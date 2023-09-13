Рейтинг@Mail.ru
БРИКС не стремится превратиться в очередного гегемона, заявил посол России - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/briks-1896154329.html
БРИКС не стремится превратиться в очередного гегемона, заявил посол России
БРИКС не стремится превратиться в очередного гегемона, заявил посол России - РИА Новости, 13.09.2023
БРИКС не стремится превратиться в очередного гегемона, заявил посол России
БРИКС не является "антизападным блоком", ни с кем не соревнуется, и не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона, полагает посол РФ в Аргентине РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:41
2023-09-13T16:41
в мире
аргентина
россия
дмитрий феоктистов
брикс
оон
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891305560_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_c9b828701f56cc1ef5d1a5d89b8ee992.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен - РИА Новости. БРИКС не является "антизападным блоком", ни с кем не соревнуется, и не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона, полагает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Об этом он написал в статье для аргентинской газеты Perfil.Ранее на саммите БРИКС Аргентине было предложено вступить в организацию с 1 января. Посол отметил, что Россия с самого начала твёрдо и последовательно поддерживала заявку Буэнос-Айреса. "В вопросе приглашения в "пятерку" новых членов принимались в расчет их вес, авторитет, позиция на мировой арене, приверженность делу построения более справедливой системы международных отношений. Аргентина в полной мере удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям. Это одна из крупнейших стран континента с образованным населением, серьезным научно-технологическим и промышленным потенциалом, видный член ООН, "Группы двадцати" и других многосторонних институтов. На ее территории сосредоточены богатейшие запасы нефти, газа, критически важных минералов", - отметил Феоктистов. &quot;Вступление в &quot;пятерку&quot;, на которую уже приходится около трети аргентинского экспорта, придаст дополнительный импульс развитию внешней торговли страны. По мере стабилизации финансово-экономической ситуации Аргентина сможет претендовать и на подключение к Новому банку развития&quot;, - полагает посол.При этом он обратил внимание на высказывания отдельных представителей оппозиции об их незаинтересованности видеть Аргентину в БРИКС. Ранее два оппозиционных кандидата в президенты Патрисия Буллрич и Хавьер Милей, делающие ставку на сотрудничество с Западом, заявили, что в случае их победы на выборах Аргентина не присоединится к организации. "В частности, прозвучал тезис о том, что данное объединение якобы является "антизападным блоком". На самом деле это не соответствует действительности: "пятерка" никому себя не противопоставляет и ни с кем не соревнуется, тем более не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона. Напротив, выступает за инклюзивные решения, принимаемые коллективно, что исключает блоковый подход к международным отношениям. В целом, видим, что противники БРИКС используют лишь идеологически окрашенные аргументы. Сторонники же развернуто указывают на многочисленные преимущества, которые принесет Аргентине членство в объединении", - пишет Феоктистов. "Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил обновлённый БРИКС с футбольной командой, поскольку число его участников скоро возрастёт с 5 до 11. Конечно, Аргентине самой решать: останется ли она на скамейке запасных, перейдёт ли в другую лигу или же войдёт в состав сборной, место в которой она по праву заслужила. Эта команда выступает за построение справедливого многополярного миропорядка, основанного на суверенном равенстве государств, их социокультурной идентичности и самостоятельном развитии с опорой на национальные интересы... Уверены, что аргентинский народ сделает правильный выбор – осознанно и вне зависимости от давления извне. Ни у кого нет права показывать Аргентине красную карточку, препятствуя её членству в БРИКС", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20230828/briks-1892664740.html
https://ria.ru/20230902/vozmozhnost-1893793427.html
https://ria.ru/20230827/brics-1892522204.html
аргентина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891305560_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c689603fb8413fdaf396b215621435e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, россия, дмитрий феоктистов, брикс, оон, сергей лавров
В мире, Аргентина, Россия, Дмитрий Феоктистов, БРИКС, ООН, Сергей Лавров
БРИКС не стремится превратиться в очередного гегемона, заявил посол России

Посол Феоктистов: БРИКС не ставит перед собой цель превратиться в гегемона

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Стела БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен - РИА Новости. БРИКС не является "антизападным блоком", ни с кем не соревнуется, и не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона, полагает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Об этом он написал в статье для аргентинской газеты Perfil.
Ранее на саммите БРИКС Аргентине было предложено вступить в организацию с 1 января. Посол отметил, что Россия с самого начала твёрдо и последовательно поддерживала заявку Буэнос-Айреса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Макрон прокомментировал расширение БРИКС
28 августа, 13:54
"В вопросе приглашения в "пятерку" новых членов принимались в расчет их вес, авторитет, позиция на мировой арене, приверженность делу построения более справедливой системы международных отношений. Аргентина в полной мере удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям. Это одна из крупнейших стран континента с образованным населением, серьезным научно-технологическим и промышленным потенциалом, видный член ООН, "Группы двадцати" и других многосторонних институтов. На ее территории сосредоточены богатейшие запасы нефти, газа, критически важных минералов", - отметил Феоктистов.
«

"Вступление в "пятерку", на которую уже приходится около трети аргентинского экспорта, придаст дополнительный импульс развитию внешней торговли страны. По мере стабилизации финансово-экономической ситуации Аргентина сможет претендовать и на подключение к Новому банку развития", - полагает посол.

При этом он обратил внимание на высказывания отдельных представителей оппозиции об их незаинтересованности видеть Аргентину в БРИКС. Ранее два оппозиционных кандидата в президенты Патрисия Буллрич и Хавьер Милей, делающие ставку на сотрудничество с Западом, заявили, что в случае их победы на выборах Аргентина не присоединится к организации.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Удачная возможность": в США нашли неожиданную выгоду от расширения БРИКС
2 сентября, 04:18
«
"В частности, прозвучал тезис о том, что данное объединение якобы является "антизападным блоком". На самом деле это не соответствует действительности: "пятерка" никому себя не противопоставляет и ни с кем не соревнуется, тем более не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона. Напротив, выступает за инклюзивные решения, принимаемые коллективно, что исключает блоковый подход к международным отношениям. В целом, видим, что противники БРИКС используют лишь идеологически окрашенные аргументы. Сторонники же развернуто указывают на многочисленные преимущества, которые принесет Аргентине членство в объединении", - пишет Феоктистов.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил обновлённый БРИКС с футбольной командой, поскольку число его участников скоро возрастёт с 5 до 11. Конечно, Аргентине самой решать: останется ли она на скамейке запасных, перейдёт ли в другую лигу или же войдёт в состав сборной, место в которой она по праву заслужила. Эта команда выступает за построение справедливого многополярного миропорядка, основанного на суверенном равенстве государств, их социокультурной идентичности и самостоятельном развитии с опорой на национальные интересы... Уверены, что аргентинский народ сделает правильный выбор – осознанно и вне зависимости от давления извне. Ни у кого нет права показывать Аргентине красную карточку, препятствуя её членству в БРИКС", - подчеркнул посол.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Лавров рассказал о роли расширенной БРИКС в международных отношениях
27 августа, 14:29
 
В миреАргентинаРоссияДмитрий ФеоктистовБРИКСООНСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала