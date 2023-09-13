https://ria.ru/20230913/dzhonson-1895988773.html
Погибли сотни тысяч. На Западе рассказали, кто отговорил Зеленского от мира
Погибли сотни тысяч. На Западе рассказали, кто отговорил Зеленского от мира - РИА Новости, 13.09.2023
Погибли сотни тысяч. На Западе рассказали, кто отговорил Зеленского от мира
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заставил Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией, что привело к сотням тысяч смертей. Об этом... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T02:46
2023-09-13T02:46
2023-09-13T02:46
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украина
борис джонсон
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заставил Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией, что привело к сотням тысяч смертей. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз."Когда мир на Украине был в пределах досягаемости и не было необходимости в гибели сотен тысяч украинских мужчин, этот человек (Джонсон. — Прим. ред.) убедил Зеленского отказаться от мирного плана и "бороться дальше". Ни он, ни богатая элита, из которой он происходит, не умрут в окопах, которые он превратил в могилы", — заявил журналист.Ранее Боуз отметил, что западные эксперты заблуждались в своих прогнозах о поражении России. По его словам, они недооценили Москву в военном и экономическом аспектах, а сейчас они "неохотно восхищаются" тем, насколько эффективно российская армия адаптирует свою стратегию на поле боя.
https://ria.ru/20230905/peregovory-1894343405.html
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в мире, россия, великобритания, украина, борис джонсон, владимир зеленский
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Борис Джонсон, Владимир Зеленский
Погибли сотни тысяч. На Западе рассказали, кто отговорил Зеленского от мира
Журналист RT Боуз: план Бориса Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей