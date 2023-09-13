https://ria.ru/20230913/gektar-1895992342.html

Минвосток рассказал, сколько людей оформили себе дальневосточный гектар

Минвосток рассказал, сколько людей оформили себе дальневосточный гектар - РИА Новости, 13.09.2023

Минвосток рассказал, сколько людей оформили себе дальневосточный гектар

После завершения пятилетнего периода безвозмездного пользования дальневосточным гектаром 23 тысячи его получателей оформили землю в собственность, сообщила... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T04:02

2023-09-13T04:02

2023-09-13T04:02

дальний восток

владивосток

дальневосточный федеральный университет

общество

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. После завершения пятилетнего периода безвозмездного пользования дальневосточным гектаром 23 тысячи его получателей оформили землю в собственность, сообщила замглавы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева. "Сегодня мы можем говорить о том, что мы полноценно вошли во второй крупный этап реализации программы, когда первые получатели, пройдя пятилетний период, оформляют землю в частную собственность. Если всего у нас участников программы "гектар" более 120 тысяч уже на сегодня, то из них 23 тысячи стали собственниками", - сказала Нургалиева на сессии ВЭФ-2023 "Земля дальневосточная: мой дом – моя крепость". По ее информации, больше половины всех участников программы "гектар" на Дальнем Востоке решают строить дом. Она отметила, что в этом случае программа позволяет решать в том числе демографические задачи по сохранению и увеличению численности населения. Замглавы Минвостокразвития уточнила, что для семьи, которая планирует детей, нужно пространство, а соответственно земля. Возможность построить дом на земле помогает семье принять такое решение. "Вчера в речи президента прозвучало одно из важнейших решений для нас – это изменение политики программы и увеличение суммы льготы на дальневосточную ипотеку с 6 до 9 миллионов рублей, если это квартира или дом (площадью) больше 60 квадратных метров. Это как раз актуально, кто строит дома", - добавила Нургалиева. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф-2023