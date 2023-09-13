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Утвержден список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации - РИА Новости, 13.09.2023
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17:34 13.09.2023 (обновлено: 18:57 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/armiya-1896171808.html
Утвержден список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации
Утвержден список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации - РИА Новости, 13.09.2023
Утвержден список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации
Министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с Вооруженными... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:34
2023-09-13T18:57
вооруженные силы рф
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с Вооруженными силами в период мобилизации, военного положения или в военное время, следует из опубликованного приказа."Приказываю: утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время", — говорится в документе.В список таких болезней попали:Кроме того, в перечне — активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации, злокачественные новобразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями, сахарный диабет I типа, психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.Препятствиями для желающих заключить контракт также будут эпилепсия с редкими приступами частотой менее пяти раз в год, инсульты, последствия поражения ЦНС, повреждения и заболевания периферических нервов, при которых расстраивается основная функция конечности, слабое зрение, отсутствие глазного яблока или частичная слепота и другие.
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вооруженные силы рф, безопасность, сергей шойгу, россия
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
Утвержден список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации

Шойгу утвердил список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБрошюра и паспорт в центре оформления на военную службу по контракту
Брошюра и паспорт в центре оформления на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Брошюра и паспорт в центре оформления на военную службу по контракту. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с Вооруженными силами в период мобилизации, военного положения или в военное время, следует из опубликованного приказа.
"Приказываю: утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время", — говорится в документе.
В список таких болезней попали:
  • ВИЧ;
  • гепатит В и С;
  • все формы активного туберкулеза органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада;
  • большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью II степени;
  • последствия хирургического лечения туберкулеза органов дыхания, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью II степени.
Кроме того, в перечне — активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации, злокачественные новобразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями, сахарный диабет I типа, психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Препятствиями для желающих заключить контракт также будут эпилепсия с редкими приступами частотой менее пяти раз в год, инсульты, последствия поражения ЦНС, повреждения и заболевания периферических нервов, при которых расстраивается основная функция конечности, слабое зрение, отсутствие глазного яблока или частичная слепота и другие.
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