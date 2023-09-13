https://ria.ru/20230913/kiberataki-1895991723.html

В Positive Technologies рассказали основную мотивацию кибератак

В Positive Technologies рассказали основную мотивацию кибератак - РИА Новости, 13.09.2023

В Positive Technologies рассказали основную мотивацию кибератак

Уровень кибератак на Россию по-прежнему остается крайне интенсивным, а мотивация в большинстве случаев политическая, как и в прошлом году, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T03:50

2023-09-13T03:50

2023-09-13T03:50

технологии

россия

владивосток

артем сычев

positive technologies

дальневосточный федеральный университет

общество

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Уровень кибератак на Россию по-прежнему остается крайне интенсивным, а мотивация в большинстве случаев политическая, как и в прошлом году, заявил РИА Новости советник гендиректора компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies Артем Сычев. "Уровень (атак - ред.) крайне интенсивный. Я не скажу, что они стали больше, но их интенсивность и сложность стали очень хорошо видны… Подтвержу, что мотивация у атакующих осталась точно такая же, как и была в прошлом году. В подавляющем большинстве случаев это политическая мотивация, которая подогревается со стороны недружественных Российской Федерации субъектов и фактически ими спонсируется", - рассказал он в кулуарах ВЭФ. Сычев отметил, что большей части организаций надо просто заняться "элементарным обеспечением кибербезопасности" и в 90% случаев это не даст злоумышленникам шанса. "Понятно, что когда злоумышленник выбирает какие-то… конкретные вещи, он будет смотреть на сложные схемы атак, на какие-то очень нестандартные уязвимости, это как раз и есть эти 10%. Но тогда на стороне защищающего должны быть стоящие средства обеспечения информационной безопасности", - пояснил эксперт. По его словам, в нынешних условиях, когда "весь хакерский мир, ангажированный недружественными странами, пытается прощупать РФ", имеет смысл развивать собственную систему независимой оценки защищенности, то есть привлекать, например, белых хакеров, для того чтобы понимать, где есть проблемы и как можно скорее их закрыть. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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технологии, россия, владивосток, артем сычев, positive technologies, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф-2023