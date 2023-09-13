https://ria.ru/20230913/impichment-1896215122.html
Белый дом заявил об отсутствии доказательств для импичмента Байдену
Белый дом заявил об отсутствии доказательств для импичмента Байдену - РИА Новости, 13.09.2023
Белый дом заявил об отсутствии доказательств для импичмента Байдену
Белый дом считает фактом отсутствие у республиканцев доказательств для импичмента президенту США Джо Байдену, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T21:42
2023-09-13T21:42
2023-09-13T21:42
в мире
сша
кевин маккарти
джо байден
президентские выборы в сша
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Белый дом считает фактом отсутствие у республиканцев доказательств для импичмента президенту США Джо Байдену, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Я не предполагаю, это факт", - сообщила она журналистам, отвечая на брифинге на вопрос, считают ли в Белом доме, что у Республиканской партии в палате представителей конгресса США нет доказательств для импичмента Байдену. Во вторник спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявил, что отдал распоряжение о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. По его словам, президент и его семья замешаны в коррупции и злоупотреблении властью. Белый дом отрицает возможность каких-либо нарушений со стороны президента, там также заявили, что действия Маккарти являются "экстремальной политикой" и даже в стане республиканцев не имеют однозначной поддержки. В среду председатель комитет по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил, что комитет может провести слушания для оценки "нарушений закона семьей Байдена" уже до конца месяца.
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в мире, сша, кевин маккарти, джо байден, президентские выборы в сша, карин жан-пьер
В мире, США, Кевин Маккарти, Джо Байден, Президентские выборы в США, Карин Жан-Пьер
Белый дом заявил об отсутствии доказательств для импичмента Байдену
Белый дом: у республиканцев нет доказательств для импичмента Байдену