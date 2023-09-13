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Под Волгоградом проведут проверку из-за забытого на остановке школьника

Под Волгоградом проведут проверку из-за забытого на остановке школьника - РИА Новости, 13.09.2023

Под Волгоградом проведут проверку из-за забытого на остановке школьника

Прокуратура Волгоградской области начала проверку информации о том, что водитель автобуса "Волгоград - Котово" забыл на трассе 13-летнего пассажира после... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T23:15

2023-09-13T23:15

2023-09-13T23:15

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку информации о том, что водитель автобуса "Волгоград - Котово" забыл на трассе 13-летнего пассажира после остановки, сообщает в среду пресс-служба ведомства. По информации ведомства, в СМИ появилась информация, что автобус "Волгоград - Котово", в котором ехал 13-летний школьник без сопровождения взрослых, сделал остановку возле поселка Горноводяное. Подросток вышел из транспорта. Через некоторое время, по предварительным данным прокуратуры, водитель автобуса, не дождавшись мальчика, отправился дальше. При этом его вещи остались в автобусе. Отмечается, что прохожие заметили ребенка и передали его сотрудникам полиции. "Через некоторое время тетя подростка, проживающая неподалеку, забрала ребенка на ночлег. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20230731/podozrenie-1887475156.html

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волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область