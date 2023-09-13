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Бурятия подписала соглашение о развитии биогазовых электростанций

Бурятия подписала соглашение о развитии биогазовых электростанций - РИА Новости, 13.09.2023

Бурятия подписала соглашение о развитии биогазовых электростанций

Соглашение о развитии биогазовых электростанций на сумму инвестиций в 800 миллионов рублей подписала Бурятия, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T03:04

2023-09-13T03:04

2023-09-13T03:04

экономика

республика бурятия

владивосток

алексей цыденов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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УЛАН-УДЭ, 13 сен – РИА Новости. Соглашение о развитии биогазовых электростанций на сумму инвестиций в 800 миллионов рублей подписала Бурятия, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. "Подписали соглашение о сотрудничестве с ООО "Экореон" о развитии биогазовых электростанций в Республике Бурятия… Объем инвестиций составит около 800 миллионов рублей", - написал Цыденов. Отмечается, что срок реализации проекта - 2024 год. Согласно нему, в регионе появятся объекты по переработке органических отходов в биогаз, посредством которого вырабатывается электроэнергия, тепло, а также удобрения. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

республика бурятия

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экономика, республика бурятия, владивосток, алексей цыденов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023