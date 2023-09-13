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В Сочи объявили победителей фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" - РИА Новости, 13.09.2023
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Культура
 
00:57 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/kino-1895984552.html
В Сочи объявили победителей фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
В Сочи объявили победителей фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" - РИА Новости, 13.09.2023
В Сочи объявили победителей фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Лента Сергея Ильина "Страсти по Матвею" для платформы Start победила в номинации "Лучший фильм" фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон". РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T00:57
2023-09-13T00:57
культура
сочи
дарья мороз
сергей ильиных
сергей бурунов
роза хутор
кино и сериалы
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СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. Лента Сергея Ильина "Страсти по Матвею" для платформы Start победила в номинации "Лучший фильм" фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"."Я дебютант, и большая честь для меня разделить с вами этот вечер", — признался со сцены режиссер фильма-победителя Сергей Ильин. На премьере фильма генпродюсер и основатель онлайн-кинотеатра Start Эдуард Илоян назвал картину "самой теплой, любимой и неожиданной" из тех, над которыми ему доводилось работать.Второе место в номинации "Лучший фильм" заняла картина Татьяны Лютаевой "Единица Монтевидео", третье — "Лунатики" Юрия Мороза."Самым ожидаемым сериалом" гости смотра назвали многосерийный фильм Жоры Крыжовникова "Слово пацана" по заказу Wink и Start."При всей жесткости и страшной теме, которая затронута в этом проекте, это один из лучших сценариев, которые я читал за всю свою творческую деятельность", — рассказал на презентации Сергей Бурунов, сыгравший в сериале "Слово пацана".Серебро среди сериалов получил многосерийный фильм Дарьи Мороз "Секс. До и после" для Okko, бронзу — "Черное облако" Карена Оганесяна (Okko)."Героем Нового сезона" стал актер Денис Власенко, сыгравший главную роль в фильме "Страсти по Матвею". Вторую награду в этой категории вручили Ивану Янковскому (сериал "Слово пацана"), третью — Алексею Гуськову (сериал "Золотое дно").Награду "Героиня Нового сезона" получили сразу три актрисы: Виктория Исакова (фильм "Лунатики"), Мария Мацель (сериал "Черное облако"), Валери Зоидова ("Страсти по Матвею"). Второй приз взяла Анастасия Красовская, сыгравшая в сериале "Слово пацана", третий — Юлия Снигирь (сериал "Золотое дно").Члены Попечительского совета фестиваля присудили приз "Открытие Нового сезона" Дарье Мороз, которая дебютировала на смотре как режиссер."Я теперь официально могу в резюме вписывать "режиссер". Круто в 40 лет быть открытой коллегами после стольких лет актерской работы", — пошутила Мороз.Фестиваль "Новый сезон" во второй раз прошел на сочинском курорте "Роза Хутор". В программу вошли 15 сериалов и шесть полнометражных проектов Kion, Wink, "Иви", Okko, Start, Premier и "Кинопоиск".
https://ria.ru/20230625/kino-1880373843.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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сочи, дарья мороз, сергей ильиных, сергей бурунов, роза хутор, кино и сериалы
Культура, Сочи, Дарья Мороз, Сергей Ильиных, Сергей Бурунов, Роза Хутор, Кино и сериалы
В Сочи объявили победителей фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

Фильм "Страсти по Матвею" победил на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Фестиваль онлайн-кинотеатров Новый сезон - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. Лента Сергея Ильина "Страсти по Матвею" для платформы Start победила в номинации "Лучший фильм" фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон".
«
"Я дебютант, и большая честь для меня разделить с вами этот вечер", — признался со сцены режиссер фильма-победителя Сергей Ильин.
На премьере фильма генпродюсер и основатель онлайн-кинотеатра Start Эдуард Илоян назвал картину "самой теплой, любимой и неожиданной" из тех, над которыми ему доводилось работать.
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из фильма "Страсти по Матвею"
Кадр из фильма Страсти по Матвею
© Фестиваль "Новый сезон"
Кадр из фильма "Страсти по Матвею"
Второе место в номинации "Лучший фильм" заняла картина Татьяны Лютаевой "Единица Монтевидео", третье — "Лунатики" Юрия Мороза.
"Самым ожидаемым сериалом" гости смотра назвали многосерийный фильм Жоры Крыжовникова "Слово пацана" по заказу Wink и Start.
«
"При всей жесткости и страшной теме, которая затронута в этом проекте, это один из лучших сценариев, которые я читал за всю свою творческую деятельность", — рассказал на презентации Сергей Бурунов, сыгравший в сериале "Слово пацана".
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Слово пацана"
Кадр из сериала Слово пацана
© Фестиваль "Новый сезон"
Кадр из сериала "Слово пацана"
Серебро среди сериалов получил многосерийный фильм Дарьи Мороз "Секс. До и после" для Okko, бронзу — "Черное облако" Карена Оганесяна (Okko).
"Героем Нового сезона" стал актер Денис Власенко, сыгравший главную роль в фильме "Страсти по Матвею". Вторую награду в этой категории вручили Ивану Янковскому (сериал "Слово пацана"), третью — Алексею Гуськову (сериал "Золотое дно").
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Фестиваль онлайн-кинотеатров Новый сезон - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Награду "Героиня Нового сезона" получили сразу три актрисы: Виктория Исакова (фильм "Лунатики"), Мария Мацель (сериал "Черное облако"), Валери Зоидова ("Страсти по Матвею"). Второй приз взяла Анастасия Красовская, сыгравшая в сериале "Слово пацана", третий — Юлия Снигирь (сериал "Золотое дно").
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Виктория Исакова перед показом фильма "Лунатики" Юрия Мороза в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в селе Эсто-Садок городского округа Сочи.
Фестиваль онлайн-кинотеатров Новый сезон
Актриса Виктория Исакова перед показом фильма "Лунатики" Юрия Мороза в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в селе Эсто-Садок городского округа Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Мария Мацель на церемонии закрытия фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в Сочи.
Фестиваль онлайн-кинотеатров Новый сезон
Актриса Мария Мацель на церемонии закрытия фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Валери Зоидова перед премьерой своего фильма "Страсти по Матвею" Сергея Ильина в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в Сочи.
Фестиваль онлайн-кинотеатров Новый сезон
Актриса Валери Зоидова перед премьерой своего фильма "Страсти по Матвею" Сергея Ильина в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Актриса Виктория Исакова перед показом фильма "Лунатики" Юрия Мороза в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в селе Эсто-Садок городского округа Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3
Актриса Мария Мацель на церемонии закрытия фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
Актриса Валери Зоидова перед премьерой своего фильма "Страсти по Матвею" Сергея Ильина в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон - 2023" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Члены Попечительского совета фестиваля присудили приз "Открытие Нового сезона" Дарье Мороз, которая дебютировала на смотре как режиссер.
«
"Я теперь официально могу в резюме вписывать "режиссер". Круто в 40 лет быть открытой коллегами после стольких лет актерской работы", — пошутила Мороз.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Фестиваль онлайн-кинотеатров Новый сезон - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Фестиваль "Новый сезон" во второй раз прошел на сочинском курорте "Роза Хутор". В программу вошли 15 сериалов и шесть полнометражных проектов Kion, Wink, "Иви", Okko, Start, Premier и "Кинопоиск".
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