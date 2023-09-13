https://ria.ru/20230913/kamikava-1896110162.html

Биография Еко Камикавы

Биография Еко Камикавы - РИА Новости, 13.09.2023

Биография Еко Камикавы

Японский политик Ёко Камикава родилась 1 марта 1953 году в городе Сидзуока (Япония). РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:34

2023-09-13T14:34

2023-09-13T14:34

справки

япония

сша

сидзуока (префектура)

фумио кисида

синдзо абэ

токийский университет

аум синрике

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Японский политик Ёко Камикава родилась 1 марта 1953 году в городе Сидзуока (Япония).В 1977 году окончила Токийский университет по специальности "международные отношения". В 1988 году окончила Школу государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета (США). Магистр политического управления. После окончания вуза работала в научно-исследовательской структуре Mitsubishi Research Institute. Во время учебы в США проходила стажировку при Сенате США. После возвращения на родину основала консалтинговую компанию, специализирующуюся на политике.В 2000 году впервые стала депутатом японского парламента. Всего семь раз избиралась в палату представителей. Входит в правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) Японии. Принадлежит к "фракции премьер-министра Фумио Кисиды". С 2007 года занимала должность государственного министра по вопросам гендерного равенства и социальных вопросов в кабинетах премьер-министров Синдзо Абэ и Ясуо Фукуды.С 2008 года – министр государственного учета и национальных архивов.С 2009 года – директор Комитета здравоохранения, труда и социального обеспечения.С 2013 года – заместитель министра внутренних дел и коммуникаций.В 2014 году заняла должность министра юстиции. Занимала пост до 2021 года.За время нахождения на этом посту приказала казнить тринадцать преступников, среди которых был лидер "Аум синрикё" (организация запрещена в РФ) Сёко Асахару.13 сентября 2023 года Ёко Камикава назначена на пост министра иностранных дел Японии. В контексте внешней политике Ёко Камикава придает важное значение развитию отношений Японии с Южной Кореей, ратует за урегулирование исторических противоречий между странами.Замужем, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

япония

сша

сидзуока (префектура)

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, япония, сша, сидзуока (префектура), фумио кисида, синдзо абэ, токийский университет, аум синрике, политика, мид японии‎