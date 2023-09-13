https://ria.ru/20230913/emblema-1896040976.html
Жители Липецкой области выберут народную эмблему 70-летия региона
Жители Липецкой области выберут народную эмблему 70-летия региона - РИА Новости, 13.09.2023
Жители Липецкой области выберут народную эмблему 70-летия региона
Народную эмблему 70-летия Липецкой области определят сами липчане, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:39
2023-09-13T10:39
2023-09-13T10:39
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Народную эмблему 70-летия Липецкой области определят сами липчане, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, для этого нужно пройти по ссылке и выбрать наиболее понравившийся вариант из представленных. Голосование продлится до 29 сентября. Артамонов отметил, что работы подготовлены участниками творческого конкурса "Лучшая народная эмблема 70-летия образования Липецкой области", организованного управлением культуры и туризма и управлением цифрового развития региона. Итоги конкурса будут подведены 1 октября 2023 года. Победитель, набравший больше всего голосов, получит памятный подарок, а его работа будет использована в рамках празднования 70-летия образования Липецкой области. "70-летие Липецкой области – значимая дата. Подойти к ее празднованию нужно основательно, с душой и, несомненно, привлечь к подготовке жителей. Потому что это событие важно для каждого, кто любит и ценит наш край", – сказал Артамонов. Свое 70-летие регион отметит в 2024 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Народную эмблему 70-летия Липецкой области определят сами липчане, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, для этого нужно пройти по ссылке
и выбрать наиболее понравившийся вариант из представленных. Голосование продлится до 29 сентября.
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Артамонов отметил, что работы подготовлены участниками творческого конкурса "Лучшая народная эмблема 70-летия образования Липецкой области", организованного управлением культуры и туризма и управлением цифрового развития региона. Итоги конкурса будут подведены 1 октября 2023 года. Победитель, набравший больше всего голосов, получит памятный подарок, а его работа будет использована в рамках празднования 70-летия образования Липецкой области.
"70-летие Липецкой области – значимая дата. Подойти к ее празднованию нужно основательно, с душой и, несомненно, привлечь к подготовке жителей. Потому что это событие важно для каждого, кто любит и ценит наш край", – сказал Артамонов.
Свое 70-летие регион отметит в 2024 году.