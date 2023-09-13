https://ria.ru/20230913/chesnok-1896112352.html

В холодильнике, банке или масле: как сохранить чеснок на зиму

Как хранить чеснок в домашних условиях: хранение в квартире на зиму и до весны

В холодильнике, банке или масле: как сохранить чеснок на зиму

Грамотное хранение овощей и фруктов в домашних условиях позволяет не только продлить срок их годности, но и сохранить максимум полезных свойств. Правильная... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:36

2023-09-13T15:36

2023-09-13T15:36

россия

растения

чеснок

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896116048_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_866ed5414e369ba7dcea59954132e153.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Грамотное хранение овощей и фруктов в домашних условиях позволяет не только продлить срок их годности, но и сохранить максимум полезных свойств. Правильная подготовка и просушка луковицы для заготовок к будущей зиме, как хранить чеснок в квартире и на даче, лучшие способы и советы экспертов, — в материале РИА Новости.Как правильно хранить чеснок в домашних условияхЧеснок отличается тем, что способен выдержать довольно долгое хранение, но важно делать это по правилам. Лежкость культуры зависит от нескольких факторов:Здоровые головки хорошо хранятся и могут пролежать полгода и более, а вот больные — не больше 3-4 месяцев. Чтобы снизить риск развития грибковых и бактериальных болезней, нужно грамотно подбирать сорт и правильно его высаживать.“Сажать чеснок можно как под зиму, так и весной. Для получения качественного урожая нужен хороший семенной фонд, который отличается неприхотливостью, высокой урожайностью, устойчивостью к засухе, некоторым болезням и вредителям”, — рассказала РИА Новости садовод Оксана Васильева.Сбор чеснока и его видыЧеснок делят на озимый и яровой: первый высаживают осенью, он бывает стрелкующимся (выпускает стрелку, на конце которой образуется соцветие) и нестрелкующимся (не выпускает стрелку), второй предназначен для посадки весной. Важно учитывать, что на лежкость овоща будут влиять сроки сбора урожая — если передержать его в земле, чеснок будет хуже храниться. Обычно озимые сорта собирают с 20 июля и до начала августа, а яровые — примерно через две недели, хотя сроки могут сдвигаться из-за погодных условий.“Чеснок созревает около 100 дней, степень зрелости можно определить по стрелкам. Сначала они скручиваются, а потом становятся ровными. Если они распрямились, коробочка лопнула, и из нее показались фиолетовые семена, значит, пришло время уборки чеснока”, — объяснила Оксана Васильева.Если озимый сорт нестрелкующийся, головки выкапывают, когда засыхают нижние листья. Яровой чеснок собирают, как только листва полегла и пожелтела.Идеальные условия и нюансы храненияУсловия хранения чеснока разнятся в зависимости от его вида. Например, яровые сорта дольше сохраняют свежесть при температуре от +16 до +20 градусов, для озимых больше подходят помещения, в которых температура воздуха колеблется в пределах +2…+4 градуса. При этом влажность должна быть 50–70 %. Лучше всего для хранения подходят сухие затемненные места, которые можно регулярно проветривать — циркуляция воздуха снизит риск появления плесени. Не рекомендуется класть чеснок в пластиковые контейнеры или полиэтиленовые пакеты, потому что так зубчики быстро размокнут и начнут гнить. Разные сорта чеснока нужно хранить отдельно друг от друга.Подготовка и сушка чеснокаПо словам Оксаны Васильевой, чеснок нужно копать в сухую и солнечную погоду, после чего его необходимо перебрать и тщательно просушить. Выкопанные головки мыть не нужно — достаточно стряхнуть с них землю, можно снять первый слой шелухи. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить, иначе будет плохо храниться. Затем овощ раскладывают на грядке в один слой до конца дня, в течение этого времени его нужно периодически переворачивать, чтобы луковицы просохли равномерно. На ночь чеснок оставлять на улице не нужно — от утренней росы он начнет гнить.Вечером овощ следует снова отряхнуть и положить на просушку в затененное, хорошо проветриваемое помещение при комнатной температуре. Днем луковицы можно вынести на солнце, но оставлять его под палящими лучами не стоит — зубчики потеряют сочность. Обычно сушка занимает 5-7 дней, но в некоторых случаях потребуется до двух недель. Например, если погода дождливая и пасмурная.Овощи, купленные в магазине, также следует просушить, потому что неизвестно, в каких условиях они хранились перед продажей.