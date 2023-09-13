Путин и Ким Чен Ын обсудили сотрудничество и ситуацию в Европе

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе, сообщил северокорейский лидер на официальном обеде."Мы с товарищем Путиным углубленно обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе и пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности в борьбе за защиту суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира", — заявил он.Лидер КНДР подчеркнул, что его визит проходит в тот период, "когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакцией".Ким Чен Ын выразил уверенность, что встреча с Путиным послужит превращению дружественных российско-корейских отношений в "нерушимые отношения стратегического сотрудничества".Путин, в свою очередь, отметил, что визит прошел в дружеской атмосфере."Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона", — добавил президент.Переговоры глав России и КНДР проходили на космодроме Восточный. Сначала два лидера осмотрели объекты, затем пообщались с участием делегаций и тет-а-тет.Встреча на высшем уровне закончилась без совместной декларации. У КНДР, России, а также Китая нет такой процедуры, как обязательный выпуск совместного документа по итогам саммита.
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе, сообщил северокорейский лидер на официальном обеде.
"Мы с товарищем Путиным углубленно обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе и пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности в борьбе за защиту суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира", — заявил он.
В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.
В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.
В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.
Лидер КНДР подчеркнул, что его визит проходит в тот период, "когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакцией".
Ким Чен Ын выразил уверенность, что встреча с Путиным послужит превращению дружественных российско-корейских отношений в "нерушимые отношения стратегического сотрудничества".
Путин, в свою очередь, отметил, что визит прошел в дружеской атмосфере.
"Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона", — добавил президент.
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Вчера, 11:40
Переговоры глав России и КНДР проходили на космодроме Восточный. Сначала два лидера осмотрели объекты, затем пообщались с участием делегаций и тет-а-тет.
Встреча на высшем уровне закончилась без совместной декларации. У КНДР, России, а также Китая нет такой процедуры, как обязательный выпуск совместного документа по итогам саммита.
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