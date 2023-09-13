https://ria.ru/20230913/armiya-1896171808.html

Утвержден список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации

Утвержден список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации - РИА Новости, 13.09.2023

Утвержден список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации

Министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с Вооруженными... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:34

2023-09-13T17:34

2023-09-13T18:57

вооруженные силы рф

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с Вооруженными силами в период мобилизации, военного положения или в военное время, следует из опубликованного приказа."Приказываю: утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время", — говорится в документе.В список таких болезней попали:Кроме того, в перечне — активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации, злокачественные новобразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями, сахарный диабет I типа, психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.Препятствиями для желающих заключить контракт также будут эпилепсия с редкими приступами частотой менее пяти раз в год, инсульты, последствия поражения ЦНС, повреждения и заболевания периферических нервов, при которых расстраивается основная функция конечности, слабое зрение, отсутствие глазного яблока или частичная слепота и другие.

https://ria.ru/20230912/kontrakt-1895788231.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, безопасность, сергей шойгу, россия