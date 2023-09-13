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МИД назвал недопуск российских журналистов к Макрону проявлением расизма - РИА Новости, 13.09.2023
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12:15 13.09.2023 (обновлено: 14:02 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/frantsiya-1896070931.html
МИД назвал недопуск российских журналистов к Макрону проявлением расизма
МИД назвал недопуск российских журналистов к Макрону проявлением расизма - РИА Новости, 13.09.2023
МИД назвал недопуск российских журналистов к Макрону проявлением расизма
МИД Франции следовало бы проявить мудрость и извиниться за недопуск журналистов РФ на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона, но отказ сделать... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:15
2023-09-13T14:02
в мире
мария захарова
эммануэль макрон
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. МИД Франции следовало бы проявить мудрость и извиниться за недопуск журналистов РФ на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона, но отказ сделать это является свидетельством расизма, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это (недопуск - ред.) проявление расизма 100%. Что МИД Франции мешало выразить сожаление тем, что так случилось, и все? Я думаю, что они бы продемонстрировали мудрость. Но, видимо, они не могут продемонстрировать того, чего нет. И они пошли странным, диким путем придумывания этих формулировок", - сказала Захарова на полях ВЭФ-2023. По ее словам случаи дискриминации российских журналистов во Франции "имеет накопительный эффект". "И ощущение абсолютной тотальной дискриминации по национальному признаку. Почему они не могут выдавить из себя хотя бы слово сожаления? Потому что опять же - расизм. Вот этот внутренний, который имеет разные проявления", - добавила Захарова. Ранее корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию Макрона. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве рассматривают случившееся "как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку", отметив, что Москва требует от Парижа извинений за "расовую дискриминацию и нарушение демократических принципов". Она также указала на то, что французским СМИ никто не препятствовал попасть на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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в мире, мария захарова, эммануэль макрон, франция, россия, вэф-2023, медиавойны
В мире, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Франция, Россия, ВЭФ-2023, Медиавойны, Медиавойны
МИД назвал недопуск российских журналистов к Макрону проявлением расизма

Захарова призвала Париж извиниться за недопуск журналистов РФ к Макрону на G20

© AP Photo / Manish SwarupПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на саммите G20 в Индии
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на саммите G20 в Индии. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. МИД Франции следовало бы проявить мудрость и извиниться за недопуск журналистов РФ на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона, но отказ сделать это является свидетельством расизма, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Это (недопуск - ред.) проявление расизма 100%. Что МИД Франции мешало выразить сожаление тем, что так случилось, и все? Я думаю, что они бы продемонстрировали мудрость. Но, видимо, они не могут продемонстрировать того, чего нет. И они пошли странным, диким путем придумывания этих формулировок", - сказала Захарова на полях ВЭФ-2023.
По ее словам случаи дискриминации российских журналистов во Франции "имеет накопительный эффект".
«
"И ощущение абсолютной тотальной дискриминации по национальному признаку. Почему они не могут выдавить из себя хотя бы слово сожаления? Потому что опять же - расизм. Вот этот внутренний, который имеет разные проявления", - добавила Захарова.
Ранее корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию Макрона. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве рассматривают случившееся "как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку", отметив, что Москва требует от Парижа извинений за "расовую дискриминацию и нарушение демократических принципов". Она также указала на то, что французским СМИ никто не препятствовал попасть на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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