БРИКС не стремится превратиться в очередного гегемона, заявил посол России
Посол Феоктистов: БРИКС не ставит перед собой цель превратиться в гегемона
Стела БРИКС. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен - РИА Новости. БРИКС не является "антизападным блоком", ни с кем не соревнуется, и не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона, полагает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Об этом он написал в статье для аргентинской газеты Perfil.
Ранее на саммите БРИКС Аргентине было предложено вступить в организацию с 1 января. Посол отметил, что Россия с самого начала твёрдо и последовательно поддерживала заявку Буэнос-Айреса.
"В вопросе приглашения в "пятерку" новых членов принимались в расчет их вес, авторитет, позиция на мировой арене, приверженность делу построения более справедливой системы международных отношений. Аргентина в полной мере удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям. Это одна из крупнейших стран континента с образованным населением, серьезным научно-технологическим и промышленным потенциалом, видный член ООН, "Группы двадцати" и других многосторонних институтов. На ее территории сосредоточены богатейшие запасы нефти, газа, критически важных минералов", - отметил Феоктистов.
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"Вступление в "пятерку", на которую уже приходится около трети аргентинского экспорта, придаст дополнительный импульс развитию внешней торговли страны. По мере стабилизации финансово-экономической ситуации Аргентина сможет претендовать и на подключение к Новому банку развития", - полагает посол.
При этом он обратил внимание на высказывания отдельных представителей оппозиции об их незаинтересованности видеть Аргентину в БРИКС. Ранее два оппозиционных кандидата в президенты Патрисия Буллрич и Хавьер Милей, делающие ставку на сотрудничество с Западом, заявили, что в случае их победы на выборах Аргентина не присоединится к организации.
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"В частности, прозвучал тезис о том, что данное объединение якобы является "антизападным блоком". На самом деле это не соответствует действительности: "пятерка" никому себя не противопоставляет и ни с кем не соревнуется, тем более не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона. Напротив, выступает за инклюзивные решения, принимаемые коллективно, что исключает блоковый подход к международным отношениям. В целом, видим, что противники БРИКС используют лишь идеологически окрашенные аргументы. Сторонники же развернуто указывают на многочисленные преимущества, которые принесет Аргентине членство в объединении", - пишет Феоктистов.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил обновлённый БРИКС с футбольной командой, поскольку число его участников скоро возрастёт с 5 до 11. Конечно, Аргентине самой решать: останется ли она на скамейке запасных, перейдёт ли в другую лигу или же войдёт в состав сборной, место в которой она по праву заслужила. Эта команда выступает за построение справедливого многополярного миропорядка, основанного на суверенном равенстве государств, их социокультурной идентичности и самостоятельном развитии с опорой на национальные интересы... Уверены, что аргентинский народ сделает правильный выбор – осознанно и вне зависимости от давления извне. Ни у кого нет права показывать Аргентине красную карточку, препятствуя её членству в БРИКС", - подчеркнул посол.