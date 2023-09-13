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Путин обсудил с Ким Чен Ыном отношения в области сельского хозяйства

Путин обсудил с Ким Чен Ыном отношения в области сельского хозяйства - РИА Новости, 13.09.2023

Путин обсудил с Ким Чен Ыном отношения в области сельского хозяйства

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал развитие отношений в сельском хозяйстве с лидером КНДР Ким Чен Ыном, у сотрудничества в этой сфере... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:27

2023-09-13T13:27

2023-09-13T13:49

владимир путин

кндр (северная корея)

в мире

ким чен ын

экономика

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал развитие отношений в сельском хозяйстве с лидером КНДР Ким Чен Ыном, у сотрудничества в этой сфере "перспективы неплохие" в эфире канала "Россия 1"."Мы говорили о развитии сельского хозяйства, и в этом плане нам, конечно, есть, что предложить. Мы и гуманитарную помощь оказываем стране. Но кроме гуманитарной помощи есть возможность просто работать на равных. Здесь перспективы неплохие", - сказал Путин.Президент упомянул также и другие совместные проекты, которые касаются транспортных сообщений и логистики."Имеется в виду железная дорога, автомобильная дорога, имеется в виду возобновление работы порта, морского порта, где можно сделать очень хороший логистический треугольник – железная дорога, порт, автомобильная дорога на Китай. Здесь можно в разы увеличить объемы перевозок, что очень важно", - пояснил Путин.

кндр (северная корея)

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владимир путин, кндр (северная корея), в мире, ким чен ын, экономика