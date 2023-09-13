https://ria.ru/20230913/buryatiya-1895993712.html

В Северобайкальске появится спортивно-развивающий центр

В Северобайкальске появится спортивно-развивающий центр - РИА Новости, 13.09.2023

В Северобайкальске появится спортивно-развивающий центр

Спортивно-развивающий центр появится в городе Северобайкальск на севере Бурятии, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T04:39

2023-09-13T04:39

2023-09-13T04:39

экономика

северобайкальск

дальний восток

алексей цыденов

корпорация развития

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153096/38/1530963858_0:118:3076:1848_1920x0_80_0_0_b1c2d0519374eca9953b8783bfde01dd.jpg

УЛАН-УДЭ, 13 сен – РИА Новости. Спортивно-развивающий центр появится в городе Северобайкальск на севере Бурятии, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. "С Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и инвестором Ириной Александровной Кандауровой подписано соглашение на создание Спортивно-развивающего центра в городе Северобайкальск. В рамках проекта предусмотрено инвестирование 30 миллионов рублей и создание 20 новых рабочих мест", - написал Цыденов. Также, по его словам, на ВЭФ подписано соглашение с авиакомпанией "Аврора", согласно которому в ближайшие 5 лет в Бурятию поступят пять новых легкомоторных самолетов "Байкал" для пассажирских перевозок, санавиации и лесоохраны. Помимо этого, Бурятия подписала соглашение с АО "Интер РАО – Электрогенерация", которое обеспечит энергобезопасность региона и развитие промышленности, наращивание мощности электрогенерации. "Это новые паросиловые блоки на Гусиноозерской ГРЭС. Развитие Окино-Ключевского угольного разреза с выходом на годовой уровень добычи до 4 миллионов тонн угля. Строительство железнодорожной ветки от Окино-Ключевского угольного разреза до железнодорожной станции Харанхой протяженностью до 80 километров", - подчеркнул Цыденов. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

северобайкальск

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, северобайкальск, дальний восток, алексей цыденов, корпорация развития, вэф-2023