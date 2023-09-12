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Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян

Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян - РИА Новости, 12.09.2023

Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ущемляет права россиян запретом на въезд в ЕС на личном транспорте, заявил лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:50

2023-09-12T03:50

2023-09-12T11:52

в мире

евросоюз

россия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

санкции в отношении россии

франция

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ущемляет права россиян запретом на въезд в ЕС на личном транспорте, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Урсула фон дер Ляйен только что объявила об этом: отныне русским, всем русским запрещено ввозить в ЕС автомобили, мобильные телефоны и даже туалетную бумагу... <...> Наверное, это и есть "европейские ценности", не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!" — возмутился он.По мнению Филиппо, такую антироссийскую политику со стороны Евросоюза следует рассматривать как проявление расизма.Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. При этом в ведомстве уточнили, что не следует препятствовать ввозу обычных личных вещей россиян, таких как одежда и средства гигиены, если это не предметы роскоши.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, евросоюз, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии, франция