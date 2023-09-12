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Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян - РИА Новости, 12.09.2023
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03:50 12.09.2023 (обновлено: 11:52 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/zapret-1895708704.html
Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян
Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян - РИА Новости, 12.09.2023
Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ущемляет права россиян запретом на въезд в ЕС на личном транспорте, заявил лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:50
2023-09-12T11:52
в мире
евросоюз
россия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
санкции в отношении россии
франция
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ущемляет права россиян запретом на въезд в ЕС на личном транспорте, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;Урсула фон дер Ляйен только что объявила об этом: отныне русским, всем русским запрещено ввозить в ЕС автомобили, мобильные телефоны и даже туалетную бумагу... &lt;...&gt; Наверное, это и есть &quot;европейские ценности&quot;, не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!&quot; — возмутился он.По мнению Филиппо, такую антироссийскую политику со стороны Евросоюза следует рассматривать как проявление расизма.Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. При этом в ведомстве уточнили, что не следует препятствовать ввозу обычных личных вещей россиян, таких как одежда и средства гигиены, если это не предметы роскоши.
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в мире, евросоюз, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии, франция
В мире, Евросоюз, Россия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Санкции в отношении России, Франция
Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян

Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за запретов ЕС для россиян

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ущемляет права россиян запретом на въезд в ЕС на личном транспорте, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"Урсула фон дер Ляйен только что объявила об этом: отныне русским, всем русским запрещено ввозить в ЕС автомобили, мобильные телефоны и даже туалетную бумагу... <...> Наверное, это и есть "европейские ценности", не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!" — возмутился он.

По мнению Филиппо, такую антироссийскую политику со стороны Евросоюза следует рассматривать как проявление расизма.
Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. При этом в ведомстве уточнили, что не следует препятствовать ввозу обычных личных вещей россиян, таких как одежда и средства гигиены, если это не предметы роскоши.
Кремль - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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В миреЕвросоюзРоссияЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенСанкции в отношении РоссииФранция
 
 
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