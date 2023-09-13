Иран стягивает военную технику на границе с Ираком, пишут СМИ
Tasnim: иранский КСИР стягивает технику и вооружения на границе с Ираком
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перебрасывает технику и вооружение к границе с Ираком в связи с приближением завершения срока, в течение которого Багдад должен разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане курдские группировки, которые Тегеран считает террористическими, передает иранское агентство Tasnim.
В конце августа МИД Ирана заявил, что власти Ирака взяли на себя обязательство разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане группировки, которые Иран считает террористическими.
"После предъявления ультиматума Ирана Ираку о разоружении террористических группировок в Курдистане агентство получило видео и фотографии от граждан нашей страны, на которых видно, как сухопутные войска КСИР отправляют часть своей бронетехники на границу с Ираком", - говорится в сообщении.
На видео, прикрепленном агентством к тексту сообщения, видно, как военная техника перевозит по шоссе танки, БМП, системы залпового огня и другие виды иранской бронетехники.
В среду глава МИД Ирака прибыл в Тегеран, где в переговорах со своим иранским коллегой обсудил вопросы, связанные с разоружением курдских группировок на севере арабской республики, а также сроки выполнения этого соглашения.
В 2022 году Вооруженные силы Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) провел артобстрел лагеря и штабы Объединенной партии Иранского Курдистана (считается террористической в Иране) в иракской провинции Сулеймания. Ракетным обстрелам также подверглись в Эрбиле объекты другой запрещенной в Иране группировки – Демократической партии Иранского Курдистана.