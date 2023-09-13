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Биография Минору Кихары - РИА Новости, 13.09.2023
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14:45 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/kikhara-1896111793.html
Биография Минору Кихары
Биография Минору Кихары - РИА Новости, 13.09.2023
Биография Минору Кихары
Японский политический деятель Минору Кихара родился 12 августа 1969 года в городе Кумамото (Япония). РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:45
2023-09-13T14:45
справки
япония
кумамото (префектура)
синдзо абэ
есихидэ суга
фумио кисида
политика
министерство обороны японии
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Японский политический деятель Минору Кихара родился 12 августа 1969 года в городе Кумамото (Япония). В 1993 году окончил педагогический факультет Университета Васэда (отделение японского языка и литературы). В 1993-2004 годах работал в компании Japan Airlines Co., Ltd.В 2004-2005 годах прошел обучение в политической школе Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.В 2005 году был впервые избран в палату представителей.В 2009 году не смог переизбраться в палату представителей, был назначен заместителем председателя Объединенного комитета ЛДП по префектуре Кумамото.В 2012 году вновь был избран в палату представителей. Переизбирался в 2014, 2017 и 2021 годах.В 2013-2014 годах был парламентским заместителем министра обороны во втором кабинете Синдзо Абэ.В 2016-2018 годах занимал пост заместителя министра финансов во втором и третьем кабинете Синдзо Абэ.В 2018-2019 годах возглавлял Комиссию по конституции Палаты представителей.В 2019-2021 годах был специальным советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности в четвертом кабинете Абэ и в правительстве Ёсихидэ Суги.Минору Кихара занимал различные посты в Либерально-демократической партии Японии. В 2014-2015 годах возглавлял молодежное крыло партии. В 2015-2016 годах был председателем отдела образования, культуры, спорта, науки и технологий ЛДП.В 2018-2019 годах был заместителем председателя комитета по делам парламента ЛДП, в 2019 году – заместителем председателя комитета по избирательной стратегии ЛДП.С 2021 года – генеральный секретарь исследовательской комиссии ЛДП по безопасности, генеральный секретарь совета политических исследований Либерально-демократической партии (ЛДП). 13 сентября 2023 года правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер Фумио Кисида решил произвести перестановки в кабинете на фоне падения уровня поддержки его команды. На должность министра обороны был назначен Минору Кихара. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
япония
кумамото (префектура)
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справки, япония, кумамото (префектура), синдзо абэ, есихидэ суга, фумио кисида, политика, министерство обороны японии
Справки, Япония, Кумамото (префектура), Синдзо Абэ, Есихидэ Суга, Фумио Кисида, Политика, Министерство обороны Японии

Биография Минору Кихары

© AFP 2023 / Eitan AbramovichЯпонский политический деятель Минору Кихара
Японский политический деятель Минору Кихара - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AFP 2023 / Eitan Abramovich
Японский политический деятель Минору Кихара
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Японский политический деятель Минору Кихара родился 12 августа 1969 года в городе Кумамото (Япония).
В 1993 году окончил педагогический факультет Университета Васэда (отделение японского языка и литературы).
В 1993-2004 годах работал в компании Japan Airlines Co., Ltd.
В 2004-2005 годах прошел обучение в политической школе Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.
В 2005 году был впервые избран в палату представителей.
В 2009 году не смог переизбраться в палату представителей, был назначен заместителем председателя Объединенного комитета ЛДП по префектуре Кумамото.
В 2012 году вновь был избран в палату представителей. Переизбирался в 2014, 2017 и 2021 годах.
В 2013-2014 годах был парламентским заместителем министра обороны во втором кабинете Синдзо Абэ.
В 2016-2018 годах занимал пост заместителя министра финансов во втором и третьем кабинете Синдзо Абэ.
В 2018-2019 годах возглавлял Комиссию по конституции Палаты представителей.
В 2019-2021 годах был специальным советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности в четвертом кабинете Абэ и в правительстве Ёсихидэ Суги.
Минору Кихара занимал различные посты в Либерально-демократической партии Японии. В 2014-2015 годах возглавлял молодежное крыло партии. В 2015-2016 годах был председателем отдела образования, культуры, спорта, науки и технологий ЛДП.
В 2018-2019 годах был заместителем председателя комитета по делам парламента ЛДП, в 2019 году – заместителем председателя комитета по избирательной стратегии ЛДП.
С 2021 года – генеральный секретарь исследовательской комиссии ЛДП по безопасности, генеральный секретарь совета политических исследований Либерально-демократической партии (ЛДП).
13 сентября 2023 года правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер Фумио Кисида решил произвести перестановки в кабинете на фоне падения уровня поддержки его команды. На должность министра обороны был назначен Минору Кихара.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЯпонияКумамото (префектура)Синдзо АбэЕсихидэ СугаФумио КисидаПолитикаМинистерство обороны Японии
 
 
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