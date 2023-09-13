МИД назвал недопуск российских журналистов к Макрону проявлением расизма
Захарова призвала Париж извиниться за недопуск журналистов РФ к Макрону на G20
© AP Photo / Manish SwarupПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на саммите G20 в Индии
© AP Photo / Manish Swarup
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на саммите G20 в Индии. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. МИД Франции следовало бы проявить мудрость и извиниться за недопуск журналистов РФ на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона, но отказ сделать это является свидетельством расизма, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Это (недопуск - ред.) проявление расизма 100%. Что МИД Франции мешало выразить сожаление тем, что так случилось, и все? Я думаю, что они бы продемонстрировали мудрость. Но, видимо, они не могут продемонстрировать того, чего нет. И они пошли странным, диким путем придумывания этих формулировок", - сказала Захарова на полях ВЭФ-2023.
По ее словам случаи дискриминации российских журналистов во Франции "имеет накопительный эффект".
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"И ощущение абсолютной тотальной дискриминации по национальному признаку. Почему они не могут выдавить из себя хотя бы слово сожаления? Потому что опять же - расизм. Вот этот внутренний, который имеет разные проявления", - добавила Захарова.
Ранее корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию Макрона. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве рассматривают случившееся "как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку", отметив, что Москва требует от Парижа извинений за "расовую дискриминацию и нарушение демократических принципов". Она также указала на то, что французским СМИ никто не препятствовал попасть на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.