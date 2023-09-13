https://ria.ru/20230913/bpla-1896031688.html

Захарова прокомментировала инцидент с обломками БПЛА в Румынии

Захарова прокомментировала инцидент с обломками БПЛА в Румынии - РИА Новости, 13.09.2023

Захарова прокомментировала инцидент с обломками БПЛА в Румынии

У властей Румынии нет фактов, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:02

2023-09-13T10:02

2023-09-13T10:22

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. У властей Румынии нет фактов, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. Никто не может понять, что они пытаются сказать", — сказала Захарова в ходе брифинга."Мы рассматриваем демарш (Румынии) как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что весьма вероятно что-то было", — добавила она.Ранее в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко позже написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что якобы российские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".Позже министр обороны Румынии Анджел Тылвару сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, якобы похожего на те, что использует РФ. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке. Президент Румынии Клаус Йоханнис поставил в известность генсека НАТО о найденных на территории страны новых обломках.

https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894866988.html

https://ria.ru/20230907/bpla-1894698095.html

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