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Иран стягивает военную технику на границе с Ираком, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
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14:43 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/iran-1896112949.html
Иран стягивает военную технику на границе с Ираком, пишут СМИ
Иран стягивает военную технику на границе с Ираком, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
Иран стягивает военную технику на границе с Ираком, пишут СМИ
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перебрасывает технику и вооружение к границе с Ираком в связи с приближением завершения срока, РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:43
2023-09-13T14:43
в мире
иран
ирак
иракский курдистан
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перебрасывает технику и вооружение к границе с Ираком в связи с приближением завершения срока, в течение которого Багдад должен разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане курдские группировки, которые Тегеран считает террористическими, передает иранское агентство Tasnim. В конце августа МИД Ирана заявил, что власти Ирака взяли на себя обязательство разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане группировки, которые Иран считает террористическими. "После предъявления ультиматума Ирана Ираку о разоружении террористических группировок в Курдистане агентство получило видео и фотографии от граждан нашей страны, на которых видно, как сухопутные войска КСИР отправляют часть своей бронетехники на границу с Ираком", - говорится в сообщении. На видео, прикрепленном агентством к тексту сообщения, видно, как военная техника перевозит по шоссе танки, БМП, системы залпового огня и другие виды иранской бронетехники. В среду глава МИД Ирака прибыл в Тегеран, где в переговорах со своим иранским коллегой обсудил вопросы, связанные с разоружением курдских группировок на севере арабской республики, а также сроки выполнения этого соглашения. В 2022 году Вооруженные силы Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) провел артобстрел лагеря и штабы Объединенной партии Иранского Курдистана (считается террористической в Иране) в иракской провинции Сулеймания. Ракетным обстрелам также подверглись в Эрбиле объекты другой запрещенной в Иране группировки – Демократической партии Иранского Курдистана.
https://ria.ru/20230912/iran-1895707551.html
иран
ирак
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в мире, иран, ирак, иракский курдистан, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Ирак, Иракский Курдистан, Корпус стражей исламской революции
Иран стягивает военную технику на границе с Ираком, пишут СМИ

Tasnim: иранский КСИР стягивает технику и вооружения на границе с Ираком

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перебрасывает технику и вооружение к границе с Ираком в связи с приближением завершения срока, в течение которого Багдад должен разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане курдские группировки, которые Тегеран считает террористическими, передает иранское агентство Tasnim.
В конце августа МИД Ирана заявил, что власти Ирака взяли на себя обязательство разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане группировки, которые Иран считает террористическими.
"После предъявления ультиматума Ирана Ираку о разоружении террористических группировок в Курдистане агентство получило видео и фотографии от граждан нашей страны, на которых видно, как сухопутные войска КСИР отправляют часть своей бронетехники на границу с Ираком", - говорится в сообщении.
На видео, прикрепленном агентством к тексту сообщения, видно, как военная техника перевозит по шоссе танки, БМП, системы залпового огня и другие виды иранской бронетехники.
В среду глава МИД Ирака прибыл в Тегеран, где в переговорах со своим иранским коллегой обсудил вопросы, связанные с разоружением курдских группировок на севере арабской республики, а также сроки выполнения этого соглашения.
В 2022 году Вооруженные силы Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) провел артобстрел лагеря и штабы Объединенной партии Иранского Курдистана (считается террористической в Иране) в иракской провинции Сулеймания. Ракетным обстрелам также подверглись в Эрбиле объекты другой запрещенной в Иране группировки – Демократической партии Иранского Курдистана.
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В миреИранИракИракский КурдистанКорпус стражей исламской революции
 
 
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