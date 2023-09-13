https://ria.ru/20230913/briks-1896154329.html

БРИКС не стремится превратиться в очередного гегемона, заявил посол России

БРИКС не стремится превратиться в очередного гегемона, заявил посол России - РИА Новости, 13.09.2023

БРИКС не стремится превратиться в очередного гегемона, заявил посол России

БРИКС не является "антизападным блоком", ни с кем не соревнуется, и не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона, полагает посол РФ в Аргентине РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:41

2023-09-13T16:41

2023-09-13T16:41

в мире

аргентина

россия

дмитрий феоктистов

брикс

оон

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891305560_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_c9b828701f56cc1ef5d1a5d89b8ee992.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен - РИА Новости. БРИКС не является "антизападным блоком", ни с кем не соревнуется, и не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона, полагает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Об этом он написал в статье для аргентинской газеты Perfil.Ранее на саммите БРИКС Аргентине было предложено вступить в организацию с 1 января. Посол отметил, что Россия с самого начала твёрдо и последовательно поддерживала заявку Буэнос-Айреса. "В вопросе приглашения в "пятерку" новых членов принимались в расчет их вес, авторитет, позиция на мировой арене, приверженность делу построения более справедливой системы международных отношений. Аргентина в полной мере удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям. Это одна из крупнейших стран континента с образованным населением, серьезным научно-технологическим и промышленным потенциалом, видный член ООН, "Группы двадцати" и других многосторонних институтов. На ее территории сосредоточены богатейшие запасы нефти, газа, критически важных минералов", - отметил Феоктистов. "Вступление в "пятерку", на которую уже приходится около трети аргентинского экспорта, придаст дополнительный импульс развитию внешней торговли страны. По мере стабилизации финансово-экономической ситуации Аргентина сможет претендовать и на подключение к Новому банку развития", - полагает посол.При этом он обратил внимание на высказывания отдельных представителей оппозиции об их незаинтересованности видеть Аргентину в БРИКС. Ранее два оппозиционных кандидата в президенты Патрисия Буллрич и Хавьер Милей, делающие ставку на сотрудничество с Западом, заявили, что в случае их победы на выборах Аргентина не присоединится к организации. "В частности, прозвучал тезис о том, что данное объединение якобы является "антизападным блоком". На самом деле это не соответствует действительности: "пятерка" никому себя не противопоставляет и ни с кем не соревнуется, тем более не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона. Напротив, выступает за инклюзивные решения, принимаемые коллективно, что исключает блоковый подход к международным отношениям. В целом, видим, что противники БРИКС используют лишь идеологически окрашенные аргументы. Сторонники же развернуто указывают на многочисленные преимущества, которые принесет Аргентине членство в объединении", - пишет Феоктистов. "Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил обновлённый БРИКС с футбольной командой, поскольку число его участников скоро возрастёт с 5 до 11. Конечно, Аргентине самой решать: останется ли она на скамейке запасных, перейдёт ли в другую лигу или же войдёт в состав сборной, место в которой она по праву заслужила. Эта команда выступает за построение справедливого многополярного миропорядка, основанного на суверенном равенстве государств, их социокультурной идентичности и самостоятельном развитии с опорой на национальные интересы... Уверены, что аргентинский народ сделает правильный выбор – осознанно и вне зависимости от давления извне. Ни у кого нет права показывать Аргентине красную карточку, препятствуя её членству в БРИКС", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20230828/briks-1892664740.html

https://ria.ru/20230902/vozmozhnost-1893793427.html

https://ria.ru/20230827/brics-1892522204.html

аргентина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина, россия, дмитрий феоктистов, брикс, оон, сергей лавров