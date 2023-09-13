https://ria.ru/20230913/kamikava-1896110162.html
Биография Еко Камикавы
Биография Еко Камикавы - РИА Новости, 13.09.2023
Биография Еко Камикавы
Японский политик Ёко Камикава родилась 1 марта 1953 году в городе Сидзуока (Япония). РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:34
2023-09-13T14:34
2023-09-13T14:34
справки
япония
сша
сидзуока (префектура)
фумио кисида
синдзо абэ
токийский университет
аум синрике
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Японский политик Ёко Камикава родилась 1 марта 1953 году в городе Сидзуока (Япония).В 1977 году окончила Токийский университет по специальности "международные отношения". В 1988 году окончила Школу государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета (США). Магистр политического управления. После окончания вуза работала в научно-исследовательской структуре Mitsubishi Research Institute. Во время учебы в США проходила стажировку при Сенате США. После возвращения на родину основала консалтинговую компанию, специализирующуюся на политике.В 2000 году впервые стала депутатом японского парламента. Всего семь раз избиралась в палату представителей. Входит в правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) Японии. Принадлежит к "фракции премьер-министра Фумио Кисиды". С 2007 года занимала должность государственного министра по вопросам гендерного равенства и социальных вопросов в кабинетах премьер-министров Синдзо Абэ и Ясуо Фукуды.С 2008 года – министр государственного учета и национальных архивов.С 2009 года – директор Комитета здравоохранения, труда и социального обеспечения.С 2013 года – заместитель министра внутренних дел и коммуникаций.В 2014 году заняла должность министра юстиции. Занимала пост до 2021 года.За время нахождения на этом посту приказала казнить тринадцать преступников, среди которых был лидер "Аум синрикё" (организация запрещена в РФ) Сёко Асахару.13 сентября 2023 года Ёко Камикава назначена на пост министра иностранных дел Японии. В контексте внешней политике Ёко Камикава придает важное значение развитию отношений Японии с Южной Кореей, ратует за урегулирование исторических противоречий между странами.Замужем, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
япония
сша
сидзуока (префектура)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, япония, сша, сидзуока (префектура), фумио кисида, синдзо абэ, токийский университет, аум синрике, политика, мид японии
Справки, Япония, США, Сидзуока (префектура), Фумио Кисида, Синдзо Абэ, Токийский университет, Аум Синрике, Политика, МИД Японии
Японский политик Ёко Камикава родилась 1 марта 1953 году в городе Сидзуока (Япония).
В 1977 году окончила
Токийский университет по специальности "международные отношения". В 1988 году окончила Школу государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета (США). Магистр
политического управления.
После окончания вуза работала в научно-исследовательской структуре Mitsubishi Research Institute. Во время учебы в США проходила стажировку при Сенате США. После возвращения на родину основала консалтинговую компанию, специализирующуюся на политике.
В 2000 году впервые стала депутатом японского парламента. Всего семь раз избиралась в палату представителей. Входит
в правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) Японии. Принадлежит
к "фракции премьер-министра Фумио Кисиды".
С 2007 года занимала должность государственного министра по вопросам гендерного равенства и социальных вопросов в кабинетах премьер-министров Синдзо Абэ и Ясуо Фукуды.
С 2008 года – министр государственного учета и национальных архивов.
С 2009 года – директор Комитета здравоохранения, труда и социального обеспечения.
С 2013 года – заместитель министра внутренних дел и коммуникаций.
В 2014 году заняла должность министра юстиции
. Занимала пост до 2021 года.
За время нахождения на этом посту приказала казнить тринадцать преступников
, среди которых был лидер "Аум синрикё" (организация запрещена в РФ) Сёко Асахару.
13 сентября 2023 года Ёко Камикава назначена
на пост министра иностранных дел Японии.
В контексте внешней политике Ёко Камикава придает важное значение развитию отношений Японии с Южной Кореей, ратует за урегулирование исторических противоречий между странами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников