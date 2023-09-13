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Путин поручил обратить внимание на проблему аварийного жилья в районе БАМа - РИА Новости, 13.09.2023
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18:28 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/bam-1896184666.html
Путин поручил обратить внимание на проблему аварийного жилья в районе БАМа
Путин поручил обратить внимание на проблему аварийного жилья в районе БАМа - РИА Новости, 13.09.2023
Путин поручил обратить внимание на проблему аварийного жилья в районе БАМа
Президент РФ Владимир Путин призвал главу Амурской области Василия Орлова обратить внимание на проблему аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали:... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:28
2023-09-13T18:28
общество
жилье
россия
амурская область
владимир путин
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал главу Амурской области Василия Орлова обратить внимание на проблему аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали: люди не должны себя чувствовать чужими на этом празднике жизни. "Жильем надо заниматься", - сказал Путин в среду на встрече с руководителем Амурской области. Орлов признал, что проблема по переселению из аварийного жилья в зоне БАМа есть, в регионе готовят соответствующие предложения. Он отметил, что область получила из федерального бюджета 1,7 миллиарда рублей на проведение подготовительных мероприятий в рамках мастер-плана, это в том числе подготовка к 50-летию начала строительства БАМа. "На этом празднике люди, которые живут в аварийном жилье, не должны чувствовать себя чужими. Люди не должны себя чувствовать чужими на этом празднике жизни", - повторил Путин. Глава региона в свою очередь отметил, что в мастер-план включены мероприятия по расселению людей из аварийного жилья, на это требуется сумма порядка 10 миллиардов рублей. "Она же у нас заложена в бюджет, поэтому надо, чтобы часть этих средств и сюда шла", - заявил в ответ президент РФ. Орлов обещал отдельно доложить президенту о решении этой проблемы.
https://ria.ru/20230823/bam-1891661006.html
https://ria.ru/20230905/putin-1894381549.html
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общество, жилье, россия, амурская область, владимир путин, василий орлов (губернатор)
Общество, Жилье, Россия, Амурская область, Владимир Путин, Василий Орлов (губернатор)
Путин поручил обратить внимание на проблему аварийного жилья в районе БАМа

Путин: люди, живущие на БАМе, не должны чувствовать себя чужими из-за жилья

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал главу Амурской области Василия Орлова обратить внимание на проблему аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали: люди не должны себя чувствовать чужими на этом празднике жизни.
"Жильем надо заниматься", - сказал Путин в среду на встрече с руководителем Амурской области.
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Орлов признал, что проблема по переселению из аварийного жилья в зоне БАМа есть, в регионе готовят соответствующие предложения. Он отметил, что область получила из федерального бюджета 1,7 миллиарда рублей на проведение подготовительных мероприятий в рамках мастер-плана, это в том числе подготовка к 50-летию начала строительства БАМа.
"На этом празднике люди, которые живут в аварийном жилье, не должны чувствовать себя чужими. Люди не должны себя чувствовать чужими на этом празднике жизни", - повторил Путин.
Глава региона в свою очередь отметил, что в мастер-план включены мероприятия по расселению людей из аварийного жилья, на это требуется сумма порядка 10 миллиардов рублей. "Она же у нас заложена в бюджет, поэтому надо, чтобы часть этих средств и сюда шла", - заявил в ответ президент РФ.
Орлов обещал отдельно доложить президенту о решении этой проблемы.
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ОбществоЖильеРоссияАмурская областьВладимир ПутинВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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