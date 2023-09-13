https://ria.ru/20230913/kitay-1896129972.html

СМИ: попытки Запада изолировать Россию неожиданно принесли ей выгоду

СМИ: попытки Запада изолировать Россию неожиданно принесли ей выгоду - РИА Новости, 13.09.2023

СМИ: попытки Запада изолировать Россию неожиданно принесли ей выгоду

Попытки Запада изолировать Россию после начала спецоперации лишь укрепили ее связи с Китаем, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:33

2023-09-13T15:33

2023-09-13T17:49

в мире

россия

китай

пекин

си цзиньпин

владимир путин

нато

брикс

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию после начала спецоперации лишь укрепили ее связи с Китаем, пишет Foreign Policy."Все более тесные отношения между Пекином и Москвой формировались на протяжении нескольких десятилетий. <…> Обе страны сделали четкий стратегический выбор в пользу приоритета двусторонних отношений", — говорится в публикацииС начала спецоперации, когда против России ввели новые пакеты санкций, Китай стал для нее одним из главных торговых партнеров, напомнил автор. Во время визита в Москву в марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин назвал углубление связей между странами стратегическим выбором, который сделал Пекин, добавил он.Кроме того, Китай считает обеспокоенность России по поводу расширения НАТО вполне обоснованной, пишет FP. Оба соседа воспринимают угрозу со стороны Запада, возглавляемого США, как общую. Так, государства используют БРИКС и ШОС, не являющиеся западными организациями, чтобы повысить свой авторитет среди развивающихся стран, говорится в статье.Владимир Путин во время вчерашней встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Чжаном Гоцином на полях ВЭФ отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентный исторический уровень.

https://ria.ru/20230913/ssha-1896069101.html

россия

китай

пекин

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в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, нато, брикс, шос