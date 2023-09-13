https://ria.ru/20230913/iran-1896112949.html

Иран стягивает военную технику на границе с Ираком, пишут СМИ

Иран стягивает военную технику на границе с Ираком, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023

Иран стягивает военную технику на границе с Ираком, пишут СМИ

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перебрасывает технику и вооружение к границе с Ираком в связи с приближением завершения срока, РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:43

2023-09-13T14:43

2023-09-13T14:43

в мире

иран

ирак

иракский курдистан

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перебрасывает технику и вооружение к границе с Ираком в связи с приближением завершения срока, в течение которого Багдад должен разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане курдские группировки, которые Тегеран считает террористическими, передает иранское агентство Tasnim. В конце августа МИД Ирана заявил, что власти Ирака взяли на себя обязательство разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане группировки, которые Иран считает террористическими. "После предъявления ультиматума Ирана Ираку о разоружении террористических группировок в Курдистане агентство получило видео и фотографии от граждан нашей страны, на которых видно, как сухопутные войска КСИР отправляют часть своей бронетехники на границу с Ираком", - говорится в сообщении. На видео, прикрепленном агентством к тексту сообщения, видно, как военная техника перевозит по шоссе танки, БМП, системы залпового огня и другие виды иранской бронетехники. В среду глава МИД Ирака прибыл в Тегеран, где в переговорах со своим иранским коллегой обсудил вопросы, связанные с разоружением курдских группировок на севере арабской республики, а также сроки выполнения этого соглашения. В 2022 году Вооруженные силы Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) провел артобстрел лагеря и штабы Объединенной партии Иранского Курдистана (считается террористической в Иране) в иракской провинции Сулеймания. Ракетным обстрелам также подверглись в Эрбиле объекты другой запрещенной в Иране группировки – Демократической партии Иранского Курдистана.

https://ria.ru/20230912/iran-1895707551.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, ирак, иракский курдистан, корпус стражей исламской революции