В Сочи объявили победителей фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Фильм "Страсти по Матвею" победил на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. Лента Сергея Ильина "Страсти по Матвею" для платформы Start победила в номинации "Лучший фильм" фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон".
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"Я дебютант, и большая честь для меня разделить с вами этот вечер", — признался со сцены режиссер фильма-победителя Сергей Ильин.
На премьере фильма генпродюсер и основатель онлайн-кинотеатра Start Эдуард Илоян назвал картину "самой теплой, любимой и неожиданной" из тех, над которыми ему доводилось работать.
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из фильма "Страсти по Матвею"
© Фестиваль "Новый сезон"
Кадр из фильма "Страсти по Матвею"
Второе место в номинации "Лучший фильм" заняла картина Татьяны Лютаевой "Единица Монтевидео", третье — "Лунатики" Юрия Мороза.
"Самым ожидаемым сериалом" гости смотра назвали многосерийный фильм Жоры Крыжовникова "Слово пацана" по заказу Wink и Start.
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"При всей жесткости и страшной теме, которая затронута в этом проекте, это один из лучших сценариев, которые я читал за всю свою творческую деятельность", — рассказал на презентации Сергей Бурунов, сыгравший в сериале "Слово пацана".
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Слово пацана"
© Фестиваль "Новый сезон"
Кадр из сериала "Слово пацана"
Серебро среди сериалов получил многосерийный фильм Дарьи Мороз "Секс. До и после" для Okko, бронзу — "Черное облако" Карена Оганесяна (Okko).
"Героем Нового сезона" стал актер Денис Власенко, сыгравший главную роль в фильме "Страсти по Матвею". Вторую награду в этой категории вручили Ивану Янковскому (сериал "Слово пацана"), третью — Алексею Гуськову (сериал "Золотое дно").
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Награду "Героиня Нового сезона" получили сразу три актрисы: Виктория Исакова (фильм "Лунатики"), Мария Мацель (сериал "Черное облако"), Валери Зоидова ("Страсти по Матвею"). Второй приз взяла Анастасия Красовская, сыгравшая в сериале "Слово пацана", третий — Юлия Снигирь (сериал "Золотое дно").
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Виктория Исакова перед показом фильма "Лунатики" Юрия Мороза в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в селе Эсто-Садок городского округа Сочи.
Актриса Виктория Исакова перед показом фильма "Лунатики" Юрия Мороза в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в селе Эсто-Садок городского округа Сочи.
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Мария Мацель на церемонии закрытия фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в Сочи.
Актриса Мария Мацель на церемонии закрытия фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в Сочи.
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Валери Зоидова перед премьерой своего фильма "Страсти по Матвею" Сергея Ильина в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в Сочи.
Актриса Валери Зоидова перед премьерой своего фильма "Страсти по Матвею" Сергея Ильина в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в Сочи.
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Актриса Виктория Исакова перед показом фильма "Лунатики" Юрия Мороза в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в селе Эсто-Садок городского округа Сочи.
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Актриса Мария Мацель на церемонии закрытия фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в Сочи.
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Актриса Валери Зоидова перед премьерой своего фильма "Страсти по Матвею" Сергея Ильина в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в Сочи.
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Члены Попечительского совета фестиваля присудили приз "Открытие Нового сезона" Дарье Мороз, которая дебютировала на смотре как режиссер.
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"Я теперь официально могу в резюме вписывать "режиссер". Круто в 40 лет быть открытой коллегами после стольких лет актерской работы", — пошутила Мороз.
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Фестиваль "Новый сезон" во второй раз прошел на сочинском курорте "Роза Хутор". В программу вошли 15 сериалов и шесть полнометражных проектов Kion, Wink, "Иви", Okko, Start, Premier и "Кинопоиск".