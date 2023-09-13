https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html

Путин приготовил Киму космический подарок

Путин приготовил Киму космический подарок - РИА Новости, 13.09.2023

Путин приготовил Киму космический подарок

Визит Ким Чен Ына в Россию еще продолжается, но главное уже произошло. Встреча с Владимиром Путиным на космодроме Восточный стала второй за четыре года — но... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T20:05

2023-09-13T20:05

2023-09-13T20:24

аналитика

россия

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

ким ир сен

корейская народная армия

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Визит Ким Чен Ына в Россию еще продолжается, но главное уже произошло. Встреча с Владимиром Путиным на космодроме Восточный стала второй за четыре года — но насколько велика разница между 2019 годом и 2023-м, настолько же различается и значение двух встреч. Первая, владивостокская, была знакомством и не привела к серьезному развитию двусторонних отношений. Отчасти в этом виновата пандемия ковида, начавшаяся через несколько месяцев, — после нее и так претендующая на титул самой закрытой страны мира Северная Корея закрылась от внешнего мира практически полностью. И открылась только недавно, когда и мир, и Россия уже стали другими, — и Ким практически сразу же приехал к нам.И не просто приехал, а заявил, что сейчас для его страны "самым первым приоритетом являются отношения с Россией". В истории отношений двух стран подобные слова могли звучать из уст корейских вождей только в первое десятилетие после освобождения Кореи в 1945-м — потом династия Ким всегда держала вежливую дистанцию, не только балансируя между Пекином и Москвой, но и подчеркивая свой суверенитет и важность "опоры на собственные силы". И сейчас Китай является не просто основным, но и практически тотальным торговым партнером КНДР, однако интерес к Москве в Пхеньяне действительно очень серьезный. Нет, Ким не откажется от абсолютного суверенитета и стратегической самостоятельности, но очень похоже, что он готов к самому серьезному сотрудничеству и проектам, которые раньше было невозможно представить в КНДР.То, что встреча происходила на космодроме, конечно, неслучайно: это ведь Ким сделал КНДР космической державой (хотя все было подготовлено еще при его отце). Понятно, что космические технологии нужны Пхеньяну для обороны, корейцы делают межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны достать до США и могут нести ядерный заряд. Нет, Ким не безумец, собирающийся нападать на Америку, — грозное оружие нужно Пхеньяну для защиты собственного государства и коммунистического строя. После распада СССР и начала реформ в Китае его дед Ким Ир Сен понял: чтобы сохраниться в новом мире, нужно не зависеть ни от кого на свете не только в идеологии и экономике, но и в вооружениях. Неофициальный советский ядерный зонтик над КНДР исчез, а надеяться только на китайский было рискованно — и КНДР создала свое ядерное оружие и средства его доставки. Получив за это все возможные санкции — как американские, так и международные. Во введении последних участвовали и КНР с Россией, о чем сейчас, конечно же, жалеют. Ведь снять санкции, наложенные Совбезом ООН, в одностороннем порядке невозможно, а в Совбезе даже не снятие, а всего лишь их ослабление заблокируют страны Запада.Да, Россия не будет сейчас выходить из режима санкций — нам не с руки давать американцам повод устроить истерику в ООН. Но Россия будет эти санкции обходить, не афишируя. В каких сферах и областях? Да практически в любых, ведь нынешние санкции, по сути, запрещают КНДР почти всю внешнеэкономическую деятельность и получение валюты. По какому направлению не начни развивать отношения — напорешься на санкции. Но России и нашему бизнесу теперь уже нечего терять: мы и так оказались под жесточайшим санкционным давлением. А вот приобрести можно много чего.Конкретные договоренности, достигнутые на переговорах Путина и Кима, естественно, неизвестны — и не только потому, что обе стороны не хотят, чтобы Запад раньше времени узнал о будущих проектах, но и потому, что в КНДР вообще секретят любую подобную информацию (и делали это всегда, еще до всяких санкций). Однако есть очень похожие на правду сведения о том, что Путин предложил подготовить и запустить в космос первого северокорейского космонавта, — к большой радости корейского лидера. Но и на земле у нас есть множество интересных проектов.Нет, речь не идет об отправке сотен тысяч бойцов Корейской народной армии на украинский фронт — это все из области троллинга и фантастики. Но вот корейские боеприпасы и некоторые артиллерийские разработки могут пригодиться, хотя это далеко не главное в наших связях. Тысячи и даже десятки тысяч северокорейских строителей (а среди них есть очень квалифицированные) пригодятся на стройках и Дальнего Востока, и Новороссии. Но самые масштабные проекты связаны с территорией КНДР и ее привязкой к России и Китаю.Самые разнообразные транспортные и инфраструктурные проекты (от автомобильных до железнодорожных, реконструкция корейских портов), совместные проекты в агропромышленном комплексе. Северная Корея нуждается в инвестициях, в технологиях и реконструкции, но проблемой всегда было отсутствие доверия к иностранцам и желание все контролировать. И если Путин и Ким сумеют договориться о больших российских проектах в КНДР, это действительно откроет новую главу не только в двусторонних отношениях, но и в жизни Северной Кореи.А со временем дело дойдет и до главного проекта — строительства транскорейского газопровода, которое станет возможным при улучшении отношений с Южной Кореей.Да, с ним раньше все упиралось в межкорейское урегулирование, а сейчас уже речь должна идти и об отношениях Москвы и Сеула, но не стоит ставить на них крест надолго. Корея и наш Дальний Восток не просто части Восточной Азии — они относятся и Тихоокеанскому региону, в который перемещается центр тяжести мировой геополитики. Несмотря на растущее противостояние США с Китаем и Россией, вовсе не предопределено цементирование в нынешнем виде двух лагерей — американского и китайско-российского. Хотя Южная Корея находится в жесткой зависимости от США, ей совершенно не хочется становится пешкой в американской игре против Китая и России. Так что не исключено, что со временем (особенно после начала внутриполитической смуты) Сеул найдет в себе силы для движения в сторону большей автономии, а это автоматически приведет и к улучшению межкорейских отношений, и к восстановлению проектов с Россией.Но Москва и Пхеньян не будут больше ставить свои отношения в зависимость от внешних факторов — и уж тем более от внешнего давления. Когда Ким сказал Путину о надежде, что "мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма", он ведь имел в виду не только поля сражений. Их-то как раз северокорейцы хотят избежать — естественно, не из трусости, а от понимания того, что война на их полуострове приобретет апокалипсический характер, — поэтому Пхеньян и создает грозное оружие, инструмент сдерживания. Говоря о желании быть вместе в борьбе с империализмом, Ким ведь и продолжил: "и вместе в борьбе за строительство суверенного государства". А еще он выразил уверенность как в победе российской армии, так и в успехах русского народа "на фронте построения сильного государства".У русских и северокорейцев разные традиции и понимание государства, но оба народа хотят видеть свою страну сильной и суверенной. Это то, что объединяет нас. И вместе мы можем сделать друг друга сильнее.

https://ria.ru/20230913/sotrudnichestvo-1896159126.html

https://ria.ru/20230913/kndr-1896096611.html

https://ria.ru/20230913/kndr-1896160158.html

https://ria.ru/20230913/otnosheniya-1896171898.html

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аналитика, россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, ким ир сен, корейская народная армия