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Фон дер Ляйен сообщила о подготовке к расширению ЕС - РИА Новости, 13.09.2023
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16:50 13.09.2023 (обновлено: 16:57 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/enlargement-1896158338.html
Фон дер Ляйен сообщила о подготовке к расширению ЕС
Фон дер Ляйен сообщила о подготовке к расширению ЕС - РИА Новости, 13.09.2023
Фон дер Ляйен сообщила о подготовке к расширению ЕС
Еврокомиссия перед расширением Евросоюза оценит, как он будет функционировать после присоединения новых членов, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:50
2023-09-13T16:57
в мире
украина
молдавия
киев
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Еврокомиссия перед расширением Евросоюза оценит, как он будет функционировать после присоединения новых членов, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодной речью о положении дел в ЕС на сессии Европарламента.&quot;Комиссия начнет работу над серией предшествующих расширению (ЕС. — Прим. ред.) обзоров политики, чтобы понять, как каждый регион будет адаптирован к расширенному составу союза&quot;, — заявила она.В рамках этой работы необходимо будет определить принципы работы Европарламента, Еврокомиссии и других институтов ЕС, а также обсудить вопросы бюджета. Глава ЕК выразила уверенность, что ЕС сможет успешно работать в расширенном формате, и назвала вступление новых членов лучшей инвестицией "в мир, безопасность и процветание всего континента".При этом она не назвала никаких сроков расширения Евросоюза и возможного принятия Украины. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал низкую скорость принятия новых членов в ЕС. Он призвал установить график расширения и подготовиться к новой волне в 2030 году.Участники саммита ЕС в июне 2022 года одобрили предоставление статуса кандидатов Украине и Молдавии. В частности, Киеву поставили для этого семь условий.Турция находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, Сербия — с 2012.Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230906/es-1894471585.html
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в мире, украина, молдавия, киев, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Фон дер Ляйен сообщила о подготовке к расширению ЕС

Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен сообщила о начале подготовки к расширению ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Еврокомиссия перед расширением Евросоюза оценит, как он будет функционировать после присоединения новых членов, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодной речью о положении дел в ЕС на сессии Европарламента.
«

"Комиссия начнет работу над серией предшествующих расширению (ЕС. — Прим. ред.) обзоров политики, чтобы понять, как каждый регион будет адаптирован к расширенному составу союза", — заявила она.

В рамках этой работы необходимо будет определить принципы работы Европарламента, Еврокомиссии и других институтов ЕС, а также обсудить вопросы бюджета.
Глава ЕК выразила уверенность, что ЕС сможет успешно работать в расширенном формате, и назвала вступление новых членов лучшей инвестицией "в мир, безопасность и процветание всего континента".
При этом она не назвала никаких сроков расширения Евросоюза и возможного принятия Украины.
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Ранее глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал низкую скорость принятия новых членов в ЕС. Он призвал установить график расширения и подготовиться к новой волне в 2030 году.
Участники саммита ЕС в июне 2022 года одобрили предоставление статуса кандидатов Украине и Молдавии. В частности, Киеву поставили для этого семь условий.
Турция находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, Сербия — с 2012.
Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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