После того как чеснок подсох, его нужно перебрать. Для длительного хранения не подходят поврежденные и проросшие, перезревшие головки, у которых нет покровных чешуек, а зубчики прилегают друг к другу неплотно. Такой чеснок можно законсервировать или сразу употребить в пищу.Корни нужно подрезать, оставляя около 3 мм на каждой луковице. В зависимости от способа хранения обрезают и стебли:Для компактного хранения в банках можно оставить буквально 2-3 см стеблей и 3-5 мм корней. Можно немного прижечь стебли огнем, чтобы они не прорастали. Отобранный чеснок оставляют еще на 2-3 недели в затененном, хорошо проветриваемом месте.Методы храненияОбычно для хранения чеснока используют погреба и подвалы, главное, чтобы в помещении было не слишком влажно и сыро. Если места мало, то следует выбирать более компактные варианты хранения — в банках, в пучках или заплетать в косы.Для пучков берут 10-15 головок чеснока и связывают их натуральным материалом. Можно использовать ткань или кусок бинта. Если овощ будет храниться в косах, сначала берут три головки, стебли которых сплетают между собой, затем к ним приплетают новые луковицы. И косы, и пучки развешивают в затемненных, хорошо проветриваемых местах.В банкеХранение овоща в стеклянных банках — удобный метод для квартиры. В предварительно простерилизованные банки выкладывают хорошо просушенные головки чеснока, при этом крышки не используют. На дно банки можно насыпать соль или золу, а горлышко прикрыть хлопковой (льняной, ситцевой) тряпочкой или кусочком марли. Затем емкости оставляют в затемненном месте, например, в шкафу или в кладовой.Вместо банок подойдут и пластмассовые ящики, в которых есть отверстия для проветривания. Чеснок в них выкладывают равномерно, но слой овощей не должен превышать 15 сантиметров.В маслеДля этого можно использовать как растительное, так и оливковое масло. Причем оно также пригодится в качестве заправки, так как напитается пряностью чеснока. Хранится такая заготовка от полугода и дольше.Рецепт приготовления:После вскрытия банки чеснок нужно употребить в течение 2-3 недель, иначе он начнет неприятно пахнуть маслом.В холодильникеВ холодильнике чеснок может храниться 3-5 месяцев, но этот способ подходит только для озимых сортов. Важно, чтобы температура внутри была +2…+4 градуса. Для этого подойдут специальные контейнеры для овощей, в которых создаются подходящие температурные условия.Сначала просушенные головки чеснока кладут в бумажные пакеты, их можно дополнительно присыпать солью или мукой, которые будут впитывать лишнюю влагу. Затем упакованный чеснок помещают на самую нижнюю полку холодильника.Чеснок также можно замораживать очищенными зубчиками или в виде измельченной массы. В первом случае удобно использовать пакеты на застежке, из которых перед заморозкой нужно выпустить лишний воздух, а во втором — чеснок пропускают через пресс или измельчают на терке. Затем перемолотую массу выкладывают в формы для льда и отправляют в морозильную камеру.Где лучше хранить чеснокДольше всего чеснок хранится в сухом месте при невысокой влажности. Важно учитывать оптимальную температуру для каждого сорта:Поэтому зимние сорта хорошо хранятся в погребе, где есть вентиляция, нет сырости и высокой влажности воздуха. Яровые сорта сохраняют свежесть и при комнатной температуре, поэтому можно использовать банки, делать пучки или плести косы, которые помещают в сухие затемненные места.Популярные ошибки при заготовке чеснокаЗаготовленный чеснок нужно периодически перебирать, чтобы вовремя убрать овощи с признаками гниения или плесени. Если луковица проросла, но нужна для посадки, то ее следует хранить отдельно от остального чеснока. Если хранить чеснок в плотно закрытой емкости, там может образоваться конденсат, который станет причиной гниения луковиц.Оксана Васильева отметила, что не следует выкапывать чеснок в сырую погоду — после дождя нужно подождать 2-3 дня, чтобы почва успела просохнуть. Другие частые ошибки при заготовке чеснока:Ко всему прочему, если чеснок долго хранился в холодильнике, его нельзя перемещать в теплое место, иначе из-за резкого перепада температуры он быстро испортится.

https://ria.ru/20211021/chesnok-1755500955.html

https://ria.ru/20220920/zagotovki-1818151753.html

https://ria.ru/20220813/med-1809320245.html

https://ria.ru/20230812/med-1889687396.html

https://ria.ru/20220827/salaty-1812578155.html

https://ria.ru/20220815/godnost-1809554653.html

https://ria.ru/20220827/griby-1812604335.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, растения, чеснок, продукты