https://ria.ru/20230912/zerno-1895850246.html
Румынские фермеры угрожают блокировать таможни из-за ввоза зерна с Украины
Румынские фермеры угрожают блокировать таможни из-за ввоза зерна с Украины - РИА Новости, 12.09.2023
Румынские фермеры угрожают блокировать таможни из-за ввоза зерна с Украины
Румынские фермеры направили открытое письмо президенту и премьеру страны, в котором угрожают, что с 1 октября заблокируют порты и таможенные пункты, если не... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:56
2023-09-12T14:56
2023-09-12T14:56
украина
румыния
польша
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748135124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1142a9d9e4e9336fc90ebda467393b4.jpg
КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Румынские фермеры направили открытое письмо президенту и премьеру страны, в котором угрожают, что с 1 октября заблокируют порты и таможенные пункты, если не будет продлен запрет на ввоз украинского зерна. "Хотя было сказано, что в период с 15.03.2023 по 15.09.2023 был запрещен импорт пшеницы, ячменя, рапса, подсолнечника и кукурузы в Румынию, Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию, это не соблюдалось европейскими, украинскими и национальными властями, о чем свидетельствуют статистические данные, приложенные к этому открытому письму... Если наши требования не получат решения к 1 октября, мы объявим массовую всеобщую забастовку и заблокируем все порты и таможенные пункты в стране", - говорится в обращении аграриев к властям, опубликованном телеканалом Digi 24. Румынские фермеры требуют от властей продлить запрет на ввоз с Украины пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, рапса и масла. Они считают, что нужно применять дополнительные меры безопасности при транзите украинских товаров. Также аграрии настаивают, что правительство должно в упрощенном порядке принять постановление о выделении финансовой помощи фермерам, чтобы они смогли продолжить свою работу и собрать урожай в следующем году. Фермеры считают, что помощь Украине негативно влияет на логистические транспортные цепочки и складские мощности в Румынии. В итоге местные производители оказались в ситуации, когда им приходится продавать свой товар по ценам ниже себестоимости. На сегодняшний день около 45% румынских фермеров не могут погасить долги по кредитам, за которые должны были рассчитаться в сентябре-октябре, из-за очень низких цен на зерно. Если запрет на импорт не будет продлен после 15 сентября, цены для фермеров упадут еще больше, а закупки румынской продукции значительно сократятся, что еще больше осложнит положение аграриев. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, позже запрет был продлен до 15 сентября. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230827/zerno-1892495457.html
https://ria.ru/20230813/zerno-1889831021.html
украина
румыния
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748135124_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_dd24ae5e9ebe4499dbe4ae0bd494e2f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, румыния, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Украина, Румыния, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Румынские фермеры угрожают блокировать таможни из-за ввоза зерна с Украины
Румынские фермеры заблокируют порты и таможни из-за ввоза зерна с Украины
КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости.
Румынские фермеры направили открытое письмо
президенту и премьеру страны, в котором угрожают, что с 1 октября заблокируют порты и таможенные пункты, если не будет продлен запрет на ввоз украинского зерна.
"Хотя было сказано, что в период с 15.03.2023 по 15.09.2023 был запрещен импорт пшеницы, ячменя, рапса, подсолнечника и кукурузы в Румынию
, Польшу
, Венгрию
, Болгарию
и Словакию
, это не соблюдалось европейскими, украинскими и национальными властями, о чем свидетельствуют статистические данные, приложенные к этому открытому письму... Если наши требования не получат решения к 1 октября, мы объявим массовую всеобщую забастовку и заблокируем все порты и таможенные пункты в стране", - говорится в обращении аграриев к властям, опубликованном телеканалом Digi 24.
Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна
Румынские фермеры требуют от властей продлить запрет на ввоз с Украины пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, рапса и масла. Они считают, что нужно применять дополнительные меры безопасности при транзите украинских товаров. Также аграрии настаивают, что правительство должно в упрощенном порядке принять постановление о выделении финансовой помощи фермерам, чтобы они смогли продолжить свою работу и собрать урожай в следующем году.
Фермеры считают, что помощь Украине негативно влияет на логистические транспортные цепочки и складские мощности в Румынии. В итоге местные производители оказались в ситуации, когда им приходится продавать свой товар по ценам ниже себестоимости. На сегодняшний день около 45% румынских фермеров не могут погасить долги по кредитам, за которые должны были рассчитаться в сентябре-октябре, из-за очень низких цен на зерно. Если запрет на импорт не будет продлен после 15 сентября, цены для фермеров упадут еще больше, а закупки румынской продукции значительно сократятся, что еще больше осложнит положение аграриев.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС
обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен
с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, позже запрет был продлен до 15 сентября. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
Эксперт рассказал, как украинское зерно попадает в порты Румынии