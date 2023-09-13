https://ria.ru/20230913/afrika-1895986096.html

Посол Антонов рассказал, зачем Россия помогает Африке

Посол Антонов рассказал, зачем Россия помогает Африке - РИА Новости, 13.09.2023

Посол Антонов рассказал, зачем Россия помогает Африке

Россия нацелена оказать реальное содействие странам Африки в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития, заявил посол РФ в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T01:21

2023-09-13T01:21

2023-09-13T01:21

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африка

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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Россия нацелена оказать реальное содействие странам Африки в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Выступая в Вашингтоне на торжественном вечере, посвященном итогам состоявшегося в июле саммита Россия – Африка, посол напомнил о значительных успехах, которые были достигнуты по результатам форума на высшем уровне. На мероприятии присутствовали десятки представителей дипмиссий африканских стран, сотрудники посольства РФ и журналисты. В частности, Антонов упомянул о подписании пяти стратегических документов, 160 соглашений, меморандумов и планов действий. Пленарные заседания с участием президента РФ Владимира Путина чередовались многочисленными двухсторонними встречами, а предложения российского лидера "были конкретными и выверенными", подчеркнул посол РФ. "Главная наша мысль: Россия нацелена на оказание реального содействия Африке в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития", - указал глава российской дипмиссии. По его словам, Москва предложила на саммите государствам Африке реальную помощь в сфере продовольственной безопасности, включая поставки удобрений, в энергетике и торговле. РФ также нацелена развивать партнерство в таких сферах, как образование, культура и СМИ. "на перечисление всех проектов просто не хватит нашего вечера. как не поддержать слова президента коморы и текущего председателя африканского союза: "если выигрывает россия, с ней выигрывает и африка", - добавил антонов. В завершение посол напомнил, что, несмотря на очевидные успехи саммита, страны-оппоненты продолжают попытки "опорочить действия РФ на африканском континенте". "В этом контексте подчеркну: мы не собираемся навязывать народам Африки какие-либо модели политического устройства или экономического развития, чуждые им ценности и нормы. Результаты саммита в Санкт-Петербурге проявили новый вектор развития более равноправной и справедливой мировой архитектуры", - добавил в завершение высокопоставленный российский дипломат.

https://ria.ru/20230831/afrika-1893361177.html

https://ria.ru/20230824/afrika-1891950927.html

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россия, африка, сша, анатолий антонов, владимир путин, в мире