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Биография Еко Камикавы - РИА Новости, 13.09.2023
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14:34 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/kamikava-1896110162.html
Биография Еко Камикавы
Биография Еко Камикавы - РИА Новости, 13.09.2023
Биография Еко Камикавы
Японский политик Ёко Камикава родилась 1 марта 1953 году в городе Сидзуока (Япония). РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:34
2023-09-13T14:34
справки
япония
сша
сидзуока (префектура)
фумио кисида
синдзо абэ
токийский университет
аум синрике
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Японский политик Ёко Камикава родилась 1 марта 1953 году в городе Сидзуока (Япония).В 1977 году окончила Токийский университет по специальности "международные отношения". В 1988 году окончила Школу государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета (США). Магистр политического управления. После окончания вуза работала в научно-исследовательской структуре Mitsubishi Research Institute. Во время учебы в США проходила стажировку при Сенате США. После возвращения на родину основала консалтинговую компанию, специализирующуюся на политике.В 2000 году впервые стала депутатом японского парламента. Всего семь раз избиралась в палату представителей. Входит в правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) Японии. Принадлежит к "фракции премьер-министра Фумио Кисиды". С 2007 года занимала должность государственного министра по вопросам гендерного равенства и социальных вопросов в кабинетах премьер-министров Синдзо Абэ и Ясуо Фукуды.С 2008 года – министр государственного учета и национальных архивов.С 2009 года – директор Комитета здравоохранения, труда и социального обеспечения.С 2013 года – заместитель министра внутренних дел и коммуникаций.В 2014 году заняла должность министра юстиции. Занимала пост до 2021 года.За время нахождения на этом посту приказала казнить тринадцать преступников, среди которых был лидер "Аум синрикё" (организация запрещена в РФ) Сёко Асахару.13 сентября 2023 года Ёко Камикава назначена на пост министра иностранных дел Японии. В контексте внешней политике Ёко Камикава придает важное значение развитию отношений Японии с Южной Кореей, ратует за урегулирование исторических противоречий между странами.Замужем, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
япония
сша
сидзуока (префектура)
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справки, япония, сша, сидзуока (префектура), фумио кисида, синдзо абэ, токийский университет, аум синрике, политика, мид японии‎
Справки, Япония, США, Сидзуока (префектура), Фумио Кисида, Синдзо Абэ, Токийский университет, Аум Синрике, Политика, МИД Японии‎

Биография Еко Камикавы

© AP Photo / Eugene HoshikoЯпонский политик Ёко Камикава
Японский политик Ёко Камикава - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Японский политик Ёко Камикава
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Японский политик Ёко Камикава родилась 1 марта 1953 году в городе Сидзуока (Япония).
В 1977 году окончила Токийский университет по специальности "международные отношения". В 1988 году окончила Школу государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета (США). Магистр политического управления.
После окончания вуза работала в научно-исследовательской структуре Mitsubishi Research Institute. Во время учебы в США проходила стажировку при Сенате США. После возвращения на родину основала консалтинговую компанию, специализирующуюся на политике.
В 2000 году впервые стала депутатом японского парламента. Всего семь раз избиралась в палату представителей. Входит в правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) Японии. Принадлежит к "фракции премьер-министра Фумио Кисиды".
С 2007 года занимала должность государственного министра по вопросам гендерного равенства и социальных вопросов в кабинетах премьер-министров Синдзо Абэ и Ясуо Фукуды.
С 2008 года – министр государственного учета и национальных архивов.
С 2009 года – директор Комитета здравоохранения, труда и социального обеспечения.
С 2013 года – заместитель министра внутренних дел и коммуникаций.
В 2014 году заняла должность министра юстиции. Занимала пост до 2021 года.
За время нахождения на этом посту приказала казнить тринадцать преступников, среди которых был лидер "Аум синрикё" (организация запрещена в РФ) Сёко Асахару.
13 сентября 2023 года Ёко Камикава назначена на пост министра иностранных дел Японии.
В контексте внешней политике Ёко Камикава придает важное значение развитию отношений Японии с Южной Кореей, ратует за урегулирование исторических противоречий между странами.
Замужем, двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЯпонияСШАСидзуока (префектура)Фумио КисидаСиндзо АбэТокийский университетАум СинрикеПолитикаМИД Японии‎
 
 
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