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Сенатор Цеков высказался о депортации главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023
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13:14 13.09.2023 (обновлено: 20:24 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/deportatsiya-1896087352.html
Сенатор Цеков высказался о депортации главы Sputnik Молдова
Сенатор Цеков высказался о депортации главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023
Сенатор Цеков высказался о депортации главы Sputnik Молдова
Молдавия, "стремясь в Европу", препятствует работе СМИ, нарушает свободу слова, депортируя из страны руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, на... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:14
2023-09-13T20:24
молдавия
кишинев
европа
сергей цеков
sputnik молдова
евросоюз
высылка главы sputnik молдова
глава sputnik молдова виталий денисов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Молдавия, "стремясь в Европу", препятствует работе СМИ, нарушает свободу слова, депортируя из страны руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, на международных площадках нужно говорить о несоблюдении Кишиневом этих демократических принципов, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что получил 10-летний запрет на въезд в республику, поскольку, якобы, представляет угрозу для национальной безопасности. "Самую большую угрозу для Молдавии представляет руководство этой страны", - сказал Цеков. Комментируя решения Кишинева по Денисову, сенатор отметил, что это "возмутительно". "Страна, которая постоянно говорит о правах человека, демократии, свободе слова, стремясь в Европу, сама же нарушает эти принципы", - подчеркнул он. По его словам, это абсолютно недружественный шаг со стороны Кишинева в отношении России. По мнению Цекова, молдавские власти хотят, чтобы их граждане "не знали правду о том, что происходит в их стране, на Украине. По словам законодателя, на любую ситуацию существуют различные точки зрения, и руководство Молдавии опасается другого мнения. "На международных площадках нужно заявлять об этом (нарушении Молдавией свободы слова, деятельности СМИ)", - сказал Цеков.
https://ria.ru/20230913/denisov-1896016992.html
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молдавия, кишинев, европа, сергей цеков, sputnik молдова, евросоюз, высылка главы sputnik молдова, глава sputnik молдова виталий денисов
Молдавия, Кишинев, Европа, Сергей Цеков, Sputnik Молдова, Евросоюз, Высылка главы Sputnik Молдова, Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов
Сенатор Цеков высказался о депортации главы Sputnik Молдова

Сенатор Цеков: Молдавия, стремясь в Европу, нарушает свободу слова

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Молдавия, "стремясь в Европу", препятствует работе СМИ, нарушает свободу слова, депортируя из страны руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, на международных площадках нужно говорить о несоблюдении Кишиневом этих демократических принципов, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что получил 10-летний запрет на въезд в республику, поскольку, якобы, представляет угрозу для национальной безопасности.
"Самую большую угрозу для Молдавии представляет руководство этой страны", - сказал Цеков.
Комментируя решения Кишинева по Денисову, сенатор отметил, что это "возмутительно". "Страна, которая постоянно говорит о правах человека, демократии, свободе слова, стремясь в Европу, сама же нарушает эти принципы", - подчеркнул он.
По его словам, это абсолютно недружественный шаг со стороны Кишинева в отношении России. По мнению Цекова, молдавские власти хотят, чтобы их граждане "не знали правду о том, что происходит в их стране, на Украине.
По словам законодателя, на любую ситуацию существуют различные точки зрения, и руководство Молдавии опасается другого мнения.
"На международных площадках нужно заявлять об этом (нарушении Молдавией свободы слова, деятельности СМИ)", - сказал Цеков.
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Глава Sputnik Молдова назвал причину депортации из Молдавии
Вчера, 09:02
 
МолдавияКишиневЕвропаСергей ЦековSputnik МолдоваЕвросоюзВысылка главы Sputnik МолдоваГлава Sputnik Молдова Виталий Денисов
 
 
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