https://ria.ru/20230913/kim-1896062921.html

Путин заявил о дружеской атмосфере визита Ким Чен Ына

Путин заявил о дружеской атмосфере визита Ким Чен Ына - РИА Новости, 13.09.2023

Путин заявил о дружеской атмосфере визита Ким Чен Ына

Официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию проходит в дружеской атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:49

2023-09-13T11:49

2023-09-13T11:57

россия

ким чен ын

политика

владимир путин

кндр (северная корея)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию проходит в дружеской атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин."В по-настоящему товарищеской, дружеской атмосфере проходит и ваш нынешний визит", - обратился Путин к Ким Чен Ыну во время его официального визита.

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ким чен ын, политика, владимир путин, кндр (северная корея)