https://ria.ru/20230913/kikhara-1896111793.html
Биография Минору Кихары
Биография Минору Кихары - РИА Новости, 13.09.2023
Биография Минору Кихары
Японский политический деятель Минору Кихара родился 12 августа 1969 года в городе Кумамото (Япония). РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:45
2023-09-13T14:45
2023-09-13T14:45
справки
япония
кумамото (префектура)
синдзо абэ
есихидэ суга
фумио кисида
политика
министерство обороны японии
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Японский политический деятель Минору Кихара родился 12 августа 1969 года в городе Кумамото (Япония). В 1993 году окончил педагогический факультет Университета Васэда (отделение японского языка и литературы). В 1993-2004 годах работал в компании Japan Airlines Co., Ltd.В 2004-2005 годах прошел обучение в политической школе Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.В 2005 году был впервые избран в палату представителей.В 2009 году не смог переизбраться в палату представителей, был назначен заместителем председателя Объединенного комитета ЛДП по префектуре Кумамото.В 2012 году вновь был избран в палату представителей. Переизбирался в 2014, 2017 и 2021 годах.В 2013-2014 годах был парламентским заместителем министра обороны во втором кабинете Синдзо Абэ.В 2016-2018 годах занимал пост заместителя министра финансов во втором и третьем кабинете Синдзо Абэ.В 2018-2019 годах возглавлял Комиссию по конституции Палаты представителей.В 2019-2021 годах был специальным советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности в четвертом кабинете Абэ и в правительстве Ёсихидэ Суги.Минору Кихара занимал различные посты в Либерально-демократической партии Японии. В 2014-2015 годах возглавлял молодежное крыло партии. В 2015-2016 годах был председателем отдела образования, культуры, спорта, науки и технологий ЛДП.В 2018-2019 годах был заместителем председателя комитета по делам парламента ЛДП, в 2019 году – заместителем председателя комитета по избирательной стратегии ЛДП.С 2021 года – генеральный секретарь исследовательской комиссии ЛДП по безопасности, генеральный секретарь совета политических исследований Либерально-демократической партии (ЛДП). 13 сентября 2023 года правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер Фумио Кисида решил произвести перестановки в кабинете на фоне падения уровня поддержки его команды. На должность министра обороны был назначен Минору Кихара. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, япония, кумамото (префектура), синдзо абэ, есихидэ суга, фумио кисида, политика, министерство обороны японии
Справки, Япония, Кумамото (префектура), Синдзо Абэ, Есихидэ Суга, Фумио Кисида, Политика, Министерство обороны Японии
Японский политический деятель Минору Кихара родился
12 августа 1969 года в городе Кумамото (Япония).
В 1993 году окончил
педагогический факультет Университета Васэда (отделение японского языка и литературы).
В 1993-2004 годах работал в компании Japan Airlines Co., Ltd.
В 2004-2005 годах прошел обучение в политической школе Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.
В 2005 году был впервые избран в палату представителей.
В 2009 году не смог переизбраться в палату представителей, был назначен заместителем председателя Объединенного комитета ЛДП по префектуре Кумамото.
В 2012 году вновь был избран в палату представителей. Переизбирался в 2014, 2017 и 2021 годах.
В 2013-2014 годах был парламентским заместителем министра обороны во втором кабинете Синдзо Абэ.
В 2016-2018 годах занимал пост заместителя министра финансов во втором и третьем кабинете Синдзо Абэ.
В 2018-2019 годах возглавлял Комиссию по конституции Палаты представителей.
В 2019-2021 годах был специальным советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности в четвертом кабинете Абэ и в правительстве Ёсихидэ Суги.
Минору Кихара занимал различные посты в Либерально-демократической партии Японии. В 2014-2015 годах возглавлял молодежное крыло партии. В 2015-2016 годах был председателем отдела образования, культуры, спорта, науки и технологий ЛДП.
В 2018-2019 годах был заместителем председателя комитета по делам парламента ЛДП, в 2019 году – заместителем председателя комитета по избирательной стратегии ЛДП.
С 2021 года
– генеральный секретарь исследовательской комиссии ЛДП по безопасности, генеральный секретарь совета политических исследований Либерально-демократической партии (ЛДП).
13 сентября 2023 года правительство Японии в полном составе ушло в отставку
. Премьер Фумио Кисида решил произвести перестановки в кабинете на фоне падения уровня поддержки его команды. На должность министра обороны был назначен Минору Кихара.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников