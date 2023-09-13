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КНДР хочет выстраивать долгосрочные отношения с Россией, заявил Ким Чен Ын

КНДР хочет выстраивать долгосрочные отношения с Россией, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 13.09.2023

КНДР хочет выстраивать долгосрочные отношения с Россией, заявил Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что развитие отношений КНДР и РФ отвечает интересам Пхеньяна и Москвы, КНДР намерена выстраивать долгосрочные отношения с... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:59

2023-09-13T11:59

2023-09-13T12:33

ким чен ын

россия

владимир путин

кндр (северная корея)

в мире

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что развитие отношений КНДР и РФ отвечает интересам Пхеньяна и Москвы, КНДР намерена выстраивать долгосрочные отношения с Россией."Расширять и развивать корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества - это не только полностью отвечает интересам народов двух стран, но является требованием современности, стремящейся к самостоятельности",- заявил он в ходе официального обеда в честь лидера КНДР."Буду с президентом (России Владимиром Путиным - ред.) выстраивать на долгие времена стабильные, устремленные в будущее корейско-российские отношения и на их основе энергично стимулировать построение сильного государства в обеих странах и осуществлять истинную международную справедливость", - добавил северокорейский лидер.

россия

кндр (северная корея)

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