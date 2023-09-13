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В Госдуме анонсировали визит парламентской делегации в КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
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13:51 13.09.2023 (обновлено: 13:58 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/kndr-1896096048.html
В Госдуме анонсировали визит парламентской делегации в КНДР
В Госдуме анонсировали визит парламентской делегации в КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
В Госдуме анонсировали визит парламентской делегации в КНДР
Осенью состоится визит делегации Госдумы в КНДР, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина, заявил РИА Новости первый РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:51
2023-09-13T13:58
госдума рф
политика
россия
казбек тайсаев
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Осенью состоится визит делегации Госдумы в КНДР, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев (КПРФ).Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль."У нас группа дружбы очень активно работает… осенью состоится визит делегации Государственной думы туда (в КНДР – ред.), а делегацию парламента Корейской Народно-Демократической Республики мы пригласим обязательно посетить Российскую Федерацию… Я уверен, что на самом высоком уровне парламент России будет представлен в Корее… Я уверен, они очень ждут приезд (Вячеслава – ред.) Володина, наши коллеги, депутаты парламента. Я уверен, что Вячеслав Викторович обязательно полетит", - сказал он.По словам депутата, между странами, в том числе на парламентском уровне, обсуждается много вопросов, связанных с образованием, культурой и развитием сельского хозяйства.Тайсаев отметил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел на очень высоком уровне. "На очень высоком уровне это все прошло… достаточно теплые, добрые, хорошие и дружеские отношения между двумя лидерами… Уверен, что сейчас по всем направлениям, о которых говорил президент, тоже мы получим серьезные сдвиги", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20230912/vizity-1895672276.html
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госдума рф, политика, россия, казбек тайсаев, кндр (северная корея)
Госдума РФ, Политика, Россия, Казбек Тайсаев, КНДР (Северная Корея)
В Госдуме анонсировали визит парламентской делегации в КНДР

Депутат Тайсаев: делегация Госдумы посетит Северную Корею до конца осени

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Осенью состоится визит делегации Госдумы в КНДР, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев (КПРФ).
Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
В особое время: визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выходит из вагона поезда на станции Хасан в Приморском крае

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
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1 из 13
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой Министерства природных ресурсов и экологии Александром Козловым в Приморском крае

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
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2 из 13
© Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время встречи в Приморском крае

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

© Пресс-служба главы Минприроды РФ
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3 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

© РИА Новости / POOL
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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6 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

За результатами визита обещают пристально следить в США.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

За результатами визита обещают пристально следить в США.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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8 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

© РИА Новости / POOL
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9 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

 Маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон КНДР и министр обороны КНДР Кан Сун Нам на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

© РИА Новости / POOL
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11 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

© РИА Новости / POOL
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12 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

Президент РФ Владимир Путин председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 13

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
1 из 13

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
2 из 13

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

© Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
3 из 13

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 13

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 13

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
6 из 13

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
7 из 13

За результатами визита обещают пристально следить в США.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
8 из 13

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 13

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 13

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 13

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 13

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 13
"У нас группа дружбы очень активно работает… осенью состоится визит делегации Государственной думы туда (в КНДР – ред.), а делегацию парламента Корейской Народно-Демократической Республики мы пригласим обязательно посетить Российскую Федерацию… Я уверен, что на самом высоком уровне парламент России будет представлен в Корее… Я уверен, они очень ждут приезд (Вячеслава – ред.) Володина, наши коллеги, депутаты парламента. Я уверен, что Вячеслав Викторович обязательно полетит", - сказал он.
По словам депутата, между странами, в том числе на парламентском уровне, обсуждается много вопросов, связанных с образованием, культурой и развитием сельского хозяйства.
Тайсаев отметил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел на очень высоком уровне. "На очень высоком уровне это все прошло… достаточно теплые, добрые, хорошие и дружеские отношения между двумя лидерами… Уверен, что сейчас по всем направлениям, о которых говорил президент, тоже мы получим серьезные сдвиги", - добавил парламентарий.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии встречи на станции Хасан в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Зарубежные визиты Ким Чен Ына
12 сентября, 03:02
 
Госдума РФПолитикаРоссияКазбек ТайсаевКНДР (Северная Корея)
 
 
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