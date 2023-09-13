https://ria.ru/20230913/deportatsiya-1896087352.html

Сенатор Цеков высказался о депортации главы Sputnik Молдова

Сенатор Цеков высказался о депортации главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023

Сенатор Цеков высказался о депортации главы Sputnik Молдова

Молдавия, "стремясь в Европу", препятствует работе СМИ, нарушает свободу слова, депортируя из страны руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, на... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:14

2023-09-13T13:14

2023-09-13T20:24

молдавия

кишинев

европа

сергей цеков

sputnik молдова

евросоюз

высылка главы sputnik молдова

глава sputnik молдова виталий денисов

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Молдавия, "стремясь в Европу", препятствует работе СМИ, нарушает свободу слова, депортируя из страны руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, на международных площадках нужно говорить о несоблюдении Кишиневом этих демократических принципов, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что получил 10-летний запрет на въезд в республику, поскольку, якобы, представляет угрозу для национальной безопасности. "Самую большую угрозу для Молдавии представляет руководство этой страны", - сказал Цеков. Комментируя решения Кишинева по Денисову, сенатор отметил, что это "возмутительно". "Страна, которая постоянно говорит о правах человека, демократии, свободе слова, стремясь в Европу, сама же нарушает эти принципы", - подчеркнул он. По его словам, это абсолютно недружественный шаг со стороны Кишинева в отношении России. По мнению Цекова, молдавские власти хотят, чтобы их граждане "не знали правду о том, что происходит в их стране, на Украине. По словам законодателя, на любую ситуацию существуют различные точки зрения, и руководство Молдавии опасается другого мнения. "На международных площадках нужно заявлять об этом (нарушении Молдавией свободы слова, деятельности СМИ)", - сказал Цеков.

https://ria.ru/20230913/denisov-1896016992.html

молдавия

кишинев

европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

молдавия, кишинев, европа, сергей цеков, sputnik молдова, евросоюз, высылка главы sputnik молдова, глава sputnik молдова виталий денисов