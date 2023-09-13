Рейтинг@Mail.ru
Посол Антонов рассказал, зачем Россия помогает Африке - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/afrika-1895986096.html
Посол Антонов рассказал, зачем Россия помогает Африке
Посол Антонов рассказал, зачем Россия помогает Африке - РИА Новости, 13.09.2023
Посол Антонов рассказал, зачем Россия помогает Африке
Россия нацелена оказать реальное содействие странам Африки в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития, заявил посол РФ в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T01:21
2023-09-13T01:21
россия
африка
сша
анатолий антонов
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg
ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Россия нацелена оказать реальное содействие странам Африки в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Выступая в Вашингтоне на торжественном вечере, посвященном итогам состоявшегося в июле саммита Россия – Африка, посол напомнил о значительных успехах, которые были достигнуты по результатам форума на высшем уровне. На мероприятии присутствовали десятки представителей дипмиссий африканских стран, сотрудники посольства РФ и журналисты. В частности, Антонов упомянул о подписании пяти стратегических документов, 160 соглашений, меморандумов и планов действий. Пленарные заседания с участием президента РФ Владимира Путина чередовались многочисленными двухсторонними встречами, а предложения российского лидера "были конкретными и выверенными", подчеркнул посол РФ. "Главная наша мысль: Россия нацелена на оказание реального содействия Африке в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития", - указал глава российской дипмиссии. По его словам, Москва предложила на саммите государствам Африке реальную помощь в сфере продовольственной безопасности, включая поставки удобрений, в энергетике и торговле. РФ также нацелена развивать партнерство в таких сферах, как образование, культура и СМИ. "на перечисление всех проектов просто не хватит нашего вечера. как не поддержать слова президента коморы и текущего председателя африканского союза: "если выигрывает россия, с ней выигрывает и африка", - добавил антонов. В завершение посол напомнил, что, несмотря на очевидные успехи саммита, страны-оппоненты продолжают попытки "опорочить действия РФ на африканском континенте". "В этом контексте подчеркну: мы не собираемся навязывать народам Африки какие-либо модели политического устройства или экономического развития, чуждые им ценности и нормы. Результаты саммита в Санкт-Петербурге проявили новый вектор развития более равноправной и справедливой мировой архитектуры", - добавил в завершение высокопоставленный российский дипломат.
https://ria.ru/20230831/afrika-1893361177.html
https://ria.ru/20230824/afrika-1891950927.html
россия
африка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_f4a432c57084762e7b8c64b85cee3f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, сша, анатолий антонов, владимир путин, в мире
Россия, Африка, США, Анатолий Антонов, Владимир Путин, В мире
Посол Антонов рассказал, зачем Россия помогает Африке

Антонов: Россия поможет Африке стать влиятельным и самобытным центром развития

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Россия нацелена оказать реальное содействие странам Африки в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Выступая в Вашингтоне на торжественном вечере, посвященном итогам состоявшегося в июле саммита Россия – Африка, посол напомнил о значительных успехах, которые были достигнуты по результатам форума на высшем уровне. На мероприятии присутствовали десятки представителей дипмиссий африканских стран, сотрудники посольства РФ и журналисты.
Зерно - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В Кремле ответили на заявления Киева о виновности России в голоде в Африке
31 августа, 12:27
В частности, Антонов упомянул о подписании пяти стратегических документов, 160 соглашений, меморандумов и планов действий. Пленарные заседания с участием президента РФ Владимира Путина чередовались многочисленными двухсторонними встречами, а предложения российского лидера "были конкретными и выверенными", подчеркнул посол РФ.
"Главная наша мысль: Россия нацелена на оказание реального содействия Африке в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития", - указал глава российской дипмиссии.
По его словам, Москва предложила на саммите государствам Африке реальную помощь в сфере продовольственной безопасности, включая поставки удобрений, в энергетике и торговле. РФ также нацелена развивать партнерство в таких сферах, как образование, культура и СМИ.
"на перечисление всех проектов просто не хватит нашего вечера. как не поддержать слова президента коморы и текущего председателя африканского союза: "если выигрывает россия, с ней выигрывает и африка", - добавил антонов.
В завершение посол напомнил, что, несмотря на очевидные успехи саммита, страны-оппоненты продолжают попытки "опорочить действия РФ на африканском континенте".
"В этом контексте подчеркну: мы не собираемся навязывать народам Африки какие-либо модели политического устройства или экономического развития, чуждые им ценности и нормы. Результаты саммита в Санкт-Петербурге проявили новый вектор развития более равноправной и справедливой мировой архитектуры", - добавил в завершение высокопоставленный российский дипломат.
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совместном заседании лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Россия заинтересована в углублении связей с Африкой, заявил Путин
24 августа, 12:50
 
РоссияАфрикаСШААнатолий АнтоновВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала