https://ria.ru/20230913/evrokomissiya-1896063689.html
В Еврокомиссии считают, что фон дер Ляйен останется на второй срок
В Еврокомиссии считают, что фон дер Ляйен останется на второй срок - РИА Новости, 13.09.2023
В Еврокомиссии считают, что фон дер Ляйен останется на второй срок
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может остаться на второй срок после завершения выборов на высшие руководящие должности в ЕС в 2024 году, передает... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:53
2023-09-13T11:53
2023-09-13T11:56
в мире
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может остаться на второй срок после завершения выборов на высшие руководящие должности в ЕС в 2024 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских дипломатов. "Фон дер Ляйен вполне может остаться у власти после того, как лидеры ЕС разберутся с высшими должностями после европейских выборов... Но ее второй срок будет выглядеть совсем иначе по сравнению с ее первыми годами во главе ЕС", - приводит агентство слова европейских дипломатов. По словам высокопоставленных чиновников и дипломатов, фон дер Ляйен "удалось удержать ЕС на плаву в один из самых сложных периодов". При этом она резко расширила свои полномочия. Урсула фон дер Ляйен находится на посту председателя Европейской комиссии с 2019 года года и является первой женщиной на этой должности.
https://ria.ru/20230825/briks-1892166615.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В Еврокомиссии считают, что фон дер Ляйен останется на второй срок
Bloomberg: фон дер Ляйен может пойти на второй срок на посту главы Еврокомиссии
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может остаться на второй срок после завершения выборов на высшие руководящие должности в ЕС в 2024 году, передает агентство Блумберг
со ссылкой на европейских дипломатов.
"Фон дер Ляйен вполне может остаться у власти после того, как лидеры ЕС разберутся с высшими должностями после европейских выборов... Но ее второй срок будет выглядеть совсем иначе по сравнению с ее первыми годами во главе ЕС", - приводит агентство слова европейских дипломатов.
По словам высокопоставленных чиновников и дипломатов, фон дер Ляйен "удалось удержать ЕС на плаву в один из самых сложных периодов". При этом она резко расширила свои полномочия.
Урсула фон дер Ляйен находится на посту председателя Европейской комиссии с 2019 года года и является первой женщиной на этой должности.
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