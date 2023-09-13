https://ria.ru/20230913/frantsiya-1896070931.html

МИД назвал недопуск российских журналистов к Макрону проявлением расизма

МИД назвал недопуск российских журналистов к Макрону проявлением расизма - РИА Новости, 13.09.2023

МИД назвал недопуск российских журналистов к Макрону проявлением расизма

МИД Франции следовало бы проявить мудрость и извиниться за недопуск журналистов РФ на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона, но отказ сделать... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:15

2023-09-13T12:15

2023-09-13T14:02

в мире

мария захарова

эммануэль макрон

франция

россия

вэф-2023

медиавойны

медиавойны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895377676_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_61edf62cf74362fa828bd2d21a261280.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. МИД Франции следовало бы проявить мудрость и извиниться за недопуск журналистов РФ на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона, но отказ сделать это является свидетельством расизма, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это (недопуск - ред.) проявление расизма 100%. Что МИД Франции мешало выразить сожаление тем, что так случилось, и все? Я думаю, что они бы продемонстрировали мудрость. Но, видимо, они не могут продемонстрировать того, чего нет. И они пошли странным, диким путем придумывания этих формулировок", - сказала Захарова на полях ВЭФ-2023. По ее словам случаи дискриминации российских журналистов во Франции "имеет накопительный эффект". "И ощущение абсолютной тотальной дискриминации по национальному признаку. Почему они не могут выдавить из себя хотя бы слово сожаления? Потому что опять же - расизм. Вот этот внутренний, который имеет разные проявления", - добавила Захарова. Ранее корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию Макрона. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве рассматривают случившееся "как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку", отметив, что Москва требует от Парижа извинений за "расовую дискриминацию и нарушение демократических принципов". Она также указала на то, что французским СМИ никто не препятствовал попасть на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мария захарова, эммануэль макрон, франция, россия, вэф-2023, медиавойны