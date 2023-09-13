https://ria.ru/20230913/evrokomissiya-1896063689.html

В Еврокомиссии считают, что фон дер Ляйен останется на второй срок

В Еврокомиссии считают, что фон дер Ляйен останется на второй срок - РИА Новости, 13.09.2023

В Еврокомиссии считают, что фон дер Ляйен останется на второй срок

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может остаться на второй срок после завершения выборов на высшие руководящие должности в ЕС в 2024 году, передает... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:53

2023-09-13T11:53

2023-09-13T11:56

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может остаться на второй срок после завершения выборов на высшие руководящие должности в ЕС в 2024 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских дипломатов. "Фон дер Ляйен вполне может остаться у власти после того, как лидеры ЕС разберутся с высшими должностями после европейских выборов... Но ее второй срок будет выглядеть совсем иначе по сравнению с ее первыми годами во главе ЕС", - приводит агентство слова европейских дипломатов. По словам высокопоставленных чиновников и дипломатов, фон дер Ляйен "удалось удержать ЕС на плаву в один из самых сложных периодов". При этом она резко расширила свои полномочия. Урсула фон дер Ляйен находится на посту председателя Европейской комиссии с 2019 года года и является первой женщиной на этой должности.

https://ria.ru/20230825/briks-1892166615.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия