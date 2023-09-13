https://ria.ru/20230913/bam-1896184666.html

Путин поручил обратить внимание на проблему аварийного жилья в районе БАМа

Путин поручил обратить внимание на проблему аварийного жилья в районе БАМа - РИА Новости, 13.09.2023

Путин поручил обратить внимание на проблему аварийного жилья в районе БАМа

Президент РФ Владимир Путин призвал главу Амурской области Василия Орлова обратить внимание на проблему аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали:... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:28

2023-09-13T18:28

2023-09-13T18:28

общество

жилье

россия

амурская область

владимир путин

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896162035_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_99cf40a34c2169330f390e7abd314ef1.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал главу Амурской области Василия Орлова обратить внимание на проблему аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали: люди не должны себя чувствовать чужими на этом празднике жизни. "Жильем надо заниматься", - сказал Путин в среду на встрече с руководителем Амурской области. Орлов признал, что проблема по переселению из аварийного жилья в зоне БАМа есть, в регионе готовят соответствующие предложения. Он отметил, что область получила из федерального бюджета 1,7 миллиарда рублей на проведение подготовительных мероприятий в рамках мастер-плана, это в том числе подготовка к 50-летию начала строительства БАМа. "На этом празднике люди, которые живут в аварийном жилье, не должны чувствовать себя чужими. Люди не должны себя чувствовать чужими на этом празднике жизни", - повторил Путин. Глава региона в свою очередь отметил, что в мастер-план включены мероприятия по расселению людей из аварийного жилья, на это требуется сумма порядка 10 миллиардов рублей. "Она же у нас заложена в бюджет, поэтому надо, чтобы часть этих средств и сюда шла", - заявил в ответ президент РФ. Орлов обещал отдельно доложить президенту о решении этой проблемы.

https://ria.ru/20230823/bam-1891661006.html

https://ria.ru/20230905/putin-1894381549.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, жилье, россия, амурская область, владимир путин, василий орлов (губернатор)