчас по всем направлениям, о которых говорил президент, тоже мы получим серьезные сдвиги", - добавил парламентарий.
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Осенью состоится визит делегации Госдумы в КНДР, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев (КПРФ).
Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.
В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.
В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.
"У нас группа дружбы очень активно работает… осенью состоится визит делегации Государственной думы туда (в КНДР – ред.), а делегацию парламента Корейской Народно-Демократической Республики мы пригласим обязательно посетить Российскую Федерацию… Я уверен, что на самом высоком уровне парламент России будет представлен в Корее… Я уверен, они очень ждут приезд (Вячеслава – ред.) Володина, наши коллеги, депутаты парламента. Я уверен, что Вячеслав Викторович обязательно полетит", - сказал он.
По словам депутата, между странами, в том числе на парламентском уровне, обсуждается много вопросов, связанных с образованием, культурой и развитием сельского хозяйства.
Тайсаев отметил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел на очень высоком уровне. "На очень высоком уровне это все прошло… достаточно теплые, добрые, хорошие и дружеские отношения между двумя лидерами… Уверен, что сейчас по всем направлениям, о которых говорил президент, тоже мы получим серьезные сдвиги", - добавил парламентарий.
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