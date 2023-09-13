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МИД назвал информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении вбросом - РИА Новости, 13.09.2023
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10:05 13.09.2023 (обновлено: 10:34 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/gosperevorot-1896033303.html
МИД назвал информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении вбросом
МИД назвал информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении вбросом - РИА Новости, 13.09.2023
МИД назвал информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении вбросом
Заявления о том, что в Армении присутствуют российские бойцы, которые якобы должны устроить переворот в стране, является вбросом, заявила в среду официальный... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:05
2023-09-13T10:34
россия
армения
в мире
мария захарова
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Заявления о том, что в Армении присутствуют российские бойцы, которые якобы должны устроить переворот в стране, является вбросом, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я могу квалифицировать это как вброс" - отметила Захарова.Официальный представитель МИД России добавила, что такую же оценку данным сообщениям уже дал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который назвал это "бредом сивой кобылы".
https://ria.ru/20230913/armeniya-1895992609.html
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россия, армения, в мире, мария захарова
Россия, Армения, В мире, Мария Захарова
МИД назвал информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении вбросом

Захарова назвала информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении вбросом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Заявления о том, что в Армении присутствуют российские бойцы, которые якобы должны устроить переворот в стране, является вбросом, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Я могу квалифицировать это как вброс" - отметила Захарова.
Официальный представитель МИД России добавила, что такую же оценку данным сообщениям уже дал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который назвал это "бредом сивой кобылы".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Захарова заявила о дружеском отношении России к Армении
04:14
 
РоссияАрменияВ миреМария Захарова
 
 
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