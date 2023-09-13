https://ria.ru/20230913/gosperevorot-1896033303.html

МИД назвал информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении вбросом

МИД назвал информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении вбросом - РИА Новости, 13.09.2023

МИД назвал информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении вбросом

Заявления о том, что в Армении присутствуют российские бойцы, которые якобы должны устроить переворот в стране, является вбросом, заявила в среду официальный... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:05

2023-09-13T10:05

2023-09-13T10:34

россия

армения

в мире

мария захарова

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Заявления о том, что в Армении присутствуют российские бойцы, которые якобы должны устроить переворот в стране, является вбросом, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я могу квалифицировать это как вброс" - отметила Захарова.Официальный представитель МИД России добавила, что такую же оценку данным сообщениям уже дал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который назвал это "бредом сивой кобылы".

https://ria.ru/20230913/armeniya-1895992609.html

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армения

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россия, армения, в мире, мария захарова