https://ria.ru/20230913/kndr-1896064833.html

Путин и Ким Чен Ын обсудили сотрудничество и ситуацию в Европе

Путин и Ким Чен Ын обсудили сотрудничество и ситуацию в Европе - РИА Новости, 13.09.2023

Путин и Ким Чен Ын обсудили сотрудничество и ситуацию в Европе

Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:57

2023-09-13T11:57

2023-09-13T13:43

в мире

европа

корейский полуостров

кндр (северная корея)

ким чен ын

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе, сообщил северокорейский лидер на официальном обеде."Мы с товарищем Путиным углубленно обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе и пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности в борьбе за защиту суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира", — заявил он.Лидер КНДР подчеркнул, что его визит проходит в тот период, "когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакцией".Ким Чен Ын выразил уверенность, что встреча с Путиным послужит превращению дружественных российско-корейских отношений в "нерушимые отношения стратегического сотрудничества".Путин, в свою очередь, отметил, что визит прошел в дружеской атмосфере."Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона", — добавил президент.Переговоры глав России и КНДР проходили на космодроме Восточный. Сначала два лидера осмотрели объекты, затем пообщались с участием делегаций и тет-а-тет.Встреча на высшем уровне закончилась без совместной декларации. У КНДР, России, а также Китая нет такой процедуры, как обязательный выпуск совместного документа по итогам саммита.

https://ria.ru/20230913/peregovory-1896060771.html

https://ria.ru/20230913/obed-1896068570.html

европа

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, европа, корейский полуостров, кндр (северная корея), ким чен ын