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Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян
Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян - РИА Новости, 12.09.2023
Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ущемляет права россиян запретом на въезд в ЕС на личном транспорте, заявил лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:50
2023-09-12T03:50
2023-09-12T11:52
в мире
евросоюз
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урсула фон дер ляйен
санкции в отношении россии
франция
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ущемляет права россиян запретом на въезд в ЕС на личном транспорте, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Урсула фон дер Ляйен только что объявила об этом: отныне русским, всем русским запрещено ввозить в ЕС автомобили, мобильные телефоны и даже туалетную бумагу... <...> Наверное, это и есть "европейские ценности", не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!" — возмутился он.По мнению Филиппо, такую антироссийскую политику со стороны Евросоюза следует рассматривать как проявление расизма.Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. При этом в ведомстве уточнили, что не следует препятствовать ввозу обычных личных вещей россиян, таких как одежда и средства гигиены, если это не предметы роскоши.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии, франция
В мире, Евросоюз, Россия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Санкции в отношении России, Франция
Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян
Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за запретов ЕС для россиян