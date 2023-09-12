https://ria.ru/20230912/zerno-1895850246.html

Румынские фермеры угрожают блокировать таможни из-за ввоза зерна с Украины

Румынские фермеры угрожают блокировать таможни из-за ввоза зерна с Украины - РИА Новости, 12.09.2023

Румынские фермеры угрожают блокировать таможни из-за ввоза зерна с Украины

Румынские фермеры направили открытое письмо президенту и премьеру страны, в котором угрожают, что с 1 октября заблокируют порты и таможенные пункты, если не... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:56

2023-09-12T14:56

2023-09-12T14:56

украина

румыния

польша

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Румынские фермеры направили открытое письмо президенту и премьеру страны, в котором угрожают, что с 1 октября заблокируют порты и таможенные пункты, если не будет продлен запрет на ввоз украинского зерна. "Хотя было сказано, что в период с 15.03.2023 по 15.09.2023 был запрещен импорт пшеницы, ячменя, рапса, подсолнечника и кукурузы в Румынию, Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию, это не соблюдалось европейскими, украинскими и национальными властями, о чем свидетельствуют статистические данные, приложенные к этому открытому письму... Если наши требования не получат решения к 1 октября, мы объявим массовую всеобщую забастовку и заблокируем все порты и таможенные пункты в стране", - говорится в обращении аграриев к властям, опубликованном телеканалом Digi 24. Румынские фермеры требуют от властей продлить запрет на ввоз с Украины пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, рапса и масла. Они считают, что нужно применять дополнительные меры безопасности при транзите украинских товаров. Также аграрии настаивают, что правительство должно в упрощенном порядке принять постановление о выделении финансовой помощи фермерам, чтобы они смогли продолжить свою работу и собрать урожай в следующем году. Фермеры считают, что помощь Украине негативно влияет на логистические транспортные цепочки и складские мощности в Румынии. В итоге местные производители оказались в ситуации, когда им приходится продавать свой товар по ценам ниже себестоимости. На сегодняшний день около 45% румынских фермеров не могут погасить долги по кредитам, за которые должны были рассчитаться в сентябре-октябре, из-за очень низких цен на зерно. Если запрет на импорт не будет продлен после 15 сентября, цены для фермеров упадут еще больше, а закупки румынской продукции значительно сократятся, что еще больше осложнит положение аграриев. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, позже запрет был продлен до 15 сентября. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230827/zerno-1892495457.html

https://ria.ru/20230813/zerno-1889831021.html

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украина, румыния, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия