https://ria.ru/20230913/kino-1895984552.html

В Сочи объявили победителей фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

В Сочи объявили победителей фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" - РИА Новости, 13.09.2023

В Сочи объявили победителей фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

Лента Сергея Ильина "Страсти по Матвею" для платформы Start победила в номинации "Лучший фильм" фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон". РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T00:57

2023-09-13T00:57

2023-09-13T00:57

культура

сочи

дарья мороз

сергей ильиных

сергей бурунов

роза хутор

кино и сериалы

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СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. Лента Сергея Ильина "Страсти по Матвею" для платформы Start победила в номинации "Лучший фильм" фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"."Я дебютант, и большая честь для меня разделить с вами этот вечер", — признался со сцены режиссер фильма-победителя Сергей Ильин. На премьере фильма генпродюсер и основатель онлайн-кинотеатра Start Эдуард Илоян назвал картину "самой теплой, любимой и неожиданной" из тех, над которыми ему доводилось работать.Второе место в номинации "Лучший фильм" заняла картина Татьяны Лютаевой "Единица Монтевидео", третье — "Лунатики" Юрия Мороза."Самым ожидаемым сериалом" гости смотра назвали многосерийный фильм Жоры Крыжовникова "Слово пацана" по заказу Wink и Start."При всей жесткости и страшной теме, которая затронута в этом проекте, это один из лучших сценариев, которые я читал за всю свою творческую деятельность", — рассказал на презентации Сергей Бурунов, сыгравший в сериале "Слово пацана".Серебро среди сериалов получил многосерийный фильм Дарьи Мороз "Секс. До и после" для Okko, бронзу — "Черное облако" Карена Оганесяна (Okko)."Героем Нового сезона" стал актер Денис Власенко, сыгравший главную роль в фильме "Страсти по Матвею". Вторую награду в этой категории вручили Ивану Янковскому (сериал "Слово пацана"), третью — Алексею Гуськову (сериал "Золотое дно").Награду "Героиня Нового сезона" получили сразу три актрисы: Виктория Исакова (фильм "Лунатики"), Мария Мацель (сериал "Черное облако"), Валери Зоидова ("Страсти по Матвею"). Второй приз взяла Анастасия Красовская, сыгравшая в сериале "Слово пацана", третий — Юлия Снигирь (сериал "Золотое дно").Члены Попечительского совета фестиваля присудили приз "Открытие Нового сезона" Дарье Мороз, которая дебютировала на смотре как режиссер."Я теперь официально могу в резюме вписывать "режиссер". Круто в 40 лет быть открытой коллегами после стольких лет актерской работы", — пошутила Мороз.Фестиваль "Новый сезон" во второй раз прошел на сочинском курорте "Роза Хутор". В программу вошли 15 сериалов и шесть полнометражных проектов Kion, Wink, "Иви", Okko, Start, Premier и "Кинопоиск".

https://ria.ru/20230625/kino-1880373843.html

сочи

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сочи, дарья мороз, сергей ильиных, сергей бурунов, роза хутор, кино и сериалы