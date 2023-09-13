https://ria.ru/20230913/gossluzhaschie-1895995149.html

Чекунков рассказал о важном критерии обучения госслужащих

Чекунков рассказал о важном критерии обучения госслужащих - РИА Новости, 13.09.2023

Чекунков рассказал о важном критерии обучения госслужащих

Обмен лучшими управленческими практиками друг с другом даст участникам программы обучения госслужащих для Дальнего Востока "Муравьев-Амурский 2030" выйти на... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:18

2023-09-13T05:18

2023-09-13T05:18

общество

дальний восток

владивосток

алексей чекунков

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Обмен лучшими управленческими практиками друг с другом даст участникам программы обучения госслужащих для Дальнего Востока "Муравьев-Амурский 2030" выйти на самый высокий профессиональный уровень в сложное для страны время, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на дискуссии в рамках программы ВЭФ. Дискуссия "Муравьев-Амурский 2030: новые кадры для больших задач" состоялась в рамках блока "Образование и воспитание как основа независимости" программы Восточного экономического форума. Чекунков во время обсуждения рассказал, что проводимая на ВЭФ выставка "Улица Дальнего Востока" достигла уровня, позволяющего ее проводить в качестве отдельного мероприятия. По словам министра, к такому результату "Улица Дальнего Востока" пришла благодаря конкуренции между павильонами разных регионов, которые обходили друг друга в разных аспектах экспозиции и перенимали выигрышные решения. "Вот эта соревновательность и копирование лучших практик, их моментальное внедрение всеми - это то, почему мы хотим, чтобы вы на этапе обучения как можно больше регионов посетили и впитали в себя и потом менялись, чтобы во всем Дальнем Востоке сразу все практики государственного управления, управления всеми сферами жизни: стройкой, бюджетированием, планированием, кадрами, культурой, коммуналкой - всем сразу были на самом высоком уровне. Времени нету. Сейчас время такое - страна проходит такой период, этот период надолго, когда нужно быть очень эффективными, и носителями лучших практик должен быть каждый из вас", - заявил министр. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230823/ii-1891758825.html

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общество, дальний восток, владивосток, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023