https://ria.ru/20230913/emblema-1896040976.html

Жители Липецкой области выберут народную эмблему 70-летия региона

Жители Липецкой области выберут народную эмблему 70-летия региона - РИА Новости, 13.09.2023

Жители Липецкой области выберут народную эмблему 70-летия региона

Народную эмблему 70-летия Липецкой области определят сами липчане, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:39

2023-09-13T10:39

2023-09-13T10:39

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Народную эмблему 70-летия Липецкой области определят сами липчане, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, для этого нужно пройти по ссылке и выбрать наиболее понравившийся вариант из представленных. Голосование продлится до 29 сентября. Артамонов отметил, что работы подготовлены участниками творческого конкурса "Лучшая народная эмблема 70-летия образования Липецкой области", организованного управлением культуры и туризма и управлением цифрового развития региона. Итоги конкурса будут подведены 1 октября 2023 года. Победитель, набравший больше всего голосов, получит памятный подарок, а его работа будет использована в рамках празднования 70-летия образования Липецкой области. "70-летие Липецкой области – значимая дата. Подойти к ее празднованию нужно основательно, с душой и, несомненно, привлечь к подготовке жителей. Потому что это событие важно для каждого, кто любит и ценит наш край", – сказал Артамонов. Свое 70-летие регион отметит в 2024 году.

https://ria.ru/20230912/pamyatnik-1895914664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов