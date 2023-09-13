https://ria.ru/20230913/bespilotnik-1896220061.html

Минобороны сообщило детали о сбитом беспилотнике ВСУ над Брянской областью

Минобороны сообщило детали о сбитом беспилотнике ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 13.09.2023

Минобороны сообщило детали о сбитом беспилотнике ВСУ над Брянской областью

Российские средства ПВО около 22.00 мск обнаружили и уничтожили два украинский беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщили в среду в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T22:33

2023-09-13T22:33

2023-09-13T22:34

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

происшествия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 22.00 мск обнаружили и уничтожили два украинский беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщили в среду в Минобороны России."Тринадцатого сентября около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

брянская область

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брянская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, происшествия