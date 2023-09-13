Рейтинг@Mail.ru
СМИ: попытки Запада изолировать Россию неожиданно принесли ей выгоду - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 13.09.2023 (обновлено: 17:49 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/kitay-1896129972.html
СМИ: попытки Запада изолировать Россию неожиданно принесли ей выгоду
СМИ: попытки Запада изолировать Россию неожиданно принесли ей выгоду - РИА Новости, 13.09.2023
СМИ: попытки Запада изолировать Россию неожиданно принесли ей выгоду
Попытки Запада изолировать Россию после начала спецоперации лишь укрепили ее связи с Китаем, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:33
2023-09-13T17:49
в мире
россия
китай
пекин
си цзиньпин
владимир путин
нато
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3cd3099b18b90769fde5998b98ce3b5b.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию после начала спецоперации лишь укрепили ее связи с Китаем, пишет Foreign Policy.&quot;Все более тесные отношения между Пекином и Москвой формировались на протяжении нескольких десятилетий. &lt;…&gt; Обе страны сделали четкий стратегический выбор в пользу приоритета двусторонних отношений&quot;, — говорится в публикацииС начала спецоперации, когда против России ввели новые пакеты санкций, Китай стал для нее одним из главных торговых партнеров, напомнил автор. Во время визита в Москву в марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин назвал углубление связей между странами стратегическим выбором, который сделал Пекин, добавил он.Кроме того, Китай считает обеспокоенность России по поводу расширения НАТО вполне обоснованной, пишет FP. Оба соседа воспринимают угрозу со стороны Запада, возглавляемого США, как общую. Так, государства используют БРИКС и ШОС, не являющиеся западными организациями, чтобы повысить свой авторитет среди развивающихся стран, говорится в статье.Владимир Путин во время вчерашней встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Чжаном Гоцином на полях ВЭФ отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентный исторический уровень.
https://ria.ru/20230913/ssha-1896069101.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b2b2a999e1f74083641bc03fb250a578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, нато, брикс, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, НАТО, БРИКС, ШОС, Специальная военная операция на Украине
СМИ: попытки Запада изолировать Россию неожиданно принесли ей выгоду

FP: попытки Запада изолировать Россию лишь ускорили ее сближение с Китаем

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию после начала спецоперации лишь укрепили ее связи с Китаем, пишет Foreign Policy.
«

"Все более тесные отношения между Пекином и Москвой формировались на протяжении нескольких десятилетий. <…> Обе страны сделали четкий стратегический выбор в пользу приоритета двусторонних отношений", — говорится в публикации

С начала спецоперации, когда против России ввели новые пакеты санкций, Китай стал для нее одним из главных торговых партнеров, напомнил автор. Во время визита в Москву в марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин назвал углубление связей между странами стратегическим выбором, который сделал Пекин, добавил он.
Кроме того, Китай считает обеспокоенность России по поводу расширения НАТО вполне обоснованной, пишет FP. Оба соседа воспринимают угрозу со стороны Запада, возглавляемого США, как общую. Так, государства используют БРИКС и ШОС, не являющиеся западными организациями, чтобы повысить свой авторитет среди развивающихся стран, говорится в статье.
Владимир Путин во время вчерашней встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Чжаном Гоцином на полях ВЭФ отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентный исторический уровень.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Министр ВВС призвал США готовиться к войне с Китаем
Вчера, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайПекинСи ЦзиньпинВладимир ПутинНАТОБРИКСШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала