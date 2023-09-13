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Белый дом игнорирует неудобные доклады разведки США по Украине, заявил Херш - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/doklady-1896159255.html
Белый дом игнорирует неудобные доклады разведки США по Украине, заявил Херш
Белый дом игнорирует неудобные доклады разведки США по Украине, заявил Херш - РИА Новости, 13.09.2023
Белый дом игнорирует неудобные доклады разведки США по Украине, заявил Херш
Администрация американского президента Джо Байдена игнорирует отдельные доклады разведки США по Украине, поскольку содержащаяся в них информация невыгодна для... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:52
2023-09-13T16:52
специальная военная операция на украине
украина
сеймур херш
сша
джо байден
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена игнорирует отдельные доклады разведки США по Украине, поскольку содержащаяся в них информация невыгодна для нее, заявляет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В своей статье Херш напоминает, что на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уверен в конечном успехе контрнаступления Украины. Он отмечает, что поводом для такого заявления могли быть, в том числе, "безумно оптимистичные" оценки Разведывательного управления Пентагона. "Теперь стало общепринятой реальностью, что президенты в эпоху после 11 сентября без колебаний манипулируют и лгут даже о самых компетентных отчетах разведки, если они не вписываются в их политическую повестку дня. То, что началось в годы (бывшего президента США) Джорджа - ред.) Буша/Чейни (помните ложь об оружии массового поражения в Ираке), продолжалось во время президентства столь любимого, но столь неверно понятого Барака Обамы", - пишет Херш, напоминая о том, как 10 лет назад власти США отказались получить доклад разведки по Сирии, поскольку он был политически "неудобным". По его словам, один из высокопоставленных чиновников в разведке рассказал ему, что так же как раньше доклады Разведывательного управления Пентагона игнорировались ради политической целесообразности, так и сейчас "большая часть текущих отчетов ЦРУ о неудавшемся наступлении Украины была проигнорирована Блинкеном и другими внешнеполитическими чиновниками в администрации Байдена". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230913/konflikt-1896139946.html
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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украина, сеймур херш, сша, джо байден, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сеймур Херш, США, Джо Байден, В мире
Белый дом игнорирует неудобные доклады разведки США по Украине, заявил Херш

Херш: администрация Байдена игнорирует неудобные доклады разведки США по Украине

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена игнорирует отдельные доклады разведки США по Украине, поскольку содержащаяся в них информация невыгодна для нее, заявляет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
В своей статье Херш напоминает, что на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уверен в конечном успехе контрнаступления Украины. Он отмечает, что поводом для такого заявления могли быть, в том числе, "безумно оптимистичные" оценки Разведывательного управления Пентагона.
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"Теперь стало общепринятой реальностью, что президенты в эпоху после 11 сентября без колебаний манипулируют и лгут даже о самых компетентных отчетах разведки, если они не вписываются в их политическую повестку дня. То, что началось в годы (бывшего президента США) Джорджа - ред.) Буша/Чейни (помните ложь об оружии массового поражения в Ираке), продолжалось во время президентства столь любимого, но столь неверно понятого Барака Обамы", - пишет Херш, напоминая о том, как 10 лет назад власти США отказались получить доклад разведки по Сирии, поскольку он был политически "неудобным".
По его словам, один из высокопоставленных чиновников в разведке рассказал ему, что так же как раньше доклады Разведывательного управления Пентагона игнорировались ради политической целесообразности, так и сейчас "большая часть текущих отчетов ЦРУ о неудавшемся наступлении Украины была проигнорирована Блинкеном и другими внешнеполитическими чиновниками в администрации Байдена".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
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По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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